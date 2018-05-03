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Шойгу: на параде в Москве впервые покажут гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

16:22, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:22, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#оружие\n#Минобороны\n#авиация\n#Сергей Шойгу\n#истребители\n#ракеты\n#парад
Фото: скриншот видео с youtube.com
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Об этом новейшем оружии рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.  

Москва. Истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» примут участие в параде Победы в Москве. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает RT

«В авиационной составляющей праздника <…> примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащённые новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», - сообщил глава Минобороны. 

Также зрители увидят Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ. В числе прочих образцов военной техники, по Москве пройдут зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», другие боевые машины отечественного производства. 

Напомним, о существовании гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» впервые рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.   

Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать военные корабли противника, вплоть до авианосцев. При этом они неуязвимы для существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны по причине развиваемой скорости - примерно в 10 раз быстрее звука. 

После успешных испытаний комплекс был принят на вооружение и приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Устанавливается на сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31К.

16:22, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
664
0
#оружие\n#Минобороны\n#авиация\n#Сергей Шойгу\n#истребители\n#ракеты\n#парад

 

 

 


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