НЕМЕЦКИЙ РОЯЛЬ 19 ВЕКА И КНИГА ИЗ ПЯТОГО СТОЛЕТИЯ — ЧЕМ УДИВЛЯЕТ ГОСТЕЙ МУЗЕЙ ЧАЙКОВСКОГО В ВОТКИНСКЕ

В мае 2025 года по всей России отметят 185-летие П. И. Чайковского. Пётр Ильич считается одним из величайших композиторов не только России, но и мира. Его произведения остаются актуальными и по сей день — оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», а также балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» продолжают регулярно ставить в театрах. Отрадно знать, что родиной гения является Удмуртия, а именно — Воткинск.

Музей-усадьба Чайковского в Воткинске является одним из самых популярных туристических мест в Удмуртии. Уже много лет гости со всей страны и не только посещают это учреждение и знакомятся с разными этапами жизни великого композитора. Так, в 2024 году усадьбу посетили более 155 тыс. человек. Как отмечают сотрудники учреждения, с каждым годом количество гостей музея растёт.