В Рязанской области локализовали 2 из 6 очагов лесных пожаров

Рязань. Рязанская область. Лесные пожары продолжают тушить в Рязанской области. По данным на 28 августа, локализовать удалось 2 из 6 очагов возгорания, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. С пламенем борются около 10 тыс. пожарных, парашютистов-десантников и добровольцев. Им помогает авиация в количестве 16 воздушных судов. Уже совершено больше 3 тысяч рейсов для сброса воды. Чтобы остановить распространение огня, проложено более 117 км минерализованных полос. В ряде районов пожар перешел на подземные залежи торфа. Их проливают с воздуха.

Ранее из-за пожаров в Рязанской области эвакуировали ряд сел. Задымление дошло до Москвы. Столичные синоптики обещают, что гарь рассеется в течение ближайших 3-5 дней.

Добавим, в других регионах России за сутки потушили 70 природных пожаров. Кроме Рязанщины, наиболее тревожная ситуация сложилась в Коми, там горят 18 тысяч гектаров тайги.