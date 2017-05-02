10-летний ребенок подорвался на животноводческой стоянке отца в Забайкалье

Следствие возбудило уголовное дело в отношении отца погибшего мальчика.

Забайкальский край. 10-летний мальчик получил множественные телесные повреждения в результате детонации взрывного устройства на животноводческой стоянке отца в селе Цаган-Оль Могойтуйского района в Забайкальском крае. Позднее ребенок скончался в больнице, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

По версии следствия, житель Могойтуйского района 1978 года рождения нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку в 2014 году. 1 мая 2017 года его сын подорвался на одном из устройств.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного Кодекса России (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) и части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности).

Следователи совместно со специалистами Росгвардии изъяли более 50 взрывных устройств.

Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.