Реализация благотворительных проектов и социально-значимых программ является одним из ведущих направлений социальной политики АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова (дочернее общество АО «НК «Нефтиса»). В рамках сотрудничества с благотворительным фондом «САФМАР», основанным известным российским предпринимателем Михаилом Гуцериевым, компания оказывает постоянную поддержку общественно значимым проектам в Удмуртии, системно помогает учреждениям образования и здравоохранения, вкладывает средства в строительство и ремонт спортивных объектов, реконструкцию культурных и религиозных зданий в разных районах республики. В 2024 году на благотворительные цели компания направила более 241,8 млн рублей.



Партнёрство Удмуртской Республики и Михаила Гуцериева началось еще в 2003 году, за это время в реализацию различных благотворительных инициатив на территории Удмуртии было вложено более 3,5 млрд рублей. Сегодня это сотрудничество активно развивается, а благотворительные проекты фонда «САФМАР» в регионе продолжает курировать АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова.



Одним из самых масштабных объектов, которые построены в рамках благотворительной программы в 2024 году, стал физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Игра, общая стоимость работ составила порядка 380 млн рублей, строительство комплекса было начато в декабре 2022 года. Новый спорткомплекс площадью 3087,4 м² оснащён 25-метровым бассейном, спортзалом, кабинетами медицинского и лабораторного назначения, буфетом и административными помещениями. Кроме этого, у спорткомплекса предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории, построена автомобильная парковка.