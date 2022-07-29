Сына бывшего иркутского губернатора отправили в колонию на 9 лет

Иркутск. Иркутская область. Приговор сыну бывшего главы Иркутской области вынесли в столице региона. По решению Кировского районного суда Иркутска Андрей Левченко проведет 9 лет в колонии общего режима и выплатит штраф в 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Вместе с 4 подельниками Левченко признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и пункту «в» части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере». Махинации, в которых обвинили участников организованной преступной группы, были связаны с закупками лифтов для Фонда капремонта Иркутской области. Сын экс-губернатора и его сообщники извлекли на этих сделках незаконный доход в размере около 1 млрд рублей, заявили в прокуратуре.

Отмечается, что исковые требования регионального Фонда капремонта на сумму свыше 55 млн рублей полностью удовлетворены.

Добавим, отец осужденного, Сергей Левченко, возглавлял Иркутскую область с 2015 по 2019 годы.