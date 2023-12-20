Из-за обрушения шестиэтажного здания в Санкт-Петербурге эвакуировали 27 жителей

Санкт-Петербург. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга развалилось нежилое шестиэтажное здание. При этом никто не пострадал, но в соседнем доме пришлось проводить эвакуацию, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, обрушившееся здание ранее расселили в связи с аварийным состоянием. Из примыкающего жилого дома эвакуировано 27 жильцов. 19 из них переехали в пункт временного размещения, остальные предпочли пожить у родственников.

Напомним, 11 декабря во Владивостоке на проезжую часть обрушилась стена демонтируемого здания.