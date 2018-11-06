Жертвами пожара в кемеровской Юрге стали 8 человек

Среди них 6 детей.

Юрга. Кемеровская область. В результате пожара в частном доме в Юрге погибли 8 человек. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, с места госпитализировали женщину и ребенка, который позже скончался в больнице.

Всего погибли 6 детей, сообщила пресс-служба СКР.

Вероятно, люди умерли от отравления продуктами горения.

Пожар в г.Юрге В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме. 6 ноября 2018 года около 05 часов (местного времени) поступило сообщение, что в одном из жилых частных домов города Юрги после ликвидации пожара обнаружены тела 7 человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет.

По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание проводки, которая была в ненадлежащем состоянии для деревянного дома. Также рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем при курении и воспламенение от печной золы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.