Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид

Москва вернула Киеву 95 пленных в обмен на такое же количество своих

16:52, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Москва вернула Киеву 95 пленных в обмен на такое же количество своих
16:52, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Украина\n#Россия\n#ОАЭ\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО\n#военнопленные
Фото: скриншот видео с russian.rt.com
30
0

Посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Москва. 95 российских военнослужащих вернулись из украинского плена на родину. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что взамен Украина получила столько же своих военнопленных. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

Освобожденные российские военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Их ждет лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

Издание напоминает, что это уже 6-й с начала года обмен, в организации которого участвовали ОАЭ: предыдущий состоялся 31 мая. По словам президента РФ Владимира Путина, в начале июня Украина удерживала 1 348 российских пленных, в России находились 6 465 военнослужащих противника. 

 

16:52, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Украина\n#Россия\n#ОАЭ\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО\n#военнопленные