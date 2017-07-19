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      В Ростове-на-Дону осудили банду автомошенников

      14:25, 19 июля, 2017
      Новичок
      14:25, 19 июля, 2017
      Новичок
      48
      0
      #авто\n#страхование\n#мошенничество\n#ОСАГО\n#суд
      Фото: pixabay.com
      48
      0

      Члены ОПГ устраивали «липовые» ДТП и незаконно получали страховку.  

      Ростов-на-Дону. В России вынесен приговор по делу очередной организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования. Как сообщает Агентство страховых новостей, злоумышленников вывели на чистую воду в Ростовской области.  

      Вычислить аферистов правоохранителям помогли сотрудники службы безопасности пострадавшей страховой компании. Они обратили внимание на большое количество ДТП, происходящее с одними и теми же участниками.  

      Ими оказались члены ОПГ, которую возглавлял проживавший без регистрации на территории Ростовской области Норайр Тонян. К незаконной деятельности он привлек более 20 человек.  

      Установлен 21 криминальный эпизод, связанный с действиями злоумышленников. Они имитировали ДТП, вызывали автоинспекторов и оформляли документы о факте аварии. Далее мошенники наносили дополнительные механические повреждения. Связанный с преступной группировкой эксперт давал ложное заключение о якобы нанесенном ущербе. По ним жулики получали выплаты, а затем еще и подавали на страховую компанию в суд для получения завышенной компенсации.  

      По статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере» участников сообщества приговорили к различным срокам лишения свободы, в диапазоне от полутора до 5 лет. Ущерб, причиненный страховой компании, оценили в 1,9 млн рублей.

      14:25, 19 июля, 2017
      Новичок
      48
      0
      #авто\n#страхование\n#мошенничество\n#ОСАГО\n#суд

       

       

       

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