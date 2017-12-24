В Подмосковье электричка насмерть сбила двух женщин

По предварительной информации, они переходили пути в неположенном месте.
Москва. В Подмосковье двух пожилых женщин насмерть сбила электричка во время перехода путей в неположенном месте. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В районе платформы "Удельная" Казанского пути электропоездом "Москва-Голутвин" смертельно травмированы две женщины, одна из которых 1933 года рождения», - сказали в транспортному управлении МВД по Центральному федеральному округу.
Возраст второй погибшей устанавливается.
Причиной происшествия, по предварительной информации, стал переход женщинами путей в неположенном месте», - отметил собеседник агентства.