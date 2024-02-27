Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид

Напротив здания Минобороны России обнаружили шпионскую видеокамеру

16:06, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Напротив здания Минобороны России обнаружили шпионскую видеокамеру
16:06, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Москва\n#Минобороны\n#полиция\n#шпионаж\n#камеры
Фото: pxhere.com
61
0

Наблюдение велось с чердака многоэтажки.

Москва. Неизвестные вели наблюдение за зданием Минобороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Шпионскую видеокамеру нашли на чердаке жилого дома, расположенного напротив ведомства, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, камеру нашел сотрудник коммунальной службы. Он сообщил об этом в полицию. Устройство на штативе с антенной изъяли сотрудники МВД. Ведется доследственная проверка. Выясняется, в частности, с какой целью была установлена камера, и что на нее могли заснять.

16:06, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Москва\n#Минобороны\n#полиция\n#шпионаж\n#камеры