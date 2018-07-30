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В Магаданской области медведь напал на мужчину

10:00, 30 июля, 2018
Анна Торхова
10:00, 30 июля, 2018
Анна Торхова
212
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#Россия\n#трагедия\n#Магадан\n#происшествие\n#нападение\n#медведь
Фото: pixabay.com
212
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Хищник ранил туриста в грудь, руку и бедро.

Оротукан. Магаданская область. В Магаданской области медведь напал на мужчину. Случай произошел в 11 км от населенного пункта, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Магаданской области.

Хищник ранил мужчину в область грудной клетки, повредил кисть руки и бедро. На момент обращения в полицию пострадавший находился в отделении скорой помощи.

В пресс-службе напоминают, чтобы не встретиться с медведем, нужно издалека предупредить хищника о себе, издавая громкие звуки. Не стоит передвигаться по лесу в тишине. Можно использовать свисток, радио или громко разговаривать.

В этом случае медведь сам уйдет.

10:00, 30 июля, 2018
Анна Торхова
212
0
#Россия\n#трагедия\n#Магадан\n#происшествие\n#нападение\n#медведь

 

 

 


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