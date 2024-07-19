Донецк и ДНР остались без воды из-за возможной диверсии

Донецк. ДНР. Подача воды прекратилась в Донецке и ДНР после порыва на трубопроводе «Дон — Донбасс». Причиной могла стать диверсия, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что 17 июля в районе хутора Едуш Ростовской области неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал на трубопроводе. В результате произошел гидроудар, трубу разорвало. Водопровод снабжает Донецк и всю ДНР.

Над восстановлением подачи воды работают специалисты. Сроки завершения ремонта не называют. Запасы воды в Донецке имеются, но на какое время их хватит, неизвестно.