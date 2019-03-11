Вспышку кори зафиксировали в Ульяновской области

Диагноз подтвердился у 11 жителей.

Славкино. Ульяновская область. В Ульяновской области зафиксировали вспышку кори среди жителей Николаевского района. Диагноз подтвердился у 11 жителей, сообщает региональный Минздрав.

Отмечается, что среди заболевших трое детей и четверо медработников. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

По словам врачей Николаевской районной больницы, первые случаи кори были зарегистрированы 5 марта. Инфекцию завезли двое жителей района, которые работают вахтовым методом в Москве. Они обратились в больницу с признаками ОРВИ. Остальные заболели после контакта с больными.

В настоящее время в районе проходят мероприятия по ликвидации вспышки инфекции. Привито уже более 600 лиц.

Напомним, корь - острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.