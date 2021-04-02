В пылающем кардиоцентре Благовещенска хирурги продолжили оперировать пациента

В настоящее время огонь локализован, пламя охватило 1,6 тыс. кв. метров.



Благовещенск. Амурская область. Пожар в здании Кардиохирургического центра по улице Горького в Благовещенске локализован. Огонь охватил 1,6 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

В тушении участвовали 59 сотрудников ведомства и 28 единиц техники. Разведку с воздуха вели при помощи беспилотников. Локализация пламени была зафиксирована в 7:25 МСК. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Из здания эвакуировали 120 человек. В одном из помещений по собственному желанию остались 8 медиков и один пациент, которому проводили операцию.

Как уточнил на странице администрации Благовещенска в Instagram глава города Олег Имамеев, у больного была вскрыта грудная клетка. Также градоначальник отметил, что даже предварительная причина пожара пока не названа. На месте работает лаборатория. Кроме того, мэр пообещал пострадавшему учреждению помощь от муниципалитета.