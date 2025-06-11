Покупка дивидендных акций — одна из любимых стратегий частных инвесторов в России. Но возникает вопрос: нужно ли ограничиваться только поиском бумаг, по которым компании выплачивали самые высокие дивиденды, или стоит обратить внимание и на другие критерии? О том, с какими рисками может столкнуться инвестор, держащий в портфеле акции дивидендных компаний, и как дивиденды влияют на финансовый результат, рассказал «Сусанину» исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Ижевске Вадим Меньшиков.





Кто заплатит акционерам

«Если ещё лет десять назад выплата дивидендов российскими эмитентами казалась экзотикой, то сейчас многие крупные компании стали делиться со своими акционерами частью прибыли на регулярной основе, — рассказал Вадим Меньшиков. — Только за последние пять с половиной лет, по расчётам аналитиков УК «Альфа-Капитал», компании перечислили на это более 20,1 трлн рублей, а с 2024 года общая сумма превышает 31,6 трлн рублей».

Эксперт отметил, что самые щедрые выплаты пришлись на 2022 год, когда инвесторы в акции получили 3,89 трлн рублей, а затем дивидендный поток немного обмелел. В 2023 году акционеры получили 3,31 трлн рублей в виде дивидендов.

Связано это было с тем, что на фоне высокой волатильности рынка и неопределённости в экономике многие крупные компании решили отменить выплату дивидендов. Например, руководство «Газпрома» трижды — в 2022, 2024 и 2025 годах — принимало решение не выплачивать акционерам дивиденды.

«Из-за введённых санкций и разрушения междепозитарного моста между НРД и европейскими депозитариями значительная часть активов, принадлежащих российским инвесторам, оказалась заблокирована, а отечественные компании с «зарубежной пропиской» фактически лишились возможности выплачивать дивиденды», — поделился Вадим Меньшиков.

При этом собеседник отмечает, что с началом процесса редомициляции всё большее число эмитентов возвращается к выплатам: только за 8 месяцев 2024 года дивиденды своим акционерам перечислили 114 компаний (в 2023 году их было 111), а общий размер выплат за этот период почти сравнялся с показателем 2023 года — 3,26 трлн рублей. В экспертов рынка это вселяет надежду на то, что «дивидендный пик» ещё не пройден, тем более что среди плательщиков постоянно растёт доля компаний с участием государства.

«Это может быть следствием политики правительства, направленной на то, чтобы каждая крупная госкомпания направляла на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли», — озвучил Вадим Меньшиков.

Также, по его словам, большое влияние на объёмы выплат оказывает дивидендная политика крупнейших компаний. Это связано с высокой концентрацией рынка: на долю шести эмитентов, которые регулярно делились со своими акционерами прибылью в 2023 году, приходилось 65,7% всех выплат. В их число входят «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром нефть» и «Норильский никель». Каждый участник этой «дивидендной шестёрки» в сумме выплатил акционерам более 1 трлн рублей за последние пять лет.





Кто покажет самый высокий результат

«Многие инвесторы, выбирая акции для формирования портфеля, прежде всего обращают внимание на такой показатель, как их дивидендная доходность, — продолжает эксперт. — По этому критерию российский рынок остаётся одним из самых привлекательных в мире».

Так, за последние 10–15 лет доходность выплат отечественных эмитентов постоянно растёт. Например, если в 2013 году средняя дивидендная доходность акций компаний, входящих в индекс МосБиржи, по оценкам аналитиков «Альфа-Капитал», составляла всего 4,2%, то в 2023 году — 12,71%. Рекордные по доходности дивиденды компании выплачивали в 2022 году — тогда акционеры получили в среднем по 12,87% на акцию.

Вадим Меньшиков подчеркнул, что на коротком временном интервале дивидендная стратегия может принести хорошую доходность выше роста рынка. Например, в период с 2020 по 2024 год вложения в дивидендные акции принесли инвесторам в среднем 15,29%, тогда как портфель акций широкого рынка — 14,49%. Похожая ситуация наблюдалась и в 2022–2024 годах, когда инвестиции в дивиденды принесли доходность в размере 10,41% против 7,44% в среднем по рынку.

«Но на более длинных горизонтах ставка на рост рынка может принести более высокий результат, чем дивиденды, — поясняет эксперт. — В интервале 2005–2024 годов доходность инвестиций в акции оказалась заметно выше, чем доходность от полученных дивидендов: 17,88% годовых по сравнению с 14,97%. А с 2021 года акции без выплаты дивидендов приносили владельцам стабильно более высокий результат, чем портфель бумаг компаний, выплачивающих высокие дивиденды».

Собеседник признаётся, что, хотя чёткой закономерности между сроком инвестиций и выбором стратегии нет, всё равно понятно, что распределение чистой прибыли в пользу акционеров должно оказывать влияние как на капитализацию, так и на последующие темпы развития бизнеса компании.

Например, если взять долю компаний, которые хотя бы раз в год выплачивали дивиденды, то с 2019 года по отношению к общей капитализации рынка она снизилась с 61,4% до 24,1%. По словам Вадима Меньшикова, это может говорить о том, что такие эмитенты заметно проигрывают по росту капитализации тем, кто дивиденды не выплачивал.

Эксперт считает, что выбор акций в портфель только на основании размера дивидендных выплат не всегда оправдан: гораздо важнее, какую чистую прибыль зарабатывает компания. Точнее, какое у неё соотношение чистой прибыли к рыночной стоимости (коэффициент E/P). Как показали данные исследования УК «Альфа-Капитал», именно акции компаний с наиболее высоким показателем в различные периоды показывают наиболее высокие результаты.

Например, доходность портфеля акций с высоким соотношением E/P в 2022–2024 годах составляла 14,58%, а в период с 2015 по 2024 год — 23,12% годовых (дивидендные акции — 20,25% годовых).





Как правильно собрать портфель

«Ещё один нюанс, который стоит учитывать при выборе бумаг в дивидендный портфель, — это возможное падение стоимости акций после даты отсечки, или дивидендный гэп, — отмечает Вадим Меньшиков. — Причём, как показывает практика, чем выше размер выплат акционерам, тем более глубоким и затяжным такой гэп может быть».

Этот подход лишает такие акции преимуществ по сравнению с акциями компаний, которые вовсе не выплачивают дивиденды или ограничиваются скромными выплатами. Кроме того, всегда существует риск, что величина падения котировки купленной акции может превысить её дивидендную доходность, то есть фактически инвестиции будут убыточными.

В последние годы эти риски выросли: по расчётам аналитиков «Альфа-Капитал», в 2022–2023 годах дивидендная доходность акций в среднем была в 1,5 раза меньше дивидендного гэпа, а для бумаг, входящих в индекс Московской Биржи, — в 1,3 раза.

Эксперт уверен, что с учётом всего этого выбор акций в портфель только по признаку доходности дивидендных выплат несёт риски для инвестора. Такие стратегии должны основываться на нескольких критериях, включая различные мультипликаторы, а также на динамике чистой прибыли и коэффициенте дивидендных выплат.

«Не стоит забывать и о диверсификации, которая, с одной стороны, позволит сгладить волатильность на рынке за счет дивидендов, а с другой, не потерять в случае отмены компанией выплат или при сильном гэпе. Для непрофессионального инвестора оптимальный шаг — доверить формирование портфельному управляющему / инвестиционному консультанту или воспользоваться готовым продуктом. Тем более что сейчас на рынке, помимо фондов, инвестирующих в широкий рынок акций, и отраслевых ПИФов, появляется все больше фондов с регулярными выплатами за счет полученных дивидендов», — подытожил Вадим Меньшиков.