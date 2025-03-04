НЕМЕЦКИЙ РОЯЛЬ 19 ВЕКА И КНИГА ИЗ ПЯТОГО СТОЛЕТИЯ — ЧЕМ УДИВЛЯЕТ ГОСТЕЙ МУЗЕЙ ЧАЙКОВСКОГО В ВОТКИНСКЕ
В 2024 году учреждение посетили более 155 тыс. человек.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
В мае 2025 года по всей России отметят 185-летие П. И. Чайковского. Пётр Ильич считается одним из величайших композиторов не только России, но и мира. Его произведения остаются актуальными и по сей день — оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», а также балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» продолжают регулярно ставить в театрах. Отрадно знать, что родиной гения является Удмуртия, а именно — Воткинск.
Музей-усадьба Чайковского в Воткинске является одним из самых популярных туристических мест в Удмуртии. Уже много лет гости со всей страны и не только посещают это учреждение и знакомятся с разными этапами жизни великого композитора. Так, в 2024 году усадьбу посетили более 155 тыс. человек. Как отмечают сотрудники учреждения, с каждым годом количество гостей музея растёт.
Музей-усадьба Чайковского в Воткинске является одним из самых популярных туристических мест в Удмуртии. Уже много лет гости со всей страны и не только посещают это учреждение и знакомятся с разными этапами жизни великого композитора. Так, в 2024 году усадьбу посетили более 155 тыс. человек. Как отмечают сотрудники учреждения, с каждым годом количество гостей музея растёт.
История музея
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
Дом семьи Чайковских, который позже превратится в музей-усадьбу, был построен в 1806 году. Изначально он предназначался для семей начальников Воткинского завода. Кстати, всего с момента постройки дома до революции 1917 года здесь друг друга сменили 18 семей руководителей предприятия. Семья великого композитора жила здесь 11 лет — с 1837 по 1848 год.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
В 1918 - 1919 годах дом служил штабом для белогвардейцев — здесь располагались канцелярия и контрразведка. После этого город заняли «красные» — из этого дома они руководили ликвидацией Ижевско-Воткинского восстания. Также здесь располагались несколько общественных организаций, в числе которых — Клуб металлистов, Союз молодёжи. Кроме того, в здании располагалась семилетняя школа (тип общеобразовательной школы в составе 7 классов, дававшей неполное среднее образование — прим. ред.).
В результате здание пришло в упадок. В 1938 году СНК одобрил инициативу создать в здании музей, вернув его культурную и историческую значимость, а в апреле 1940 года состоялось его торжественное открытие. С тех пор и до сегодняшнего дня музей-усадьба П. И. Чайковского работает для горожан и туристов, позволяя им знакомиться с историей гения.
В результате здание пришло в упадок. В 1938 году СНК одобрил инициативу создать в здании музей, вернув его культурную и историческую значимость, а в апреле 1940 года состоялось его торжественное открытие. С тех пор и до сегодняшнего дня музей-усадьба П. И. Чайковского работает для горожан и туристов, позволяя им знакомиться с историей гения.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
ЧЕМ МУЗЕЙ ЧАЙКОВСКОГО ЖИВЁТ СЕЙЧАС
За последние годы музей сильно преобразился. Начиная с 2012 года, когда был издан указ президента России «О праздновании 175-летия со дня рождения П. И. Чайковского», музей-усадьба композитора значительно изменился. В 2013 году в здании начались масштабные работы для подготовки к памятной дате — был отреставрирован мемориальный дом, отремонтированы фондохранилище и выставочный зал. Кроме того, появились игровая детская площадка и просторная гостевая зона. В рамках обновления экспозиции приобретена мебель первой половины 19-го века, а также отреставрированы имеющиеся предметы. В 2019 году на территории усадьбы появился парк исторических развлечений «Отрада», а в 2024 году открыт музей «Щелкунчик» — первое в Удмуртии мультисенсорное пространство, где классическую музыку можно не только услышать, но и потрогать или почувствовать её вкус.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
Помимо этого, в 2015 году с развитием диджитал-технологий в мезонине мемориального дома Петра Ильича Чайковского установили экран и проекторы, а также создали анимационный фильм «Путешествие по мировым театральным сценам» (6+). Вместе с тем, в 2020 году в музее оснастили виртуальный концертный зал, позволяющий транслировать концерты мирового уровня. Отмечается, что в этом же году была издана самая популярная книга музея «100 вопросов о Чайковском».
Также за последнее время музей создал условия для посещения учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Здесь реализовали проект «Время в саду» и посадили сенсорный сад — ландшафтное пространство с растениями, высаженными в высокие грядки. По словам работников, это место позволяет эмоционально перезагрузиться, а для людей с ментальными нарушениями здесь проводят экскурсии с тактильным восприятием растений.
Также за последнее время музей создал условия для посещения учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Здесь реализовали проект «Время в саду» и посадили сенсорный сад — ландшафтное пространство с растениями, высаженными в высокие грядки. По словам работников, это место позволяет эмоционально перезагрузиться, а для людей с ментальными нарушениями здесь проводят экскурсии с тактильным восприятием растений.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
Интересным событием 2024 года стала номинация изображения музея для будущей купюры «тысяча рублей». Банк России опубликовал голосование, в котором люди голосовали за понравившееся им изображение. В результате картинка музея-усадьбы Чайковского заняла 8 место среди 25 номинантов, опередив Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи. Победителем голосования стало изображение «Метеора» — катера на подводных крыльях, ходящего между Удмуртией и Татарстаном.
МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ
В коллекции музея Чайковского есть множество ценных предметов, представляющих мировую значимость. Гости усадьбы могут увидеть рояль «WIRTH» 1852 года производства Германии и России, принадлежавший композитору. Также среди музыкальных ценностей есть виолончель мастеров первой половины 19 века и немецкая скрипка конца 18 – начала 19 века. Кроме того, в музейной коллекции есть уникальный документ «Дело о приёме имущества Камско-Воткинского завода подполковником И. П. Чайковским по состоянию на 1 мая 1837 года».
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
Также в учреждении хранятся книги на французском и немецком языках, а самой старинной книгой считается «Священная история». Это произведение написано на латыни христианским историком Сульпицием Севером на рубеже 4-5 веков нашей эры. Предположительно, книга издана в 1626 году в Голландии представителями знаменитой династии голландских типографов-издателей.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
Сотрудники музея хранят визитные карточки Чайковского, конверт с вензелем ПЧ, ленту с лаврового венка, которую композитору подарили в Праге в 1884 году. По словам сотрудников, в вестибюле дома Петра Ильича гости часто обращают внимание на фарфоровую посуду фабрики Попова и Гарднера, зеркало-псише и шкатулку для чая семьи композитора.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
185-ЛЕТИЕ КОМПОЗИТОРА
«В 2025 году исполняется 185 лет со дня рождения Чайковского. Сама по себе дата не совсем юбилейная, но Петр Ильич давно перешагнул границы празднеств. Поистине феноменален интерес к жизни и творчеству композитора, местам его пребывания у соотечественников и мировой общественности», — поделилась директор музея Татьяна Неганова.
Действительно, несмотря на то, что дата не круглая, все ценители классической музыки смогут насладиться торжественной атмосферой по случаю 185-летия со дня рождения композитора. Как ни странно, в музее Чайковского это событие отметят не одним мероприятием, а целой серией.
Действительно, несмотря на то, что дата не круглая, все ценители классической музыки смогут насладиться торжественной атмосферой по случаю 185-летия со дня рождения композитора. Как ни странно, в музее Чайковского это событие отметят не одним мероприятием, а целой серией.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
В день рождения Чайковского, 7 мая, в музее пройдёт «День с Чайковским» (0+) — тематические экскурсии, выставки, встречи, творческие мастерские будут радовать гостей торжественного мероприятия весь день. Завершит праздник концерт всемирно известного пианиста Бориса Березовского и его учеников. Кроме того, в день крещения композитора в Благовещенском Соборе откроют музей. С 7 января 2024 года здесь работает выставка, посвящённая истории древнейшего собора в Воткинске. К 17 мая, дню крещения композитора, экспозиция пополнится раритетными экспонатами городских коллекционеров и превратится в полноценный музей. А 12 июля, по случаю именин Петра Ильича Чайковского, в музее отметят один из самых ярких праздников «Мелодии лета. Именины Петра». На территории усадьбы воссоздадут атмосферу 19 века. В доме детства композитора организуют специальные театрализованные экскурсии, по парку будут гулять дамы с кавалерами, одетые по моде того времени, а в концертном зале и на площадках можно будет послушать лекции о дворянской культуре.
Источник: музей-усадьба П.И. Чайковского
Также в октябре 2025 года планируется издание книги, посвящённой 85-летию музея в Воткинске. В ней будут представлены различные материалы с первых дней существования учреждения. Ещё одним событием осени 2025 года станет открытие на территории музея детской творческой лаборатории. Здесь под руководством наставников дети смогут заниматься театром, танцами, лепкой и многим другим.
Музей-усадьба Чайковского был и остаётся одним из важнейших культурных памятников Удмуртии. За почти 90 лет работы он пережил много изменений, но всё равно остался центром притяжения для ценителей музыки со всего мира.
Музей-усадьба Чайковского был и остаётся одним из важнейших культурных памятников Удмуртии. За почти 90 лет работы он пережил много изменений, но всё равно остался центром притяжения для ценителей музыки со всего мира.
Все указанные мероприятия 0+.