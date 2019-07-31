В России одобрили упрощение получения автомобильных номеров

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.
Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит автовладельцам самостоятельно получить номерные знаки непосредственно у изготовителя. Об этом сообщила RT.
Теперь владельцы автомобилей будут иметь право на получение номеров после присвоения транспортному средству госномера в регистрационном подразделении или «изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».
Также подписанный президентом страны документ вменяет в обязанность предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец.
Сам закон вступит в силу 1 января 2020 года.