Ракета «Союз» сменила дизайн

Вместо серо-оранжевого она будет сине-белой.

Москва. Российские ракеты «Союз» сменили окрас на бело-синий цвет. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Обычной российские ракеты окрашены в серо-оранжевый цвет, который теперь заменяет на сине-белый. Новый окрас является отсылкой к прототипу ракеты «Восток» — на ней почти 60 лет назад Юрием Гагариным был совершён первый пилотируемый полёт в космос. Первый корабль с новым окрасом стартует 20 марта с космодрома Байконур.

Предполагается, что все пуски ракет в 2021 году будут в этом цвете.

«Головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, сохранит «стандартный» белый цвет. В остальном — оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека — вместо традиционно серого он тоже станет синим», — говорится в сообщении Роскосмоса.