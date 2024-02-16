«Подземный город» построили российские военные под Херсоном

В нем солдаты находятся в безопасности от обстрелов и атак дронов.
Геническ. Херсонская область. На Херсонском направлении специальной военной операции появился «подземный город». Его обустроили для нужд бойцов, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.
Помещения «подземного города» находятся на глубине около 3 метров, а общая длина переходов и траншей превышает 3 километра.
По словам военнослужащих, в «подземном городе» можно не опасаться осколков снарядов и атак дронов. На объекте есть жилые помещения, кухня, столовая, прачечная, баня, парикмахерская, мастерская для ремонта обмундирования и даже спортивный зал для тренировок.