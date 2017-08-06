Искать якутских шахтеров будут промышленные альпинисты

Сейчас заблокированными под землей остаются 8 человек.

Якутия . Россия. К поискам заблокированных в шахте «Мир» горняков приступили альпинисты. С помощью специальных сигналов они должны установить связь с шахтерами, пишет Life.

К работам уже приступила группа из семи промальпинистов. Они спустятся в шахту с помощтю специальных средств и будут простукивать вентиляционные шахты.

«Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который они смогут точно обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков», - сообщает МЧС.

Напомним, 4 августа в рудник "Мир" в Якутии, где происходит добыча алмазов, произошел прорыв воды. В тот момент в шахте находился 151 человек, 142 удалось эвакуировать. Позже был спасен еще один шахтер.