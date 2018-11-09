Общее горе

Такого просто не может быть
Олег Вдовин – один из тех, чья квартира превратилась в руины. Вместе с женой и сыном он проживал на четвертом этаже.
Во время взрыва мужчина шёл в магазин через дорогу от дома, поэтому всё видел своими глазами. «Первые мысли были о том, что такого просто не может быть», - поделился Вдовин.
Дома остались жена и сын, которым, к счастью, удалось выбраться.
Придя в себя после увиденного, мужчина прибежал на место, зашел в дом, увидел там своих – живых и невредимых, и решил осмотреть этажи – нет ли там кого-нибудь еще.
«На шестом этаже услышал крик. Дверь в квартиру была открыта, хотя квартира сама обвалилась, остались туалет и ванная», - рассказал Олег Вдовин. Крики доносились из ванной, где, как выяснилось позднее, находился 13-летний мальчик. Мужчина с силой вырвал дверь вместе с косяком и освободил парня. Отец ребенка, который в этот момент также находился, дома – погиб.
«Почему так сделал, я не знаю. Всё произошло подсознательно, инстинктивно.
Когда оказываешься свидетелем всего и реально погибают люди, что-то в голове
срабатывает на то, что нужна помощь... Может просто у меня так, не знаю», - поделился мужчина.
За спасение людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, Олега Вдовина Указом президента России от 24 июля 2018 года наградили медалью «За спасение погибавших».
Сегодня семья живет в новой квартире. «О прошедшем вспоминаем часто, если не сказать постоянно. Когда проходим мимо дома как-то не по себе становится, также, как и всем очевидцам того проклятого дня», - поделился житель рухнувшего пятого подъезда.