Больше тысячи человек эвакуировались из горящего склада OZON под Москвой

Петровское. Московская область. На складе товаров маркетплейса OZON в Подмосковье вспыхнул пожар. Как сообщает «Рен ТВ», огонь охватил площадь в 35 тыс. квадратных метров.

Ранее в здании рухнула кровля.

Информация о возгорании на складе в селе Петровское городского округа Истра поступила в экстренные службы в 12:33 МСК. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались больше тысячи человек, рассказали в Главном управлении МЧС по Московской области.

О пострадавших не сообщается.

UPDATE: позднее стало известно, что площадь пожара возросла до 50 тыс. квадратных метров. На горящее здание с вертолетов вылили 40 тонн воды. Пострадали минимум 13 человек.