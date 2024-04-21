В рамках акции «Поиск солдата» началась работа консультационных площадок в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась работа информационно-консультационных площадок на базе библиотек республики, которые присоединились к Республиканской акции «Поиск солдата». Об этом сообщается в соцсетях республиканской акции.

Сотрудники библиотек оказывают жителям Удмуртии консультационную и практическую помощь:

- по навигации в архивных электронных базах данных;

- загрузке документов, предоставленных родственниками фронтовиков (фотографии, письма);

- приобретению навыков самостоятельного поиска информации;

- подаче заявки на выдачу информации из архивных фондов.

В электронном виде формы запросов можно найти на официальном сайте Центрального архива Минобороны России, где хранятся документы органов военного управления, соединений, частей и учреждений Министерства обороны с 1941 года по настоящее время.