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В пылающем кардиоцентре Благовещенска хирурги продолжили оперировать пациента

10:04, 02 апреля, 2021
Евгений Кандаков
В пылающем кардиоцентре Благовещенска хирурги продолжили оперировать пациента
10:04, 02 апреля, 2021
Евгений Кандаков
181
0
#Амурская область\n#Благовещенск\n#МЧС\n#больница\n#врачи\n#операция\n#герои\n#пожар
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf
181
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В настоящее время огонь локализован, пламя охватило 1,6 тыс. кв. метров.

Благовещенск. Амурская область. Пожар в здании Кардиохирургического центра по улице Горького в Благовещенске локализован. Огонь охватил 1,6 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

В тушении участвовали 59 сотрудников ведомства и 28 единиц техники. Разведку с воздуха вели при помощи беспилотников. Локализация пламени была зафиксирована в 7:25 МСК. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Из здания эвакуировали 120 человек. В одном из помещений по собственному желанию остались 8 медиков и один пациент, которому проводили операцию.

Как уточнил на странице администрации Благовещенска в Instagram глава города Олег Имамеев, у больного была вскрыта грудная клетка. Также градоначальник отметил, что даже предварительная причина пожара пока не названа. На месте работает лаборатория. Кроме того, мэр пообещал пострадавшему учреждению помощь от муниципалитета.

10:04, 02 апреля, 2021
Евгений Кандаков
181
0
#Амурская область\n#Благовещенск\n#МЧС\n#больница\n#врачи\n#операция\n#герои\n#пожар