В России одобрили упрощение получения автомобильных номеров

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит автовладельцам самостоятельно получить номерные знаки непосредственно у изготовителя. Об этом сообщила RT.

Теперь владельцы автомобилей будут иметь право на получение номеров после присвоения транспортному средству госномера в регистрационном подразделении или «изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».

Также подписанный президентом страны документ вменяет в обязанность предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец.

Сам закон вступит в силу 1 января 2020 года.