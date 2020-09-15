Против российского футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение судьи

Причиной конфликта стала полученная спортсменом красная карточка.

Москва. В отношении футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката спортсмена Вадима Лялина.

Спортсмен привлёк внимание Фемиды после инцидента с арбитром Никитой Данченковым, который произошёл 10 августа на стадионе академии «Спартака». Во время матча любительских команд судья показал Широкову красную карточку за брань, после чего футболист напал на него и избил.

Бывший игрок сборной России не пошёл на «мировую» с Данченковым, при этом он полностью признал свою вину, выразил готовность понести наказание и выплатить компенсацию, если того потребует суд.

После самого инцидента Широков принёс извинения арбитру, организаторам, партнёрам по команде и зрителям, назвав свой поступок неподобающим. Позже судья обратился с заявлением в полицию.

Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ, максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком на два года.