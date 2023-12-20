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Из-за обрушения шестиэтажного здания в Санкт-Петербурге эвакуировали 27 жителей

10:54, 20 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Из-за обрушения шестиэтажного здания в Санкт-Петербурге эвакуировали 27 жителей
10:54, 20 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Санкт-Петербург\n#МЧС\n#архитектура\n#разрушения\n#эвакуация
Фото: pxhere.com
26
0

Ранее объект признали аварийным.

Санкт-Петербург. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга развалилось нежилое шестиэтажное здание. При этом никто не пострадал, но в соседнем доме пришлось проводить эвакуацию, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, обрушившееся здание ранее расселили в связи с аварийным состоянием. Из примыкающего жилого дома эвакуировано 27 жильцов. 19 из них переехали в пункт временного размещения, остальные предпочли пожить у родственников.

Напомним, 11 декабря во Владивостоке на проезжую часть обрушилась стена демонтируемого здания.

10:54, 20 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Санкт-Петербург\n#МЧС\n#архитектура\n#разрушения\n#эвакуация