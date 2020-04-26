О клубах дыма сообщили пожарным соседи.

Амурск. Хабаровский край. В Хабаровском крае жителя Китая оштрафовали за попытку пожарить шашлыки на балконе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в городе Амурск. К гражданину КНР, живущему в многоквартирном доме на проспекте Мира, пришли гости. Вместе они решили пожарить шашлык и разожгли мангал. Соседи же забеспокоились и сообщили пожарным о клубах дыма, идущих с балкона.

За нарушение требований пожарной безопасности мужчину оштрафовали на 2 тыс. рублей.

«В условиях самоизоляции некоторые граждане забывают о правилах пожарной безопасности и безответственно относятся к сохранению своей жизни, имущества и окружающих их людей», - отметили в спасательном ведомстве, напомнив о необходимости соблюдать закон.