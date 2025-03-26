Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа
Источник: Яков Богданов
26 марта 2025
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На протяжении почти двух десятков лет в деятельности многотысячного коллектива ООО «КОМОС ГРУПП» спортивный календарь имеет не меньшее значение, чем календарь производственный. Межсезонья здесь не бывает: как круглогодично в режиме нон-стоп один из крупнейших агрохолдингов России выпускает продукты питания, так и спортивная жизнь в компании наполнена яркими событиями независимо от времени года. Главное из них – Спартакиада трудовых коллективов «КОМОС ГРУПП». Её зимний и завершающий сезон 2024-2025 года этап состоялся 14 марта в Ижевске.
Источник: Яков Богданов
Уже второй год зимний этап спартакиады проходит на биатлонном комплексе им. А. М. Демидова. Здесь проводятся соревнования по биатлону, лыжным гонкам, перетягиванию каната, дартсу и гиревому спорту, семейные эстафеты, волейбольный турнир на снегу. Свою лепту в общий результат команд вносили и руководители предприятий: для них был предусмотрен спринтерский лыжный забег. Также и болельщики своим присутствием и активностью имели возможность повысить шансы на успех своих сборных. Всего на соревнованиях разыграли более 20 комплектов наград.
Зимний этап XIV спартакиады стал рекордным по числу участников, на старт вышли сразу 19 команд из Удмуртии, Татарстана и Пермского края. Из них 3 – дебютанты, представляющие не только подразделения, но и партнерские организации агрохолдинга. В связи с растущим количеством команд и предоставлением спортсменам возможности максимально проявить себя, соревнования проводились по системе лиг – Высшей и Премьер-лиги.
Зимний этап XIV спартакиады стал рекордным по числу участников, на старт вышли сразу 19 команд из Удмуртии, Татарстана и Пермского края. Из них 3 – дебютанты, представляющие не только подразделения, но и партнерские организации агрохолдинга. В связи с растущим количеством команд и предоставлением спортсменам возможности максимально проявить себя, соревнования проводились по системе лиг – Высшей и Премьер-лиги.
Источник: Яков Богданов
Спортсменов азартно поддерживали болельщики, приехавшие вместе со сборными со всех предприятий агрохолдинга. В кратких перерывах между стартами участники команд поддержки могли посоревноваться между собой в «богатырских забавах». Например, сыграть в кёрлинг чайниками, поучаствовать в забеге в валенках (простейшее задание, если не знать, что валенки примерно сотого размера), посбивать кегли-матрешки ростом с пятиклассника, пробежаться с трехметровой «сковородкой», по которой катается огромный «блин комом». А известный дуэт ведущих «Боня и Кузьмич» не давал скучать гостям спортивного праздника, развлекая их шуточными конкурсами и музыкально-танцевальными разминками.
Впервые участвовала в зимних спортивных баталиях среди подразделений «КОМОС ГРУПП» команда инновационного фитнес-клуба Flight («Флайт»). Впрочем, новичками их назвать сложно, ведь они уже показали свои возможности и амбиции в летнем этапе спартакиады в августе прошлого года.
Источник: Яков Богданов
«В фитнес-клубе Flight занимаются многие сотрудники «КОМОС ГРУПП», в том числе, готовясь к спартакиаде. Поэтому нашим тренерам интересно увидеть на лыжне и на других этапах состязаний результаты своих трудов – чему мы научили и как подготовили резидентов клуба. Ну и, конечно, посоревноваться со своими учениками, которые, не сомневаемся, во многом могут нас превзойти», –– поделился капитан команды Flight Андрей Галанов.
Абсолютные дебютанты спартакиады – студенческая сборная Удмуртского государственного аграрного университета, научного партнера агрохолдинга. Команда выступала вне зачета, однако молодые люди продемонстрировали отличную подготовку и волю к победе.
«КОМОС ГРУПП» совместно с УдГАУ реализует целый ряд проектов, и в этом году организаторы соревнований решили пригласить студентов на спартакиаду, чтобы ребята ближе познакомились с корпоративными традициями агрохолдинга, рассказала куратор команды, начальник отдела оценки, обучения и развития персонала ООО «ЦЕС-КОМОС» Ирина Ившина.
Абсолютные дебютанты спартакиады – студенческая сборная Удмуртского государственного аграрного университета, научного партнера агрохолдинга. Команда выступала вне зачета, однако молодые люди продемонстрировали отличную подготовку и волю к победе.
«КОМОС ГРУПП» совместно с УдГАУ реализует целый ряд проектов, и в этом году организаторы соревнований решили пригласить студентов на спартакиаду, чтобы ребята ближе познакомились с корпоративными традициями агрохолдинга, рассказала куратор команды, начальник отдела оценки, обучения и развития персонала ООО «ЦЕС-КОМОС» Ирина Ившина.
Источник: Яков Богданов
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«Для нас это возможность показать будущим специалистам сельского хозяйства, что в холдинге они смогут реализоваться не только как профессионалы, но и спортсмены. Кроме того, на спартакиаде присутствуют руководители всех подразделений «КОМОС ГРУПП» - они могут присмотреться к ребятам, которые в будущем смогут стать и хорошими специалистами, и принести спортивную славу предприятиям холдинга», – прокомментировала Ирина Ившина.
В качестве посвящения в члены большой спортивной семьи «КОМОС ГРУПП» и в виде путевки на спартакиаду 2025-2026 года студенческой команде УдГАУ вручили дипломы и медали за участие, а также памятные подарки.
В числе почетных гостей спартакиады были юные аграрии – воспитанники агротехнологических классов Сигаевской средней школы Сарапульского района. Ребята побывали на спортивном празднике в качестве зрителей и участников развлекательных активностей. Напомним, благодаря активной образовательной и кадровой политике «КОМОС ГРУПП» в районах присутствия компании в рамках федеральной программы «Кадры в АПК» на базе школ открываются новые профильные классы.
Традиционно самый зрелищный, эмоциональный и непредсказуемый этап спартакиады – это семейная лыжная эстафета в формате «папа, мама и ребенок». Мужчины изо всех сил стараются не упасть в грязь лицом перед самыми строгими судьями – собственной женой и ребенком; мамы выкладываются дважды, пройдя свою дистанцию и передав эстафету сыну или дочери, продолжают бежать рядом с ними, подбадривая своих чад. И часто мамина поддержка помогает детям больше, чем умение стоять на лыжах.
В числе почетных гостей спартакиады были юные аграрии – воспитанники агротехнологических классов Сигаевской средней школы Сарапульского района. Ребята побывали на спортивном празднике в качестве зрителей и участников развлекательных активностей. Напомним, благодаря активной образовательной и кадровой политике «КОМОС ГРУПП» в районах присутствия компании в рамках федеральной программы «Кадры в АПК» на базе школ открываются новые профильные классы.
Традиционно самый зрелищный, эмоциональный и непредсказуемый этап спартакиады – это семейная лыжная эстафета в формате «папа, мама и ребенок». Мужчины изо всех сил стараются не упасть в грязь лицом перед самыми строгими судьями – собственной женой и ребенком; мамы выкладываются дважды, пройдя свою дистанцию и передав эстафету сыну или дочери, продолжают бежать рядом с ними, подбадривая своих чад. И часто мамина поддержка помогает детям больше, чем умение стоять на лыжах.
Источник: Яков Богданов
«Звездой лыжни» в этот день стал самый юный участник спартакиады – 5-летний Игнат Жгилёв, который вместе с папой и мамой защищал честь Кунгурского мясокомбината. Обязательная майка со стартовым номером закрыла Игната до колен, но это не помешало упорному лыжнику технично пройти положенные 500 метров, а всю дистанцию малыша сопровождали восторженные аплодисменты болельщиков.
Успехом сына остались довольны его родители – Владимир и Надежда Жгилёвы, оба трудятся на мясокомбинате «Кунгурский»: он – начальник цеха, она – мастер. В свои пять лет их сын – уже опытный спортсмен, Игнат представляет свой детский сад на муниципальных стартах «Папа, мама, я – спортивная семья», Жгилёвы выступают на Пермском краевом легкоатлетическом марафоне и региональном этапе «Лыжни России».
«Спорт в нашей семье присутствует постоянно – бег, лыжи, велосипедные тренировки, участвуем в районных соревнованиях, – рассказал Владимир. – Сейчас мы с супругой делаем это уже не только для себя, прежде всего для сына. Занимаемся с ним с 4 лет, пока ничего не выигрываем, но уверены, что скоро начнем побеждать. Важнее, чтобы у ребенка была инициатива, мотивация, чтобы он не боялся больших соревнований.
Успехом сына остались довольны его родители – Владимир и Надежда Жгилёвы, оба трудятся на мясокомбинате «Кунгурский»: он – начальник цеха, она – мастер. В свои пять лет их сын – уже опытный спортсмен, Игнат представляет свой детский сад на муниципальных стартах «Папа, мама, я – спортивная семья», Жгилёвы выступают на Пермском краевом легкоатлетическом марафоне и региональном этапе «Лыжни России».
«Спорт в нашей семье присутствует постоянно – бег, лыжи, велосипедные тренировки, участвуем в районных соревнованиях, – рассказал Владимир. – Сейчас мы с супругой делаем это уже не только для себя, прежде всего для сына. Занимаемся с ним с 4 лет, пока ничего не выигрываем, но уверены, что скоро начнем побеждать. Важнее, чтобы у ребенка была инициатива, мотивация, чтобы он не боялся больших соревнований.
В спартакиаде «КОМОС ГРУПП» выступаем в первый раз, эмоции от масштабов и атмосферы праздника просто зашкаливают. Спасибо организаторам, спасибо нашему предприятию, которое всегда поддерживает своих спортсменов – помогает снаряжением, формой, организацией тренировок, транспортом», – сказал Владимир.
Как бы не дружны были между собой сотрудники предприятий агрохолдинга, но спорт есть спорт, побеждает сильнейший, и всегда настает время подводить итоги и получать заслуженные награды. Итак, победителями зимнего этапа спартакиады стали:
Высшая лига: ООО «Глазовский комбикормовый завод» (I), филиал «Торговая компания» (II), ООО «Птицефабрика “Вараксино“» (III).
Премьер-лига: ООО «Удмуртская птицефабрика» (I), ООО «Восточный» (II), производственная площадка «Кезский сырзавод» АО «МИЛКОМ» (III).
По результатам летнего и зимнего этапов абсолютным чемпионом сезона 2024–2025 года признана команда ООО «Восточный», которая вновь стала обладателем переходящего Кубка спартакиады «КОМОС ГРУПП».
Как бы не дружны были между собой сотрудники предприятий агрохолдинга, но спорт есть спорт, побеждает сильнейший, и всегда настает время подводить итоги и получать заслуженные награды. Итак, победителями зимнего этапа спартакиады стали:
Высшая лига: ООО «Глазовский комбикормовый завод» (I), филиал «Торговая компания» (II), ООО «Птицефабрика “Вараксино“» (III).
Премьер-лига: ООО «Удмуртская птицефабрика» (I), ООО «Восточный» (II), производственная площадка «Кезский сырзавод» АО «МИЛКОМ» (III).
По результатам летнего и зимнего этапов абсолютным чемпионом сезона 2024–2025 года признана команда ООО «Восточный», которая вновь стала обладателем переходящего Кубка спартакиады «КОМОС ГРУПП».
Источник: Яков Богданов
Победа «Восточного» – результат максимальной вовлеченности сотрудников этого предприятия в спортивную жизнь агрохолдинга, считает Ираида Михайлова, инструктор по спорту ООО «Восточный». «Первую команду на спартакиаду мы сформировали в 2008 году, и с тех пор всегда в тройке лучших. У нас в составе есть ветераны, которые выступают уже 17 лет, но держат такую форму, что могут дать фору всем молодым! Между зимним и летним этапами мы постоянно тренируемся, проводим соревнования между цехами и производственными площадками, так что на спартакиаду у нас попадают действительно сильнейшие», – поделилась спорторганизатор.
Производственные площадки агрохолдинга разбросаны по нескольким регионам, и спартакиада – редкая и счастливая возможность для сотрудников встретиться, повидать друзей и коллег, поделиться успехами, обсудить производственные вопросы. Об этом на церемонии награждения победителей сказал управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.
Производственные площадки агрохолдинга разбросаны по нескольким регионам, и спартакиада – редкая и счастливая возможность для сотрудников встретиться, повидать друзей и коллег, поделиться успехами, обсудить производственные вопросы. Об этом на церемонии награждения победителей сказал управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.
Источник: Яков Богданов
«По итогам сегодняшнего дня одно можно сказать совершенно четко: в Удмуртии стало гораздо жарче – настолько жаркими были ваши эмоции, настолько активными вы были на стартах, в соревнованиях, в аплодисментах, так вы поддерживали своих товарищей. Этот день мы провели в борьбе, в радости побед, во взаимном общении. Мы лучше узнали друг друга, и это, безусловно, поможет нам развиваться самим и развивать наше общее дело», – отметил Андрей Шутов.
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