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      В Подмосковье электричка насмерть сбила двух женщин

      18:00, 24 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18:00, 24 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      246
      0
      #авария\n#железная дорога\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      246
      0

      По предварительной информации, они переходили пути в неположенном месте.

      Москва. В Подмосковье двух пожилых женщин насмерть сбила электричка во время перехода путей в неположенном месте. Об этом сообщает «Интерфакс».

      «В районе платформы "Удельная" Казанского пути электропоездом "Москва-Голутвин" смертельно травмированы две женщины, одна из которых 1933 года рождения», - сказали в транспортному управлении МВД по Центральному федеральному округу.

      Возраст второй погибшей устанавливается.

      Причиной происшествия, по предварительной информации, стал переход женщинами путей в неположенном месте», - отметил собеседник агентства.

      18:00, 24 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      246
      0
      #авария\n#железная дорога\n#происшествие

       

       

       

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