Во время демонтажа здания во Владивостоке на проезжую часть обрушилась стена

Владивосток. Приморский край. На улице Гоголя во Владивостоке на проезжую часть упали обломки демонтируемого здания. В причинах и последствиях инцидента разбираются специалисты, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

По данным городских властей, предварительно сведений о пострадавших нет, сотрудники муниципалитета уточняют ситуацию на месте. В контролирующие органы будет направлена заявка проверить соблюдение требований безопасности при проведении работ.

Как пишут приморские СМИ, обломками расплющило построенные для пешеходов строительные леса. К счастью, прохожих под ними не было. Также сообщается, что под обвал едва не попал автомобиль, но водитель сумел сманеврировать и увернуться от летевших во все стороны кирпичей. По другим данным, машина получила незначительные повреждения.

Добавим, в здании дореволюционной постройки в разные времена располагались пивзавод «Ливония», офисы, кафе, салоны красоты.