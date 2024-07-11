Удар «Кинжалами» по бункеру с генералами ВСУ мог быть нанесен по наводке украинских военных

Кривой Рог. Украина. Под удар российских ракет «Кинжал» в Кривом Роге могли попасть генералы ВСУ. При этом информацию о месте и времени совещания с ними могли передать недовольные либо подкупленные украинские военнослужащие, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание «Царьград».

По сообщению Минобороны России, 8 июля высокоточным оружием было поражено место сосредоточения высокопоставленных офицеров противника. «Царьград» пишет, что речь шла об объектах Северного горно-обогатительного комбината группы «Метинвест» в Кривом Роге, где располагался бункер ВСУ.

У «сдавших» координаты бункера украинцев могли быть счеты к своим командирам. Или же они передали информацию за вознаграждение, отмечает издание. Официального подтверждения этих данных нет.