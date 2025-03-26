Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа

Победа «Восточного» – результат максимальной вовлеченности сотрудников этого предприятия в спортивную жизнь агрохолдинга, считает Ираида Михайлова, инструктор по спорту ООО «Восточный». «Первую команду на спартакиаду мы сформировали в 2008 году, и с тех пор всегда в тройке лучших. У нас в составе есть ветераны, которые выступают уже 17 лет, но держат такую форму, что могут дать фору всем молодым! Между зимним и летним этапами мы постоянно тренируемся, проводим соревнования между цехами и производственными площадками, так что на спартакиаду у нас попадают действительно сильнейшие», – поделилась спорторганизатор.



Производственные площадки агрохолдинга разбросаны по нескольким регионам, и спартакиада – редкая и счастливая возможность для сотрудников встретиться, повидать друзей и коллег, поделиться успехами, обсудить производственные вопросы. Об этом на церемонии награждения победителей сказал управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.