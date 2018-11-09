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Общее горе
9 ноября 2017 года стало роковым для всего Ижевска. В этот день, ровно год назад, трагедия унесла жизни семи человек
Анна Торхова
Журналист
9 ноября 2018
Не смерть страшна – страшно, что всегда она приходит раньше времени.

С.П. Бородин.
16:40
Вечером 9 ноября 2017 года в жилом доме №261 на улице Удмуртской в Ижевске прогремел взрыв. Многие жильцы к этому времени уже успели вернуться с работы, забрать детей из школ и детсадов.
Из-за мощнейшего хлопка в доме полностью обрушилась секция пятого подъезда - угол с первого по девятый этаж, где находились восемь трехкомнатных квартир.

В первые минуты после взрыва на место ЧП прибыли экстренные службы, городские власти, руководители министерств. На улице собирались зеваки, на дорогах образовались километровые пробки. Люди стали выкладывать в соцсети кадры с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения, на которых запечатлены момент взрыва, падающие конструкции, столб белого дыма.
До слез... Стою в этой суматохе и понимаю, что жизнь может оборваться за секунду. Цените каждый момент своей жизни, каждую секунду. Соболезнования. Весь Ижевск скорбит!
Соболезнования родным и близким! Привыкли по телику видеть подобное, где-то не у нас, а тут такое случается в нашем городе, по улице, где проезжаешь каждый день... очень страшно, слов нет... Также присоединюсь, если кому-то нужен ночлег, вещи, детская одежда -поможем!»
Предварительную версию случившегося специалисты назвали почти сразу – взрыв бытового газа.

О первых жертвах стало известно в 17:45 – из-под обломков достали тела двух погибших.

Всего в этот день трагедия унесла жизни семи человек, среди которых двое детей, трое женщин и двое мужчин.
«Что-то сильно грохнуло»
Квартира №94
«В этот день мы находились с дочерью дома. Услышал резкий хлопок, сильный звук. Я сидел на диване в этот момент в зале, смотрел телевизор, я с дивана соскользнул. Я не понял, пошел посмотреть в окно. Дочери еще сказал: что-то где-то взорвалось. Так получается, что у меня окна выходили во двор и на улицу Удмуртскую и угол дома у меня не видно. Я выглянул и смотрю, что народ суетится, бегает, видел, что соседка по подъезду в слезах пробежала. Сказал дочери, чтобы она одевалась, я тоже оделся, взял деньги, документы и мы с ней спустились. Когда уже вышел, то увидел, что угловая секция разрушилась и уже экстренные службы подъезжают», - рассказал один из жителей третьего подъезда рухнувшего дома.

Несмотря на результаты экспертизы дома, квартиру семья продала. Родители стали бояться оставлять детей одних дома.
Квартира №91
«Я находилась на работе. Времени, когда я услышала, что что-то произошло, было 16:40-16:45. Звук казался в виде двухфазного раската грома. Показалось, что что-то взорвалось <…>. Здесь же мне поступил звонок от моих пациентов, что угол моего дома упал <…>. Проезжала мимо моего дома родственница, сказала, взорвался мой дом, там всё ужасно. Меня заколотило», - рассказала в суде жительница третьего подъезда.

По словам потерпевшей, дома у неё находилась 90-летняя мать. «Мне было важно найти мою маму. Меня, конечно, никто не пропускал. Сказали, бегите к МЧС <…>. Истеричное состояние уже было <…>. Ко мне подошли два полицейских и два сотрудника МЧС, и я им пыталась объяснить, что мне надо попасть в квартиру, чтобы высвободить оттуда маму <…>. Мы бегом побежали на седьмой этаж, в квартире темно, кричу: мама, ты где? Она выходит из комнаты и говорит: а ты знаешь, я тебе к ужину суп варила, но что-то очень сильно грохнуло, свет погас, гас погас, ну вот я и легла, отдыхаю. Я её высвободила», - рассказала женщина.
Квартира №201
«В момент взрыва я был на работе, собирался домой. Супруга тоже работала, дочь училась в школе во вторую смену», - рассказал один из жителей шестого подъезда.

«Сперва не понял, что о моем доме идет речь, услышал от коллег о взрыве и решил посмотреть в интернете о случившемся. Когда увидел информацию о моем доме, был в шоке - не верилось, что у нас такое возможно, сразу стал быстро звонить жене и дочке, чтобы убедиться, что у них все в порядке и когда они появятся дома», - рассказал потерпевший.

По словам мужчины, квартира не пострадала, лишь на потолке появились трещины. Несмотря на это, семья все-таки решила переехать в новую квартиру, а прежнюю – сдавать.

«Эмоции, конечно, утихают, но каждый раз проезжая мимо или приходя в квартиру, становится грустно и тяжело на душе, вспоминается 5-й подъезд, люди, которые там жили и погибли. Я очень нескоро забуду этот случай», - рассказал житель квартиры №201.
Жильцы пятого подъезда
Порезы от стекол
Семья Ананиных проживала на третьем этаже пятого подъезда в квартире №142 – как раз по соседству с тем местом, где и произошел взрыв. В момент, когда всё рухнуло, дома находились 18-летняя дочь и 13-летний сын. «Я была буквально за стеной от эпицентра», - рассказала Мария Ананина. Не тратя времени на раздумья, девушка сказала брату одеваться, искать кота и быстро выходить из дома, а сама в это время перекрыла газ и позвонила маме, рассказать о случившемся.

В результате взрыва квартира Ананиных полностью разрушилась. Любимого дома больше нет. Жить пришлось у крестной, затем семья временно переехала в санаторий «Ижсталь». Сегодня Ананины живут на съемной квартире, пока в новой идёт ремонт. О трагедии в семье теперь напоминают только порезы от стекол.

«Слёзы вместе с осознанием случившегося пришли только тогда, когда увидела видео. Я даже не подозревала, что больше не смогу зайти в свою квартиру, что я больше никогда не буду дома. Я хочу вернуться, но понимаю, что этого больше никогда не будет», - написала на своей странице в соцсети Вконтакте Мария.
Ты что, шутишь?
Марина Старкова с семьей проживала в 159 квартире на 7 этаже. К счастью, в тот день дома никого не было.

«Мне позвонил сын и спросил: ты где, не дома? У нас обрушилась квартира. Я ему сказала: ты что так шутишь, что это за шутки?» - рассказала Марина.

Женщина открыла Интернет – и вправду – квартиры нет. Быстро стала собираться и поехала на место обрушения. Телефон разрывался от звонков родственников и знакомых: ты где? Как ты? Ты жива? Что с тобой?

Приехав к родному дому, женщина увидела толпу людей. На место никого не подпускали, пришлось стоять у дороги, ждать новостей.

После мощного взрыва, казалось, ничего уже не могло уцелеть. Маленькой радостью оказалась шкатулка с золотом, найденная на развалах, которую вернули хозяевам. Уцелела и папка с документами Марины, а вот документы мужа пропали, пришлось восстанавливать.

Справиться с горем помогли знакомые и родственники. «У дочки подруги начали перечислять деньги. Мне на карту приходят деньги, а я даже не знаю - кто такие, пишут: только столько могу, только 500 рублей могу. Даже знакомые, которые и сами концы с концами сводят, и то присылали деньги», - рассказывает со слезами женщина.

С трудом, но спустя время удалось морально и эмоционально восстановиться. «Я уже отошла, но когда всё вспоминаешь - тяжело. Сколько времени ездила мимо и как посмотрю на этот дом, так сразу слезы», - поделилась Марина Старкова.

На сегодняшний день семья живет в квартире у родителей. Сертификат на жилье Старковы получили. Сдача новостройки, в которой семья купили квартиру, намечена на декабрь.
Такого просто не может быть
Олег Вдовин – один из тех, чья квартира превратилась в руины. Вместе с женой и сыном он проживал на четвертом этаже.

Во время взрыва мужчина шёл в магазин через дорогу от дома, поэтому всё видел своими глазами. «Первые мысли были о том, что такого просто не может быть», - поделился Вдовин.

Дома остались жена и сын, которым, к счастью, удалось выбраться.

Придя в себя после увиденного, мужчина прибежал на место, зашел в дом, увидел там своих – живых и невредимых, и решил осмотреть этажи – нет ли там кого-нибудь еще.

«На шестом этаже услышал крик. Дверь в квартиру была открыта, хотя квартира сама обвалилась, остались туалет и ванная», - рассказал Олег Вдовин. Крики доносились из ванной, где, как выяснилось позднее, находился 13-летний мальчик. Мужчина с силой вырвал дверь вместе с косяком и освободил парня. Отец ребенка, который в этот момент также находился, дома – погиб.

«Почему так сделал, я не знаю. Всё произошло подсознательно, инстинктивно.
Когда оказываешься свидетелем всего и реально погибают люди, что-то в голове
срабатывает на то, что нужна помощь... Может просто у меня так, не знаю», - поделился мужчина.

За спасение людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, Олега Вдовина Указом президента России от 24 июля 2018 года наградили медалью «За спасение погибавших».

Сегодня семья живет в новой квартире. «О прошедшем вспоминаем часто, если не сказать постоянно. Когда проходим мимо дома как-то не по себе становится, также, как и всем очевидцам того проклятого дня», - поделился житель рухнувшего пятого подъезда.
Всем миром
9 ноября стало общим горем для всех жителей Ижевска. Потрясенные горожане несли в центр временного размещения одежду и продукты для пострадавших, стали перечислять деньги, предлагать жильё. Ижевчане приходили на место обрушения и передавали спасателями и полицейским, работавшим там всю ночь, термосы с горячим чаем и бутерброды.
Уже к утру 11 ноября в фонд «Сообщество» от горожан поступило более 1 млн рублей.

«Я благодарна всем людям, которые помогали и сочувствовали. Гордуме, городу нашему, правительству, все отнеслись к нам очень хорошо, помогли, чем смогли», - поделилась жительница пятого подъезда Марина Старкова.

Маленькой радостью стали для жителей и спасенные из-под завалов домашние животные, которых люди приносили в городской оперативный штаб.

Трагедия объединила всех и показала, что в Удмуртии живут неравнодушные люди, готовые прийти на помощь.
Уголовное дело
Эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже дома №261, в котором вместе со своей матерью проживал Александр Копытов. Мужчину сотрудники полиции задержали уже на следующий день, 10 ноября. У следователей была предварительная версия случившегося - подозреваемый умышленно отсоединил шланг газовой плиты и ушел из дома.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

На допросе мужчина пояснил, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Он считал, что, услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали. В связи с этим, у следствия появились сомнения в психическом здоровье задержанного и ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
В суде
8 октября 2018 года Верховный суд Удмуртии начал рассмотрение дела в отношении Александра Копытова. В процессах мужчина присутствовать не смог, поскольку находился на лечении в стационаре.

Как пояснила гособвинитель Юлия Панова, Копытов страдает хроническим психическим расстройством и во время преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим, в силу своего заболевания Копытов не способен понимать значение уголовного судопроизводства, а также суть происходящего.
В суде прокурор дала полную картину произошедшего 9 ноября. Следствие установило, что Копытов при помощи находившегося в квартире инструмента отсоединил газовый шланг от газового крана, открыл газовый кран, закрыл все окна в квартире, оставил в кухне включенным в розетку холодильник, закрыл за собой входную дверь. Понимая, что искровой электрический разряд спровоцирует воспламенение взрывоопасной газовоздушной смеси бытового газа, что повлечет за собой взрыв, покинул квартиру, уехал в безопасное место.

Газ в квартире копился в течение нескольких часов, а в 16:40 из-за искры от шнура питания или пускового реле холодильника прогремел взрыв.
Безопасность
На сегодняшний день 261-й дом безопасен для проживания.
После трагедии здание проверили специалисты МЧС с помощью комплекса «Струна», которых в России насчитывается всего два. Его применяют для анализа повреждений в зданиях. Отмечается, что аппарат настолько чувствительный, что способен определить биение сердца человека, прислонившегося к стене. Лишние шумы и колебания отфильтровывает специальная программа, оставляя только то, что «задевает» все здание.

Кроме того, обследование секций дома проводил «Удмуртгражданпроект» и представители федерального Минстроя.

Демонтаж и обследование рухнувших конструкций обошелся республике в 39,1 млн рублей.
С чистого листа
В первые дни после взрыва всем жильцам дома выплатили по 10 тыс. рублей на вещи первой необходимости.

Уже 15 ноября семьи, у которых трагедия отняла близких, получили по 1 млн рублей.

Кроме того, благодаря тысячам неравнодушных людей, семь семей разрушенного подъезда дополнительно получили по 150 тыс. рублей из фонда «Сообщество», куда жители и компании перечислили в общей сумме 6,25 млн рублей.

Вопрос с жильем оставшихся без квартир горожан власти решили к апрелю 2018 года. Весной 32 семьи рухнувшего подъезда получили сертификаты на покупку новых квартир. По документу, стоимость квадратного метра составила 45 тыс. рублей. Кроме того, власти включили пострадавшие семьи в перечень категорий, имеющих право на льготную ипотеку под 6% годовых. На приобретение нового жилья было выделено порядка 85 млн рублей, из которых 50,3 млн рублей предоставила федерация, а остальную сумму - Удмуртия.

Радостное событие для жильцов первых трех подъездов случилось немного раньше, перед самым Новым годом – 27 декабря семьям разрешили вернуться в свои квартиры.
Время неумолимо мчит вперед, но память хранит в себе те жуткие минуты. 9 ноября – день, о котором ижевчане вспоминают с болью в сердце и со слезами на глазах. Кто-то потерял в этот день сына, дочь, маму, папу. У кого-то трагедия унесла родной дом.

И только в наших силах не допустить, чтобы такое когда-либо повторилось вновь.

Автор материала: Анна Торхова

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