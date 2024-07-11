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Удар «Кинжалами» по бункеру с генералами ВСУ мог быть нанесен по наводке украинских военных

17:01, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Удар «Кинжалами» по бункеру с генералами ВСУ мог быть нанесен по наводке украинских военных
17:01, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#Россия\n#Минобороны\n#ракеты\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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8 июля ракеты разрушили ряд металлургических объектов в Кривом Роге.

Кривой Рог. Украина. Под удар российских ракет «Кинжал» в Кривом Роге могли попасть генералы ВСУ. При этом информацию о месте и времени совещания с ними могли передать недовольные либо подкупленные украинские военнослужащие, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание «Царьград».

По сообщению Минобороны России, 8 июля высокоточным оружием было поражено место сосредоточения высокопоставленных офицеров противника. «Царьград» пишет, что речь шла об объектах Северного горно-обогатительного комбината группы «Метинвест» в Кривом Роге, где располагался бункер ВСУ.

У «сдавших» координаты бункера украинцев могли быть счеты к своим командирам. Или же они передали информацию за вознаграждение, отмечает издание. Официального подтверждения этих данных нет.

17:01, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#Россия\n#Минобороны\n#ракеты\n#СВО\n#спецоперация