В Великобритании выявили на 70% более заразную мутацию коронавируса

Пока нет данных о проявлении болезни в более тяжёлой форме.





Лондон. Великобритания. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация covid-19» на 70% более заразна, чем другие виды вируса. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Twitter главы «Туманного Альбиона».

Джонсон отметил, что пока нет данных о том, что новая мутация, выявленная в стране, вызывает более тяжёлое течение заболевания или вызывает высокую смертность.

В связи со сложившейся ситуацией в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии ужесточаются меры безопасности. Также о введении более строгих мер объявили власти Шотландии и Уэльса.