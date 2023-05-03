Высший ранг сложности: на Кубани загорелся огромный резервуар с нефтепродуктами

Волна. Краснодарский край. Пожар, которому присвоен высший ранг сложности, тушат в поселке Волна Краснодарского края. Вспыхнул резервуар с нефтепродуктами, пишут «Известия» со ссылкой на главу Темрюкского района Федора Бабенкова.

В своем Telegram-канале чиновник написал, что огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м. С огнем борются 85 пожарных с 23 единицами техники. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.

Издание сообщает, что объем резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, угрозы для жителей населенного пункта нет.