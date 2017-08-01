На Дальнем Востоке медведи съели тонну рыбы, вывалившейся из грузовика

Водитель не заметил пропажу.

Николаевск. Хабаровский край. Свежей рыбой накормил медведей водитель грузовика, перевозивший улов рыболовецкого колхоза на Дальнем Востоке. Инцидент произошел возле Николаевска Хабаровского края, пишут «Известия».

Как рассказала начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Николаевского района Александра Шалыгина, рыба высыпалась из кузова грузовика на подъеме.

Косолапые учуяли запах и собрались из близлежащих лесов на пиршество. Мишкам досталось около тонны рыбы.

Добавим, по сообщениям местных СМИ, водитель был пьян и не заметил, как потерял часть груза.