Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

В рамках акции «Поиск солдата» началась работа консультационных площадок в Удмуртии

13:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В рамках акции «Поиск солдата» началась работа консультационных площадок в Удмуртии
13:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
396
0
#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#Минобороны\n#поисковые запросы\n#военнослужащие
Фото: ИА "Сусанин"
396
0

Они работают на базе библиотек республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась работа информационно-консультационных площадок на базе библиотек республики, которые присоединились к Республиканской акции «Поиск солдата». Об этом сообщается в соцсетях республиканской акции. 

Сотрудники библиотек оказывают жителям Удмуртии консультационную и практическую помощь:

- по навигации в архивных электронных базах данных;

- загрузке документов, предоставленных родственниками фронтовиков (фотографии, письма);

- приобретению навыков самостоятельного поиска информации;

- подаче заявки на выдачу информации из архивных фондов.

В электронном виде формы запросов можно найти на официальном сайте Центрального архива Минобороны России, где хранятся документы органов военного управления, соединений, частей и учреждений Министерства обороны с 1941 года по настоящее время.

13:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
396
0
#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#Минобороны\n#поисковые запросы\n#военнослужащие