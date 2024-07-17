Москва вернула Киеву 95 пленных в обмен на такое же количество своих

Москва. 95 российских военнослужащих вернулись из украинского плена на родину. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что взамен Украина получила столько же своих военнопленных. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Освобожденные российские военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Их ждет лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

Издание напоминает, что это уже 6-й с начала года обмен, в организации которого участвовали ОАЭ: предыдущий состоялся 31 мая. По словам президента РФ Владимира Путина, в начале июня Украина удерживала 1 348 российских пленных, в России находились 6 465 военнослужащих противника.