INDOOR-РЕКЛАМА: ЧТО ЭТО?

Важно отметить

Indoor-реклама размещается исключительно в помещениях, таких как торговые центры, офисы и жилые комплексы, что позволяет более глубоко взаимодействовать с целевой аудиторией, находящейся в комфортной обстановке.

По данным администрации ТРЦ «Молл Матрица», местные ТРЦ принимают в среднем 500 тысяч человек в месяц. Большой поток посетителей делает ТЦ хорошим местом для рекламы различных товаров и услуг: от повседневного спроса до модных брендов. Именно поэтому в Ижевске наблюдается повышение интереса бизнеса к indoor-рекламе.

ориентирована на деловую аудиторию. Оптимальные носители включают рекламные видеостойки в холлах и информационные стенды. Офисные центры подходят для продвижения услуг B2B и образовательных программ. Например, недавно новый вертикальный видеоэкран появился в бизнес-центре «Нобель».