Хищник ранил туриста в грудь, руку и бедро.

Оротукан. Магаданская область. В Магаданской области медведь напал на мужчину. Случай произошел в 11 км от населенного пункта, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Магаданской области.

Хищник ранил мужчину в область грудной клетки, повредил кисть руки и бедро. На момент обращения в полицию пострадавший находился в отделении скорой помощи.

В пресс-службе напоминают, чтобы не встретиться с медведем, нужно издалека предупредить хищника о себе, издавая громкие звуки. Не стоит передвигаться по лесу в тишине. Можно использовать свисток, радио или громко разговаривать.

В этом случае медведь сам уйдет.