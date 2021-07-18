Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу студентку, сбившую троих детей

Сейчас водительница находится под домашним арестом.

Москва. Московская прокуратура требует заключить под стражу студентку, сбившую 3 детей на пешеходном переходе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее 18-летней Виктории Башкировой было предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ее отправили под домашний арест.

Прокуратура Москвы выступила с требованием изменить меру пресечения. Ведомство ходатайствует об аресте водительницы с требованием к полиции незамедлительно предъявить ей обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщает канал РЕН-ТВ, 16 июля в столичном районе Солнцево произошло ДТП на улице Авиаторов. На пешеходном переходе девушка-водитель на автомобиле Mazda сбила троих детей. Травмы получили мальчики в возрасте 5 и 3 лет, самому маленькому исполнилось 9 месяцев. Все они были госпитализированы.

Спасти старших детей врачам не удалось. Их младший братик с черепно-мозговой травмой находится в отделении нейрохирургии. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Было установлено, что за рулем иномарки в момент ДТП находилась 18-летняя Виктория Башкирова. Студентка сдала на водительские права несколько месяцев назад.