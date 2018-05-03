Шойгу: на параде в Москве впервые покажут гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

Об этом новейшем оружии рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Москва. Истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» примут участие в параде Победы в Москве. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает RT.

«В авиационной составляющей праздника <…> примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащённые новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», - сообщил глава Минобороны.

Также зрители увидят Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ. В числе прочих образцов военной техники, по Москве пройдут зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», другие боевые машины отечественного производства.

Напомним, о существовании гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» впервые рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать военные корабли противника, вплоть до авианосцев. При этом они неуязвимы для существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны по причине развиваемой скорости - примерно в 10 раз быстрее звука.

После успешных испытаний комплекс был принят на вооружение и приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Устанавливается на сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31К.