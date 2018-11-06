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Жертвами пожара в кемеровской Юрге стали 8 человек

10:00, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
10:00, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#МЧС\n#Следственный комитет\n#Кемерово\n#гибель детей\n#пожар\n#гибель людей
Фото: Скрин с видео СКР
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Среди них 6 детей.

Юрга. Кемеровская область. В результате пожара в частном доме в Юрге погибли 8 человек. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, с места госпитализировали женщину и ребенка, который позже скончался в больнице.

Всего погибли 6 детей, сообщила пресс-служба СКР.

Вероятно, люди умерли от отравления продуктами горения.

Пожар в г.Юрге

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме. 6 ноября 2018 года около 05 часов (местного времени) поступило сообщение, что в одном из жилых частных домов города Юрги после ликвидации пожара обнаружены тела 7 человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет.

По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание проводки, которая была в ненадлежащем состоянии для деревянного дома. Также рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем при курении и воспламенение от печной золы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

10:00, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#МЧС\n#Следственный комитет\n#Кемерово\n#гибель детей\n#пожар\n#гибель людей

 

 

 


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