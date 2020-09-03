Лесные пожары охватили 4 района Ростовской области

Погибла женщина, организована эвакуация жителей.



Митякино. Ростовская область. В Тарасовском, Каменском, Красносулинском и Белокалитвенском районах Ростовской области вспыхнули лесные пожары. Огонь угрожает перекинуться на населенные пункты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что пламя охватило несколько лесных участков днем 2 сентября и начало быстро распространяться. К 22:00 пожары бушевали на площади в 450 гектаров. В Красносулинском районе в огне погибла женщина. Для тушения создана группировка из более чем 300 человек и почти 100 единиц техники, в том числе авиационной. 3 сентября к ликвидации огня планируется привлечь 5 вертолетов и 2 самолета, в том числе самолет-амфибию БЕ-200. С пожарами борются также добровольцы из числа жителей населенных пунктов, на которые угрожает перекинуться пламя из леса.

В Тарасовском районе развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Там же организован пункт временного размещения эвакуированных на 74 места, однако пока селяне предпочитают не покидать дома или размещаются у друзей и родственников.

По данным Россельхоза, на которые ссылается «Интерфакс», причиной природных пожаров на территории Белокалитвинского и Тарасовского районов Ростовской области стал переход огня из степей в леса.