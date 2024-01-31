195 на 195: Украина и Россия обменялись пленными

Донецк. ДНР. Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Стороны вернули друг другу по 195 военнослужащих, сообщила 31 января пресс-служба Минобороны РФ.

Освобожденных россиян доставят в Москву для лечения и оказания психологической помощи.

Предыдущий обмен пленными состоялся 3 января. В Россию вернулись 248 военнослужащих. Переговоры велись при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

24 января российский самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетами. На борту находились 65 украинских пленных, предназначенных для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 конвоира. Все они погибли. В Минобороны России случившееся назвали террористическим актом киевского режима.