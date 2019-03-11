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Вспышку кори зафиксировали в Ульяновской области

09:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
09:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
137
0
#здоровье\n#Ульяновская область
Фото: pixabay
137
0

Диагноз подтвердился у 11 жителей.

Славкино. Ульяновская область. В Ульяновской области зафиксировали вспышку кори среди жителей Николаевского района. Диагноз подтвердился у 11 жителей, сообщает региональный Минздрав.

Отмечается, что среди заболевших трое детей и четверо медработников. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

По словам врачей Николаевской районной больницы, первые случаи кори были зарегистрированы 5 марта. Инфекцию завезли двое жителей района, которые работают вахтовым методом в Москве. Они обратились в больницу с признаками ОРВИ. Остальные заболели после контакта с больными.

В настоящее время в районе проходят мероприятия по ликвидации вспышки инфекции. Привито уже более 600 лиц.

Напомним, корь - острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.

09:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
137
0
#здоровье\n#Ульяновская область

 

 

 


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