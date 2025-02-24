INDOOR-РЕКЛАМА: ЧТО ЭТО?
Преимущества и особенности indoor-рекламы в Ижевске.
24 февраля 2025
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Рынок indoor-рекламы (с англ. «реклама в помещении») стремительно растёт, и Удмуртия не остаётся в стороне от этого тренда. С 2021 года объём инвестиций в данный сегмент увеличился на 0,9 млрд рублей, а к 2024 году достиг 3,2 млрд рублей по России. Подобный формат рекламы становится всё более популярным благодаря своей эффективности и возможности точечного воздействия на аудиторию. Это подтвердили и эксперты — управляющий партнёр Indoor TV Андрей Бургарт и генеральный директор HD Outdoor* Дарья Чуйкова — на Национальном рекламном форуме, который прошёл в ноябре 2024 года.
Рынок indoor-рекламы (с англ. «реклама в помещении») стремительно растёт, и Удмуртия не остаётся в стороне от этого тренда. С 2021 года объём инвестиций в данный сегмент увеличился на 0,9 млрд рублей, а к 2024 году достиг 3,2 млрд рублей по России. Подобный формат рекламы становится всё более популярным благодаря своей эффективности и возможности точечного воздействия на аудиторию. Это подтвердили и эксперты — управляющий партнёр Indoor TV Андрей Бургарт и генеральный директор HD Outdoor* Дарья Чуйкова — на Национальном рекламном форуме, который прошёл в ноябре 2024 года.
В статье мы рассмотрим преимущества indoor-рекламы, а также опыт локальной медиа-группы «КОМОС-МЕДИА» в реализации таких проектов, как экобоксы и Indoor-ТВ.
Indoor-реклама — форма рекламы внутри помещений, охватывающая торговые центры, офисы, фитнес-клубы, кинотеатры, подъезды многоквартирных жилых домов и другие общественные места. Этот формат включает в себя различные носители: от статических постеров до цифровых экранов, что позволяет брендам эффективно взаимодействовать с аудиторией. Рассмотрим основные виды такой рекламы в Ижевске.
ВИДЫ INDOOR - РЕКЛАМЫ
POS-материалы (от англ. Point of Sale — «место продажи») представляют собой рекламные и информационные материалы, используемые в точках продаж для привлечения внимания покупателей и стимулирования сбыта продукции. Чаще всего нам встречаются: ценники и тейбл-тенты; плакаты и постеры; дисплеи и стеллажи; лайтбоксы; стенды; флагштоки и растяжки; интерактивные POS-материалы; демонстрационные столы; мобильные стойки и палатки; напольная графика.
Использование видеорекламы в indoor-пространстве предполагает проигрывание роликов на различных носителях:
- 1Мультимедийные настенные экраны — ЖК-мониторы, закреплённые на стенах, можно увидеть в торговых центрах, спортивных клубах, больницах, автомойках;
- 2Напольные вертикальные видеопилоны — вертикальные экраны, устанавливаемые в местах с высоким трафиком. Они подходят для демонстрации видеорекламы и акций на уровне глаз потребителей. Эти устройства помогают привлекать внимание к продуктам и услугам благодаря яркому отображению информации. Новый носитель для рекламного рынка Ижевска можно увидеть в торговых центрах «Петровский» и «Кит», а также в бизнес-центре «Нобель».
Аудиореклама включает звуковые объявления или аудиоролики, транслируемые в помещениях с массовым посещением. Она проста в запуске и обеспечивает высокую вовлеченность аудитории.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
На территории Удмуртской Республики одним из крупнейших рекламных агентств в области indoor-рекламы является «КОМОС-МЕДИА». В 2025 году медиа-группа вступила в стратегическое сотрудничество с Indoor-ТВ. Теперь под управлением «КОМОС-МЕДИА» находятся видеоносители в торговых центрах, бизнес-центрах, фитнес-клубах, супермаркетах, больницах, кафе, автомойках, на проходных заводов и других местах с большой проходимостью.
Суммарная аудитория активов превышает
2 000 000 человек в месяц.
Это открывает новые горизонты для рекламодателей, позволяя им эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией.
2 000 000 человек в месяц.
Это открывает новые горизонты для рекламодателей, позволяя им эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией.
На протяжении последних лет мы закрыли ряд традиционных СМИ из-за финансовой нестабильности, что позволило нам сосредоточиться на развитии онлайн-форматов. В рамках этой стратегии мы продолжаем развивать информационное агентство «Сусанин», открыли отдел digital-рекламы**, где настраиваем таргетированную и контекстную рекламу, развиваем SMM, занимаемся постингом — распространением информации от рекламодателей в различных соцсетях. Однако мы не ограничивались только поиском ниш в цифровом пространстве, мы также активно искали возможности в офлайн-формате.
Эти усилия позволили нам создать новый формат, где мы соединяем экологические инициативы с коммерческой рекламой, — проект экобоксов. В конце 2024 года мы приобрели сеть indoor-видеоэкранов и в этом проекте видим значительные перспективы
Эти усилия позволили нам создать новый формат, где мы соединяем экологические инициативы с коммерческой рекламой, — проект экобоксов. В конце 2024 года мы приобрели сеть indoor-видеоэкранов и в этом проекте видим значительные перспективы
Екатерина Туранова
Коммерческий директор медиагруппы
«КОМОС-МЕДИА»
«КОМОС-МЕДИА»
ПРЕИМУЩЕСТВА INDOOR - РЕКЛАМЫ
- 1Основным преимуществом является таргетированность indoor-рекламы на конкретные группы потребителей, находящихся в определённых местах, что увеличивает вероятность конверсии.
- 2Ненавязчивый формат размещения рекламы. В отличие от outdoor-рекламы indoor-реклама воспринимается как часть окружающей среды и не вызывает отторжения у потребителей за счёт интеграции в дизайн пространства, что делает её более привлекательной и менее навязчивой.
- 3Охватность indoor-рекламы. Размещение рекламы в местах с большим трафиком, где люди проводят значительное время, обеспечивает максимальную видимость и вовлеченность аудитории.
- 4Цена на indoor-рекламу зачастую ниже, чем на outdoor-рекламу. Это связано с более низкой стоимостью затрат на размещение и обслуживание indoor-форматов. Более того, меньшие размеры рекламных площадей и гибкий подход (оперативная смена рекламного материала, вариативность периода и места размещения) позволяют брендам оптимизировать свои бюджеты и достигать высокой рентабельности инвестиций.
Важно отметить различия между indoor- и outdoor-рекламой, особенно в контексте Ижевска. Indoor-реклама размещается исключительно в помещениях, таких как торговые центры, офисы и жилые комплексы, что позволяет более глубоко взаимодействовать с целевой аудиторией, находящейся в комфортной обстановке.
По данным администрации ТРЦ «Молл Матрица», местные ТРЦ принимают в среднем 500 тысяч человек в месяц. Большой поток посетителей делает ТЦ хорошим местом для рекламы различных товаров и услуг: от повседневного спроса до модных брендов. Именно поэтому в Ижевске наблюдается повышение интереса бизнеса к indoor-рекламе.
Реклама в бизнес-центрах ориентирована на деловую аудиторию. Оптимальные носители включают рекламные видеостойки в холлах и информационные стенды. Офисные центры подходят для продвижения услуг B2B и образовательных программ. Например, недавно новый вертикальный видеоэкран появился в бизнес-центре «Нобель».
По данным администрации ТРЦ «Молл Матрица», местные ТРЦ принимают в среднем 500 тысяч человек в месяц. Большой поток посетителей делает ТЦ хорошим местом для рекламы различных товаров и услуг: от повседневного спроса до модных брендов. Именно поэтому в Ижевске наблюдается повышение интереса бизнеса к indoor-рекламе.
Реклама в бизнес-центрах ориентирована на деловую аудиторию. Оптимальные носители включают рекламные видеостойки в холлах и информационные стенды. Офисные центры подходят для продвижения услуг B2B и образовательных программ. Например, недавно новый вертикальный видеоэкран появился в бизнес-центре «Нобель».
Фитнес-центры и спортивные клубы нацелены на активную аудиторию, реклама в них может быть представлена в виде видеороликов на настенных экранах.
Реклама в кинотеатрах помогает охватить широкую аудиторию через постеры, рекламу на билетах и видеоролики перед началом фильма.
Аэропорты и вокзалы — локации с большим пассажиропотоком. Здесь реклама размещается на баннерах в зонах ожидания.
Indoor-реклама в местах общественного питания достигает аудитории во время трапезы через подставки под меню, брендированные салфетки и экраны с видеороликами.
В клиниках реклама ориентирована на заботящихся о здоровье людей через зоны ожидания и видеопанели с информацией о медицинских услугах.
Indoor-реклама в жилых домах — эффективный способ коммуникации с жителями. Она размещается в холлах на первых этажах, рядом с почтовыми ящиками, в лифтах и зонах отдыха. Необычным форматом являются экобоксы — конструкции для сбора макулатуры, которые одновременно служат рекламными носителями. Они помогают формировать экологическую культуру среди жителей Ижевска.
Реклама в кинотеатрах помогает охватить широкую аудиторию через постеры, рекламу на билетах и видеоролики перед началом фильма.
Аэропорты и вокзалы — локации с большим пассажиропотоком. Здесь реклама размещается на баннерах в зонах ожидания.
Indoor-реклама в местах общественного питания достигает аудитории во время трапезы через подставки под меню, брендированные салфетки и экраны с видеороликами.
В клиниках реклама ориентирована на заботящихся о здоровье людей через зоны ожидания и видеопанели с информацией о медицинских услугах.
Indoor-реклама в жилых домах — эффективный способ коммуникации с жителями. Она размещается в холлах на первых этажах, рядом с почтовыми ящиками, в лифтах и зонах отдыха. Необычным форматом являются экобоксы — конструкции для сбора макулатуры, которые одновременно служат рекламными носителями. Они помогают формировать экологическую культуру среди жителей Ижевска.
РЕКЛАМА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ
Такой вид рекламы включает в себя стенды в лифтах и подъездах. Один из ярких примеров indoor-рекламы — экобоксы, размещаемые в жилых домах Ижевска и Завьялово медиа-группой «КОМОС-МЕДИА».
Этот необычный формат совмещает рекламные функции с экологической инициативой. Эти конструкции размещаются в подъездах жилых домов для сбора макулатуры и одновременно служат рекламными носителями. Они не только привлекают внимание к брендам, рекламируемым товарам и услугам, но и способствуют формированию экологической культуры среди населения.
Проект был реализован в Ижевске восемь лет назад и стал не только успешным рекламным носителем, но и важным шагом к повышению экологической осознанности населения. Благодаря успешной реализации и стабильной финансовой модели идея распространилась по другим городам России под франшизой бренда «Бумма Бокс». Это позволило не только увеличить охват проекта, но и привлечь внимание к важности экологической осознанности на национальном уровне. Экобоксы можно встретить в Казани, Уфе, Сочи, Твери, Ярославле, Нефтекамске, Архангельске, Липецке.
Проект был реализован в Ижевске восемь лет назад и стал не только успешным рекламным носителем, но и важным шагом к повышению экологической осознанности населения. Благодаря успешной реализации и стабильной финансовой модели идея распространилась по другим городам России под франшизой бренда «Бумма Бокс». Это позволило не только увеличить охват проекта, но и привлечь внимание к важности экологической осознанности на национальном уровне. Экобоксы можно встретить в Казани, Уфе, Сочи, Твери, Ярославле, Нефтекамске, Архангельске, Липецке.
Проект экобоксов получил признание и поддержку от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, профильных министерств Башкортостана и Татарстана, а также Калужской, Самарской и Свердловской областей. Проект получил письма благодарности за вклад в формирование экологической культуры.
В Ижевске indoor-реклама стремительно набирает обороты. Важно выбрать правильное место размещения рекламы, заранее изучив интересы аудитории площадки. А если «ваш клиент» лишь в паре шагов — такая реклама незаметно «подтолкнет» его сделать выбор в пользу вас и познакомиться с предложением. А дальше — дело за вами!
*с англ. «снаружи, на открытом воздухе»
**с англ. «цифровой»
Реклама. ООО «КОМОС-МЕДИА», ИНН 1840048190
*с англ. «снаружи, на открытом воздухе»
**с англ. «цифровой»
Реклама. ООО «КОМОС-МЕДИА», ИНН 1840048190