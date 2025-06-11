В Ижевске можно найти много уютных дворов, с тенистыми аллеями, ухоженными детскими площадками и прочими прелестями комфортной городской среды. Но если хочется чего-то по-настоящему уникального, то следует непременно заглянуть во двор дома №231 по улице Коммунаров, где сохранился сквер с бывшим фонтаном и оригинальной скульптурой белых медведей.

Город-сад

Дом, о дворе которого пойдёт речь, строился в 1937-1939 годах на углу улиц Советской и Коммунаров. Квартиры в нём предназначались для инженерно-технических работников и руководителей Ижстальзавода. Общая стоимость работ составила около полутора миллионов рублей.



Снимок строящегося дома, напечатанное в «Удмуртской правде» 10 мая 1938 года

Источник фото: Национальная электронная библиотека УР

Первоначально проект не предусматривал строительство во дворе скульптурного фонтана, но как только дом стал обитаемым, жители начали благоустраивать прилегающую к нему территорию. В тяжёлые 1940-е годы здесь высадили липы, которые со временем сформировали уютный зелёный уголок в центре пыльного, во многом ещё сохраняющего деревенские черты, города.

Во дворе на Новый год наряжали растущую здесь ёлку, устраивали празднества с катанием на запряжённых лошадьми санях.



Новогоднее оформление двора дома дома №231. 1949 год

Источник фото: Национальный музей УР

Но когда же здесь появился фонтан? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. С наибольшей долей вероятности, произошло это в середине 1950-х годов, когда подобные объекты обустраивали во дворах новых «сталинок», что идут вдоль улицы Пушкинской. От подавляющего большинства из них остались лишь бетонные чаши без скульптур, которые сейчас выполняют функцию клумб.



Бывший фонтан во дворе дома №196 по улице Пушкинской

Источник фото: ИА «Сусанин»

От детей до медведей

Фонтаны, которые строились в ижевских дворах в середине 1950-х годов, по виду водоснабжения являлись проточными, т. е. были запитаны от городского водопровода. Через форсунки вода подавалась в чашу, а дальше по специальной трубе уходила в канализацию.



Схема водоснабжения типового фонтана в Донецке. Аналогичные строились в ижевских дворах

Источник фото: goskatalog.ru

Фонтан во дворе дома №231 работал по тому же принципу. В качестве художественного оформления на постаменте в середине чаши изначально установили скульптуру двух мальчишек. Сохранился её детальный снимок, сделанный в мае 1958 года.



Помимо скульптуры во дворе также видны скамейки и общее благоустройство

Источник фото: «Ижевская Искра» в VK

По фотографии также можно увидеть, как изменился двор дома к концу 1950-х годов. Здесь был настоящий сквер со скамейками, действующим скульптурным фонтаном, вазонами с цветами и идущей по периметру пространства низенькой металлической оградой.



Вид двора в конце 1950-х годов. На заднем плане виден дом Советская, 21

Источник фото: «Ижевская Искра» в VK

В начале 1960-х годов скульптуру мальчишек убрали. По данным историка Максима Блинова, их перенесли на территорию садика, который стоял рядом. Во дворе появилась новая, хорошо известная нам скульптура белых медведей. По одной из версий, именно тогда здесь организовали фонтан, тогда как до этого здесь была просто чаша с гипсовым изваянием.





Так выглядел фонтан с мишками в 1979 году

Источник фото: КИК «Антей» в VK



Время и зигзаги истории не пощадили большую часть дворовых фонтанов. К концу 1980-х годов многие скульптуры обветшали и разрушились, системы подачи воды также приходили в негодность. Это привело к тому, что чаши засыпались землёй и превращались в клумбы.

Фонтан с мишками также был «перепрофилирован», но в отличие от других здесь сохранилась жемчужина всей композиции — скульптура. Бетонные косолапые, а также стройный ряд лип — это всё, что осталось от прежней красоты двора дома №231 на улице Коммунаров. В последние годы чаша бывшего фонтана начала окончательно разрушаться, печальный приняла и скульптура медведей.



Состояние чаши и скульптуры на апрель 2025 года

Источник фото: ИА «Сусанин»

В 2022 году выяснилось, что бывший фонтан, как и пространство вокруг него, являются бесхозными. Они не относятся ни к придомовой территории, ни к городским землям. И убраться некому, и реставрировать никто не обязан. Тогда же неравнодушные горожане начали проводить субботники, собрав годами копившийся мусор и листву. В самый первый субботник, в мае 2022 года, скульптура была выкрашена заново.



Субботник в мае 2022 года

Источник фото: ИА «Сусанин»

Бывший фонтан тем временем нуждался в ремонте, причём срочно. После зимы 2025 года и без того ветхая кладка чаши начала уверенно рассыпаться кирпич за кирпичиком. Состояние скульптуры также оставляет желать лучшего.

Сейчас за скульптуру взялись активисты фестиваля сохранения городской среды «Том Сойер Фест». В планах отреставрировать чашу, полностью обновить поверхность скульптуры, восстановив отломанные элементы. Надеемся, что у этого уникального городского пространства есть будущее, которое станет ничуть не хуже его советского прошлого.



В начале июня 2025 года волонтёры изъяли землю из чаши и начали разбирать разрушенный внешний бортик

Источник фото: ИА «Сусанин»