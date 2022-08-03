Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Больше тысячи человек эвакуировались из горящего склада OZON под Москвой

15:22, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
Больше тысячи человек эвакуировались из горящего склада OZON под Москвой
15:22, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
95
0
#Московская область\n#пожар\n#МЧС\n#эвакуация
Фото: 50.mchs.gov.ru
95
0

В здании рухнула кровля.

Петровское. Московская область. На складе товаров маркетплейса OZON в Подмосковье вспыхнул пожар. Как сообщает «Рен ТВ», огонь охватил площадь в 35 тыс. квадратных метров.

Ранее в здании рухнула кровля.

Информация о возгорании на складе в селе Петровское городского округа Истра поступила в экстренные службы в 12:33 МСК. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались больше тысячи человек, рассказали в Главном управлении МЧС по Московской области.

О пострадавших не сообщается.

UPDATE: позднее стало известно, что площадь пожара возросла до 50 тыс. квадратных метров. На горящее здание с вертолетов вылили 40 тонн воды. Пострадали минимум 13 человек.

15:22, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
95
0
#Московская область\n#пожар\n#МЧС\n#эвакуация