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      10-летний ребенок подорвался на животноводческой стоянке отца в Забайкалье

      11:55, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      11:55, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      220
      0
      #взрыв\n#смерть\n#уголовное дело\n#происшествие\n#гибель подростка
      Фото: ru.wikipedia.org
      220
      0

      Следствие возбудило уголовное дело в отношении отца погибшего мальчика.

      Забайкальский край. 10-летний мальчик получил множественные телесные повреждения в результате детонации взрывного устройства на животноводческой стоянке отца в селе Цаган-Оль Могойтуйского района в Забайкальском крае. Позднее ребенок скончался в больнице, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

      По версии следствия, житель Могойтуйского района 1978 года рождения нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку в 2014 году. 1 мая 2017 года его сын подорвался на одном из устройств.

      Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного Кодекса России (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) и части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности).

      Следователи совместно со специалистами Росгвардии изъяли более 50 взрывных устройств.

      Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

      11:55, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      220
      0
      #взрыв\n#смерть\n#уголовное дело\n#происшествие\n#гибель подростка
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