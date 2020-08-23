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На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара уйдет до 350 млн рублей

19:19, 23 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара уйдет до 350 млн рублей
19:19, 23 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
175
0
#Россия\n#флот\n#Мурманская область\n#ремонт
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
175
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Вернуть в строй российского флота корабль планируют в 2022 году.

Мурманск. На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара уйдёт до 350 млн рублей. Как передают «Известия» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова"», — сообщил Рахманов.

По его словам, на данный момент на авианосце развернуты интенсивные работы. Его передача ВМФ России по-прежнему запланирована на 2022 год. Рахманов также добавил, что котлы «Адмирала Кузнецова» проработают ещё 15 лет.

Напомним, в декабре 2019 года СМИ написали о том, что ущерб, причинённый пожаром авианосцу, может составить 95 млрд рублей. В ОКС тогда опровергли эту информацию. Сам пожар на корабле произошёл 12 декабря. В результате погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

19:19, 23 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
175
0
#Россия\n#флот\n#Мурманская область\n#ремонт

 

 

 


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