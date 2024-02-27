Напротив здания Минобороны России обнаружили шпионскую видеокамеру

Москва. Неизвестные вели наблюдение за зданием Минобороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Шпионскую видеокамеру нашли на чердаке жилого дома, расположенного напротив ведомства, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, камеру нашел сотрудник коммунальной службы. Он сообщил об этом в полицию. Устройство на штативе с антенной изъяли сотрудники МВД. Ведется доследственная проверка. Выясняется, в частности, с какой целью была установлена камера, и что на нее могли заснять.