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      Искать якутских шахтеров будут промышленные альпинисты

      13:04, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      13:04, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      42
      0
      #МЧС\n#авария\n#Россия\n#шахта
      Фото: Yarskgrad.ru
      42
      0

      Сейчас заблокированными под землей остаются 8 человек.

      Якутия . Россия. К поискам заблокированных в шахте «Мир» горняков  приступили альпинисты. С помощью специальных сигналов они должны установить связь с шахтерами, пишет Life.

      К работам уже приступила группа из семи промальпинистов. Они спустятся в шахту с помощтю специальных средств и будут простукивать вентиляционные шахты.

      «Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который они смогут точно обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков», - сообщает МЧС.

      Напомним, 4 августа в рудник "Мир" в Якутии, где происходит добыча алмазов, произошел прорыв воды. В тот момент в шахте находился 151 человек, 142 удалось эвакуировать. Позже был спасен еще один шахтер. 

      13:04, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      42
      0
      #МЧС\n#авария\n#Россия\n#шахта

       

       

       

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