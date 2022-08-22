К тушению пожаров в Рязанской области привлекли силы соседних регионов и Москвы

Голованово. Рязанская область. На тушение горящих лесов в Рязанской области брошены силы соседних регионов. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству замглавы МЧС России Илья Денисов, группировки спасателей усилены 9 самолетами и вертолетами и 77 единицами наземной техники.

По сведениям, полученным ранее, только из Москвы на борьбу с огнем под Рязань направили отряд численностью около 6 тыс. человек.

ИА REGNUM сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС России, что к ликвидации природных пожаров в Рязанской области привлечены 7 аэромобильных группировок управлений МЧС России по субъектам ЦФО, Ногинского, Тульского и Невского спасательных центров.

В результате количество воздушных судов, используемых для тушения, достигло 19 бортов, сброшено около 13 тыс. тонн воды.

В региональном управлении МЧС сообщили, что на месте работают сводные отряды из Москвы, Московской, Тульской, Тверской, Тамбовской и Липецкой областей.

Наиболее сложная обстановка отмечена в Клепиковском районе. 22 августа там эвакуировали жителей села Голованово, на которое из-за сильного ветра грозит перекинуться огонь из леса. Днем ранее планировалось временно отселить Деулино, но ситуацию возле этого населенного пункта в итоге удалось взять под контроль, информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области.

Добавим, пожары в лесах Рязанщины пылают уже несколько дней. Дым от них достиг Москвы.