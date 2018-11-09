Общее горе

Ты что, шутишь?

Марина Старкова с семьей проживала в 159 квартире на 7 этаже. К счастью, в тот день дома никого не было.



«Мне позвонил сын и спросил: ты где, не дома? У нас обрушилась квартира. Я ему сказала: ты что так шутишь, что это за шутки?» - рассказала Марина.



Женщина открыла Интернет – и вправду – квартиры нет. Быстро стала собираться и поехала на место обрушения. Телефон разрывался от звонков родственников и знакомых: ты где? Как ты? Ты жива? Что с тобой?



Приехав к родному дому, женщина увидела толпу людей. На место никого не подпускали, пришлось стоять у дороги, ждать новостей.



После мощного взрыва, казалось, ничего уже не могло уцелеть. Маленькой радостью оказалась шкатулка с золотом, найденная на развалах, которую вернули хозяевам. Уцелела и папка с документами Марины, а вот документы мужа пропали, пришлось восстанавливать.



Справиться с горем помогли знакомые и родственники. «У дочки подруги начали перечислять деньги. Мне на карту приходят деньги, а я даже не знаю - кто такие, пишут: только столько могу, только 500 рублей могу. Даже знакомые, которые и сами концы с концами сводят, и то присылали деньги», - рассказывает со слезами женщина.



С трудом, но спустя время удалось морально и эмоционально восстановиться. «Я уже отошла, но когда всё вспоминаешь - тяжело. Сколько времени ездила мимо и как посмотрю на этот дом, так сразу слезы», - поделилась Марина Старкова.



На сегодняшний день семья живет в квартире у родителей. Сертификат на жилье Старковы получили. Сдача новостройки, в которой семья купили квартиру, намечена на декабрь.

