С момента взрыва газа в доме на улице Удмуртской в Ижевске прошел год. 9 ноября 2017 года в 16:40 рухнула секция многоэтажки. Спасатели и полиция быстро прибыли на место, оцепили территорию, начали разбор завалов. Жильцов 198 квартир разместили в пунктах временного размещения, обеспечили всем необходимым. Для координации работы с пострадавшими глава Удмуртии Александр Бречалов создал рабочую группу. В нее вошли председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, советники главы Наталья Сударикова и Алексей Серебренников. Руководитель группы Олег Гарин рассказал информационному агентству «Сусанин», как горожане откликнулись на беду и почему важен прямой контакт.

- Олег Владимирович, как удалось избежать паники после взрыва?

- Начну с того, что все экстренные службы отработали оперативно: и полиция, и спасатели. Проводимая в республике системная работа показала себя в чрезвычайной ситуации. Нельзя не отметить жителей Ижевска. Люди не просто переживали, они несли термосы с чаем и бутерброды для спасателей. Они несли вещи для пострадавших. В начале первого ночи я был в школах №83 и 86, где разместили жильцов. Даже в это время горожане несли одежду, еду, всё, что может понадобиться. И это была такая колоссальная помощь. Мы видели, как весь город объединился. Все друг друга поддерживали.

Только через фонд «Сообщество» было собрано 6,25 млн рублей, через фонд «Подари завтра» - почти 550 тыс. рублей. Таксисты бесплатно возили. Никто не пытался заработать на горе, получить какие-то дивиденды.

Спасибо самим жителям дома №261 на Удмуртской. Тяжело, когда не понимаешь, что будет завтра, что будет с твоим домом. Но они нам поверили. Мы создали инициативные группы в каждом подъезде, у каждого подъезда были свои проблемы. Спасибо старшим по домам, по подъездам, инициативной группе.

- Насколько эффективно, на ваш взгляд, действовала рабочая группа?

- Глава Удмуртии угадал с составом. Мне было комфортно работать и с Натальей Судариковой, и с Алексеем Серебренниковым. Наталья Алексеевна здорово отработала все социальные вопросы. Кому-то были нужна лекарства, кого-то нужно было отправить в больницу.

За этот год мы со многими жильцами сдружились. У каждого были телефоны членов группы. Было более 3 тыс. обращений: от розеток в квартире до похорон. Старались отреагировать на каждое. Здорово, что удавалось помогать. Важно, что люди понимали, что всегда могут обратиться к кому-то.

Были дни, когда я обзванивал все 198 квартир. Необходимо было каждому объяснить, зачастую непростые решения. Не все были одинаково спокойны. При этом некоторые риелторы предлагали продать квартиры за копейки. Нам приходилось убеждать, что не стоит этого делать.

Первый, второй, третий подъезды сомневались, что мы успеем заселить их к Новому году. Как бы тяжело ни было, но многие встретили Новый год дома. И людям было приятно, когда к ним пришел Дед Мороз с шампанским, с конфетами. Это было сделано от души, чтобы их поддержать.

Для меня было важно, чтобы все были довольны. Мне и сейчас приходят сообщения с благодарностью от жильцов.

- Не было ощущения, что сходите с ума от количества звонков?

- Нет, такого не было… Если бы было свободное время подумать об этом, тогда, возможно.

- Никто не ожидал, что удастся в такие короткие сроки восстановить документы.

- Да, нам удалось в кратчайшие сроки восстановить не только паспорта. Все необходимые документы, даже дипломы об образовании в вузах, которые находятся на территории города. А после этого на федеральном уровне приняли решение об отмене госпошлины за восстановление документов в результате ЧС. Закон начнет работать с 1 января 2019 года.

- Много было негатива?

- Люди почувствовали, что власть старается максимально их поддержать. Конечно, мы не волшебники. Было всякое, были и негативные эмоции, приходилось успокаивать. Мы пошли по самому длинному пути, самому сложному, но он помогал горожанам с меньшими потерями выйти из ситуации.

Строителям приходилось работать днем и ночью. Даже после того, как мы заселили 1, 2 и 3 подъезды. Не все жильцы были готовы терпеть шум. Однажды к строителям по вызову от жителей выезжала полиция за работу в позднее время. Нам приходилось искать золотую середину. Но сделать это было нужно.

- Что такое длинный путь?

- У нас есть федеральное законодательство, которое говорит кому и когда положены выплаты. Если у человека две квартиры, и он потерял одну, то помощь ему не полагается. Там много нюансов. Позиция главы республики была в том, чтобы оказать максимальную помощь. Поэтому процесс иногда занимал более длительное время.

Федерация выделила деньги на жилищные сертификаты. Но было еще и региональное финансирование для увеличения суммы сертификата. Люди нас услышали, поверили, смогли дождаться и уже в мае-июне получили 31 сертификат. В сентябре выдали еще один.

То же самое по другим подъездам. Мы не только восстанавливали стены снаружи и утепляли их, но и делали ремонт в пострадавших квартирах. Бизнес шел навстречу, банки помогали с ипотекой.

Все горожане сплотились. Хорошо бы этот дух сплоченности перенести на общегородские проекты. Это могло бы стать «фишкой» Ижевска.

- Трудно было разделить себя-человека и себя-госслужащего? Когда хочешь помочь и сделать все, но ограничен законом?

- В этот раз я такого не почувствовал. У меня были моменты в жизни, когда мне было тяжело, потому что я не смог помочь. Но тут так сложилось, что договорились сразу идти по максимуму как бы тяжело ни было. Я не почувствовал такого дискомфорта. Проездных нет – звонишь, просишь помочь, делают. Так же в налоговой, в Минздраве. Мы были не одни. Все чиновники в людей превратились.

- Сегодня жильцы обращаются за помощью?

- Мне и другим членам рабочей группы сейчас в основном приходят благодарности. По самому дому и его состоянию вопросов уже нет. Но недавно попросили убрать лужу во дворе.

Дай бог, чтобы таких трагедий больше не было.