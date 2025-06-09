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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевск надстроенный

12:01, 09 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск надстроенный
12:01, 09 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#Ижевск-265\n#Загадки времени\n#Загадки истории
Источник фото: Национальный музей УР
0

Города, существующие не одну сотню лет, представляют собой пространство, где друг на друга наслаиваются разные эпохи. Ижевск в этом контексте не является исключением.

Ранее мы на примере городских памятников показали, что оставил потомкам каждый период российской истории. Сегодня речь пойдёт о другом виде культурного «наслоения», когда дореволюционные здания надстраивались новыми этажами или вовсе поглощались возводимыми рядом постройками. Таким оригинальным образом они сохранились до наших дней. Увидеть их не всегда просто, но мы вам в этом поможем. 

Дом Советов

Одним из самых известных дореволюционных зданий в Ижевске, которое надстроили новыми этажами, является бывшее Офицерское собрание, находящееся по адресу Горького, 73. Его дореволюционная фасадная часть смотрит на юг, на площадь Оружейников и Михайловскую колонну. 


Надстроенное здание бывшего Военного собрания стоит фасадом на Площадь оружейников и Русский драмтеатр. Ноябрь 2022 года
Источник фото: ИА «Сусанин»

Изначальное здание было двухэтажным. Строили его в 1843-1845 годах для размещения «присутственных мест», выражаясь современным языком — административных учреждений. 


Здание военного собрания в 1912 году
Источник фото: goskatalog.ru

До революции здесь работали оружейная школа и казначейство, а на верхнем этаже располагался клуб для людей с погонами — Военное (офицерское) собрание. Здание было центром культурной и общественной жизни, недаром именно в нём после Февральской революции 1917 года заработал совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а 9 ноября того же года народные представители провозгласили установление советской власти в Ижевске. 

В первые годы молодой республики советов бывшее Военное собрание являлось штаб-квартирой городской, региональной и партийной власти, кроме того, двухэтажное здание занимала школа и различные госучреждения. В народе его называли по-простому — Дом Советов. 


Памятная табличка на здании бывшего Военного собрания
Источник фото: ИА «Сусанин» 

Высокий статус не уберёг здание от беды, которая и стала прологом к капитальной реконструкции с надстроенными этажами. 25 мая 1924 года здание было сильно повреждено пожаром.  

Пока шёл ремонт здания, в газете «Ижевская правда» впервые прозвучало предложение надстроить Дом Советов новыми этажами. Обосновывалось это соображениями экономии, мол, в двух надстроенных этажах могли разместиться две школы, для которых уже не нужно было строить фундаменты и отдельные крыши. 



«Ижевская правда» от 26 июня 1924 года
Источник фото: Национальная электронная библиотека УР

Идея строительства дополнительных этажей поддержки тогда не нашла. Вернулись к ней лишь спустя 8 лет. В 1932 году Дом Советов надстроили двумя этажами, чтобы разместить раскиданные по городу учреждения и освободить занимаемые ими помещения для увеличения жилплощади, в которых город остро нуждался. 

Первомайская демонстрация 1933 года. Слева виден надстроенный Дом советов
Источник фото: Ижевская Искра

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Рабочие на фоне Дома правительства — надстроенного двумя этажами бывшего Военного собрания.1945 год
Источник фото: Центральный госархив УР

В середине 1930-х годов со стороны улицы Горького к бывшему Военному собранию пристроили здание нового Дома Правительства. Так исторический двухэтажный корпус стал основой для нового здания, которое используется госучреждениями и сегодня.

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Дом правительства в конце 1930-х годов
Источник фото: goskatalog.ru

Руины у реки

Кому доводилось бывать на берегу реки Иж возле плотины, тот не мог не обратить внимание на трёхэтажное полуразрушенное здание. Остатки бревенчатых перекрытий, осыпающиеся стены, всё это держит на себе «тело» первого этажа, который старше остальных на пару десятков лет. 


Руины у реки в 2013 году
Источник фото: Юрий Абашев

Изначальное здание построили на рубеже 1900-1910-х годов. Согласно схеме дореволюционного Ижевска, составленной краеведом Гатой Кутузовым, здесь работала баня для солдат местного гарнизона. 


Одноэтажное светлое здание слева — бывшие солдатские бани. 1930-е годы
Источник фото: vk.com/id59986244

Известно также, что во второй половине 1920-х годов здесь работала пекарня №1. История сохранила описание внутренних помещений старинного здания, приспособленного под новые нужды. Весьма неприглядная картина рисовалась в заметке корреспондента «Ижевской правды» от 28 марта 1928 года:



«Ижевская правда» от 28 марта 1928 года
Источник фото: Национальная библиотека УР

Во второй половине 1930-х годов здание передали Ижстальзаводу. Пекарня к тому моменту там уже не работала. Бывшую баню надстроили двумя этажами и разместили здесь заводские учреждения, в том числе типографию.


Руины в 2022 году
Источник фото: ИА «Сусанин»

После развала СССР здание продолжало функционировать. До конца 1990-х годов там работали различные коммерческие организации. Однако в итоге бывшая солдатская баня со всеми надстроенными на ней этажами с годами опустела и превратилась в руины.


Вид бывшей типографии с заводской территории. Февраль 2025 года
Источник фото: ИА «Сусанин»

«Кама» и гимназия

Ещё один надстроенный объект можно найти, если присмотреться к зданию ресторана «Кама» на перекрёстке улиц Горького и Советской. За его советским фасадом можно найти осколок истории старого Ижевска.


Здание ресторана «Кама» и бывшей гостиницы «Центральной» (не путать с той, что на Центральной площади)
Источник фото: Яндекс панорамы

До революции здесь стоял двухэтажный кирпичный дом: на первом этаже кипела торговля, а на втором собирались члены Общества трезвости и татарского клуба «Ирек-Юрты». 


Тот самый дом, где в будущем будет откроется ресторан «Кама» стоит у левого края снимка. 1912 год
Источник фото: Национальный музей УР

В 1930-е годы, когда на углу двух улиц началось строительство будущей гостиницы «Центральной», многие старые постройки снесли, но этот дом решили сохранить. Его надстроили третьим этажом, изменили оконные проёмы и спрятали под штукатурку, вписав старинный фасад в новый конструктивистский облик.


На перекрёстке построено здание гостиницы. В красном квадрате видно надстроенный купеческий дом. 1933 год
Источник фото: goskatalog.ru

Сегодня со стороны улицы Горького ничто не выдаёт дореволюционное прошлое здания. Но если зайти во двор, можно увидеть следы прошлого — старую кирпичную кладку и заложенные оконные проёмы. 

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Вид со двора. В глаза бросаются заложенные и оконные проёмы купеческого дома. Также видно линию, разделяющую дореволюционную постройку и надстроенный этаж.
Источник фото: ИА «Сусанин»

Неподалёку находится другой кусочек старого Ижевска, скрытый в «культурном слое» советских построек. На углу улиц Ленина и Свердлова стоит корпус №4 Аграрного университета. Его история началась в 1915 году, когда здесь возвели двухэтажное здание «Красного корпуса» Женской гимназии. 

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Четвёртый корпус УдГАУ (Свердлова, 30). Бывший «Красный корпус» Ижевской гимназии
Источник фото: Яндекс панорамы

После революции в этих стенах размещались сначала школа второй ступени, затем фабрично-заводская школа.


~1916-1917 годы. Двухэтажный «Красный корпус» Женской гимназии (обведён). Вид с пруда
Источник фото: Центральный госархив УР

В 1930-е годы здание пережило две масштабные трансформации: сначала его надстроили двумя этажами для размещения Высшей коммунистической Сельскохозяйственной школы, а затем дополнили двумя пятиэтажными пристроями с юга и востока. 

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В кадре, сделанным с заводской территории видно двух героев материала: слева — надстроенный «красный корпус» бывш. женской гимназии; справа — быв. солдатские бани
Источник фото: Центральный госархив УР



На переднем плане полукаменный «Серый корпус» бывшей Женской гимназии. Между ним и «Красным корпусом» возводится пятиэтажный пристрой. Вторая половина 1930-х
Источник фото: Центральный госархив УР

Как и в случае с рестораном «Кама», бывший «Красный корпус» Женской гимназии не заметен со стороны фасада,но если обойти здание со стороны двора, можно разглядеть благородные черты дореволюционной постройки — сдержанный силуэт и характерную кирпичную кладку, по которой можно отличить здания, построенные до революции и в первые годы советской власти. 

 


Вид на «Красный корпус» со двора. Над вторым этажом видно линию перехода дореволюционного здания в надстройку 1930-х годов
Источник фото: ИА «Сусанин» 

Дом начальника плотины

На тихой улице Вадима Сивкова, ниже перекрёстка с улицей Ленина, стоит каменный особняк с двойной историей. В начале XX века здесь жил норвежец Матисен, который руководил работой ижевской плотины. 


Источник фото: ИА «Сусанин»

Изначально дом был двухэтажным, имелся балкон и деревянный флигель. В 1965 году, когда здесь разместилась санэпидемстанция, дом претерпел изменения. Был надстроен третий этаж, возведена кирпичная пристройка, а балкон вовсе убрали.

Сегодня, несмотря на перестройки, силуэт дома Матисена виден хорошо и преобладает в общем «теле» здания. Видны остатки металлической арматуры балкона и заложенный дверной проём, который выводил на него. 



Источник фото: ИА «Сусанин»

Надстроенная больница

В 1896 году в юго-восточной части Михайловской (ныне Центральной) площади началось строительство одного из немногих каменных социальных объектов старого Ижевска — здания земской больницы. Работы длились два года и по их окончании заводской посёлок получил современное, по тем временам, больничное здание, с просторными светлыми помещениями и штатом профессиональных врачей. 

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Здание земской больницы в начале в начале XX века
Источник фото: Национальный музей УР

Когда в 1930-е годы население Ижевска начало стремительно расти, возникла необходимость в расширении имеющегося больничного комплекса. Здание бывшей земской больницы не миновал тренд тех лет на надстраивание новых этажей. После революции город ещё долго оставался преимущественно деревянным, поэтому капитальные каменные постройки ценились на вес золота. «Наращивание» этажей проводилось в основном из соображений экономии, поскольку требовало затрат на строительство фундамента и подвод дополнительных коммуникаций. 

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Идёт возведение новых этажей 

На одноэтажном корпусе больницы возвели два новых этажа. В ходе реконструкции здание лишилось своей дореволюционной архитектурной изюминки, но продолжило служить делу здравоохранения. Сейчас здание имеет адрес: улица Пушкинская, 219 к1, здесь размещается хирургическое отделение ГКБ №2.

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Земская больница (1906 год) и хирургический корпус ГКБ №2 (2024 год) 
Источник фото: ЦГА и Яндекс панорамы

Так, прогуливаясь по городу, можно увидеть материальное выражение наслоения исторических эпох. Надстроенные дореволюционные здания являются ярким примером так называемого палимпсеста — культуры, состоящей из постепенно нарастающих друг на друга временных пластов. 

Увидеть их непросто, но теперь вы знаете, куда смотреть. 

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12:01, 09 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#Ижевск-265\n#Загадки времени\n#Загадки истории

 

 

 


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