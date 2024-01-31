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195 на 195: Украина и Россия обменялись пленными

17:33, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
195 на 195: Украина и Россия обменялись пленными
17:33, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
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#Россия\n#Украина\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация\n#военнопленные
Фото: скриншот видео с russian.rt.com
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Предыдущий обмен состоялся 3 января.

Донецк. ДНР. Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Стороны вернули друг другу по 195 военнослужащих, сообщила 31 января пресс-служба Минобороны РФ.

Освобожденных россиян доставят в Москву для лечения и оказания психологической помощи. 

Предыдущий обмен пленными состоялся 3 января. В Россию вернулись 248 военнослужащих. Переговоры велись при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

24 января российский самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетами. На борту находились 65 украинских пленных, предназначенных для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 конвоира. Все они погибли. В Минобороны России случившееся назвали террористическим актом киевского режима. 

17:33, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#Россия\n#Украина\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация\n#военнопленные