Очередная группа контрактников из Удмуртии отправилась на СВО

Ижевск. Удмуртия. 23 июля на СВО отправили очередную группу контрактников из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что такие отправки происходят стабильно по два раза в неделю. Сначала бойцы едут в воинские части на переобучение, затем распределяются по местам прохождения службы. Особенно востребованы в зоне спецоперации мотострелки и водители.

Контрактникам полагается единовременная федеральная выплата в 195 тыс. рублей и региональная в размере 50 тыс. рублей, а также ежемесячное довольствие. Подробнее о размерах выплат можно узнать на отборочных пунктах.

Жители Ижевска, желающие поехать защищать Родину, могут посетить пункт отбора по адресу: улица Зенитная, 2а. Телефон: 8 (3412) 68-37-33.

Жители районов могут обратиться в свои военкоматы.