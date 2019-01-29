Экс-замдиректора «Ресурсного информационного центра Удмуртии» получил условный срок за мошенничество

Также ему назначили штраф и обязали возместить моральный ущерб.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего заместителя директора «Ресурсного центра Удмуртской Республики» осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что обвиняемый с февраля по апрель 2017 года внес недостоверные сведения и завысил стоимость поставок оборудования и сертификатов продления гарантийной поддержки оборудования. Затем в рамках исполнения обязательств по договору были перечислены 2 222 000 рублей, тогда как фактически стоимость составляла 1 492 756 рублей.

«Излишне выплаченные денежные средства в размере 729 244 рублей в период с апреля по июнь по 2017 года в несколько этапов были переданы осужденному представителями компании – исполнителя, которые ни о чем не подозревали», - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный предоставил директору АУ УР «РИЦ УР» сведения о том, что он сделал ряд работ по контракту, хотя на самом деле их выполнили другие сотрудники. Подготовил акты приема-сдачи работ, которые фактически им не выполнялись, после чего с лицевого счета учреждения обвиняемому пришли более 172 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2,5 года, со штрафом в 50 тыс. рублей. Также с него будет взыскано 901 504 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.