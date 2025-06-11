Экономико-математический лицей №29 Ижевска вошёл в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников по итогам 2017 – 2024 годов. Из 300 образовательных учреждений лицей из Удмуртии — на 57 месте. Многим давно известно, что лицей «рвёт столичные школы на ВсОШ по математике, экономике и информатике». Как же удаётся воспитывать такие таланты в нашей глубинке, корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков решил узнать, побеседовав с директором лицея Владимиром Аркашевым.

* * *





Владимир Петрович Аркашев, директор лицея №29

Школа открылась на берегу Ижевского пруда ещё в 1973 году. Лицеем она стала в 1990-м. Сейчас впервые с основания здесь идёт капремонт, ученики пока что обучаются в других четырёх школах Ижевска.

— Владимир Петрович, пару слов о столь долгожданном ремонте.

— Проект наш был одобрен федеральным правительством, и мы вошли в госпрограмму «Модернизация школьных систем образования». Сейчас идёт капитальный ремонт. Ход работ курирует Управление капитального строительства Правительства Удмуртии. Понятно, что финансы ограничены, и Глава Удмуртии идёт нам навстречу. Полагаем, что будет возможность дополнительного финансирования со стороны Удмуртской Республики.

— Есть нюансы?

— В 2022 году мы заявлялись на разработку проекта комплексной безопасности через Минобрнауки УР. Республика выделила средства на проект капремонта здания лицея, но в данную программу не был включён проект комплексной безопасности. Это очень важно.

Подрядчик, который в 2022 году выиграл конкурс по подготовке проектной документации по комплексной безопасности, не справился с нашим техническим заданием. И мы вынуждены были отказаться от их услуг. Получилось так, что наш проект капитального ремонта, который сейчас ведётся, не имеет этих разделов. И Глава республики, благодарен ему, выделил необходимую сумму на разработку проекта по безопасности и его реализацию.

— Хорошо. Это про развитие здания. А как обстоят дела с лицеем как с «кузницей выпускников»?

— Если говорить о нашем лице, мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Почему так получается? Думаю, команда лицея на любом этапе развития принимала мудрые решения. Потому что всё, что задумывалось в 1990-е годы и чуть позднее, это всё актуально и сейчас. Например, даже Глава нашего государства Владимир Путин говорит о синхронизации программ обучения истории и литературы. А в нашем лицее идёт обучение по синхронизированной программе трёх областей — истории, литературы и искусства — уже более 20 лет.





На приёме у Главы Удмуртии (фото пресс-службы администрации главы и правительства УР)

По этой синхронизированной программе мы ездим целыми параллелями в Санкт-Петербург и другие города нашей страны, называем это выездными сессиями. Ежедневные тематические маршруты сопровождаются защитой проектов. Каждый из лицеистов прикасается к истории нашего государства не на словах, а, как говорится, воочию.

Более того, в лицее действует система оценивания, которая сохранилась лишь в двух школах Российской Федерации. Что такое традиционная пятибалльная система? Она в конечном итоге превратилась в трёхбалльную: три-четыре-пять. В отличие от других учреждений у нас принята многоуровневая система оценивания.

— Какие уровни приняты в лицейской системе оценивания достижений обучающихся?

— Алгоритмический — первый уровень. Он состоит в том, что на этом уровне оценивается способность ребёнка решать задачи по алгоритму.

Следующий уровень — преобразующий, когда у ребёнка уже появляется некое понимание и видение о связи знаний, полученных по новой теме, со знаниями по предыдущим темам. Ученик уже сам старается преобразовать свои знания и справиться с заданием.

Третий уровень очень сложный — эвристический. Ученик должен сделать маленькое открытие для себя, решив задачу на основе всех тех знаний, которые до этого получил. Уровень заданий, решение которых оценивается эвристической «отметкой», близок к олимпиадному.

Есть ещё четвёртый уровень — творческий. Данной оценкой отмечаются творческие работы — проект, презентация, доклад.

Каждый обучающийся при выполнении контрольных, самостоятельных работ сам выбирает уровень. Он учится оценивать свои знания. В каждом уровне есть своя пятибалльная система. Например, в алгоритмическом — А1, А2, А3, А4, А5. И «единицу» мы ставим за невыполненное домашнее задание. Это может показаться некоторым участникам образовательного процесса несправедливым, но это дисциплинирует.

— Есть ли отклик на такую школу дисциплины?

— Когда вузовские преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга меня спрашивают: «Где ты ещё находишь таких дисциплинированных детей? Они отлично сдают сессии, вовремя сдают контрольные и коллоквиумы», — всегда отвечаю, что мы их не находим, а воспитываем.





Педагоги лицея и ученики — победители Всероссийских олимпиад (фото пресс-службы администрации главы и правительства УР)

Если столичные лицеи принимают по конкурсу минимум с 7 класса, то мы формируем у наших детей отношение к образовательному процессу с 1 класса.

— И к чему же ведёт такая система?

— Система оценивания достижений обучающихся, принятая в лицее, — мотивирующая для ребёнка. На разных этапах образовательного процесса обучающийся, объективно оценивая свои знания, стремится перейти на новый уровень знаний. Нам также важно, чтобы образовательный процесс для ребенка был интересным, не заниматься натаскиванием для успешного прохождения разного уровня тестирований, экзаменов. Так как образовательный процесс — есть процесс получения новых знаний. Педагоги лицея находят различные инструменты для мотивации ребёнка, чтобы он сам стремился к этим знаниям.

Важную роль в образовательном процессе лицея играют партнёры. Во-первых, это ИЭМЗ «Купол». Совместная работа по подготовке будущих инженеров включает в себя специальные курсы по математике и по физике. Класс, курируемый «Куполом», активно взаимодействует с Советом молодых специалистов предприятия, в программе взаимодействия также есть производственная практика.

Когда мы создавали проектный офис, он был в онлайн-формате, у нас появился ещё один партнёр — компания «ЭЛМА», которая занимается вопросами внедрения IT-решений в повседневную жизнь лицейской семьи. Первый наш совместный проект — электронный документооборот внутри лицея в рамках большого проекта «Цифровой лицей». Лицеисты сами создали продукт под руководством разработчиков компании. Сейчас мы делаем front-end.

Ещё один наш давний партнёр — Роснефть в лице «Удмуртнефти». В лицее есть «Роснефть»-класс. Наши дети находят интересные задачи, которые позволяют на высоком уровне представить направление использования IT-технологий в отрасли добычи и переработки: виртуальная реальность, программные продукты по моделированию открытия новых объектов для нефтяников. Используются элементы искусственного интеллекта.

— Может быть, ответ очевиден, но давайте проговорим, для чего лицею, не вузу, нужны такие партнёры?

— Партнёрские отношения нам нужны для того, чтобы показать новые возможности детям для их развития. Как говорит директор «Купола» Фанил Зиятдинов: «Мне важно то, что мы вкладываем силы и средства в инженерное образование и инженерную мысль Российской Федерации».

Когда через совместную программу с «Куполом» наши дети поступают по целевому направлению в столичные вузы, то им там предоставляются лаборатории и конструкторские бюро «Купола». Они могут устроиться и получать московскую оценку своего труда, и развивать наш регион. Косвенно, не косвенно — это уже другой вопрос.

Через завод «Купол» мы вышли на ещё одного партнёра — ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Сейчас с ними у нас плотные отношения в области робототехники и программирования, экономики.





Лицей — школа-партнёр Федерального центра одарённых детей «Сириус». Это и почётно, и ответственно. Выполняя поручения «Сириуса», коллектив лицея не «застаивается», включаясь в работу по экспертизе программ, по подготовке новых программ по дополнительному образованию. Принимая на стажировку студентов и учителей различных регионов, лицей вырос до методического центра «Сириуса» по вопросам методики преподавания на углублённом уровне математики, информатики и физики. Есть необходимость роста в направлении преподавания химии и биологии.

— Почему именно эти предметы?

— Это связано с тем, что у нас появляется новый партнёр — ООО «КОМОС ГРУПП». Компания и лицей заинтересованы в участии наших ребят в реальных проектах по автоматизации процессов, в разработках в области генной инженерии.

— С мотивацией учеников ясно, а учителя?

— У нас партнёрские отношения с Высшей школой экономики, с МГУ имени М. В. Ломоносова в области IT и математики, Физтех в Долгопрудном, Университет Иннополис. Через все эти вузы наши учителя проходят серьёзное повышение квалификации. В этих вузах есть хорошие условия для этого, подобных не можем пока получить в республике. Уверен в том, что капитальный ремонт здания нашего лицея создаст условия для развития не только наших детей, но и педагогического коллектива.

— Кроме обновления имеющегося здания, наверняка, столь актуально развивающемуся лицею нужно объективно что-то ещё?

— Конечно, нам нужен второй корпус. Лабораторный. Потому что наши дети готовы учиться большему, а мы готовы их поддерживать и обучать большее количество детей на высоком уровне. Но мы ограничены количеством аудиторий, возможностями лабораторий. У нас есть кабинет химии, физики и лаборантские комнаты при них. И всё.





Изучив Региональные программы поддержки одарённых детей и образовательных учреждений, которые «делают» имя региону, вы можете заметить интересный факт — учреждения эти либо президентские, либо губернаторские лицеи и гимназии. Этим регион напрямую показывает заинтересованность в результатах детей и максимально курирует развитие таких учреждений. Более того, как бы банально это не звучало, такие учреждения «работают» на рейтинг регионов. Мы «по-белому» завидуем СУНЦ НГУ, для которого построен целый кампус с учебными, лабораторными корпусами, интересными пространствами для детей и современными общежитиями; Физтех-лицею в Долгопрудном, для которого построен технопарк и новый корпус. Можно привести много примеров проявления прямого интереса местных органов власти к достижениям школьников. ЭМЛи №29 уже несколько лет подряд занимает I место в нашей республике по количеству завоёванных дипломов победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, думаю, что этот факт может быть аргументом поддержки нашей системы работы с одарёнными детьми.

Если Республика хочет оставить в регионе или вернуть наших детей в наш регион, мы понимаем, что нужно создавать интересные и высокоинтеллектуальные условия для выпускников. У меня есть идеи. Надеюсь, власти будут готовы выслушать их по поводу развития интеллектуальной среды города Ижевска, чтобы можно было вернуть детей, которые выпускаются и получают очень высокого уровня образование в столичных вузах.

— Вопрос утечки мозгов и возвращения весьма актуален для Удмуртии. Вы считаете, что возможно вернуть?

— Получив очень хорошие связи, обучаясь в Москве и в Санкт-Петербурге, можно развиваться дальше и здесь. Потому что у нас очень высокий потенциал региона, интеллектуальный потенциал.

Мы получили статус базовой школы Российской академии наук. Нас выбрали федеральные власти, при этом мы стали республиканской школой, и мы имеем право принимать детей из районов Удмуртии.

Например, у нас есть очень интересная история. Наш выпускник, можгинский ребёнок, в своё время стал первым первокурсником в России, который был приглашён в головной офис «Гугла» уже разработчиком.

— При такой нагрузке можно вспомнить и о психологическом здоровье лицеистов. Во многих общеобразовательных школах сегодня внимания психологов не хватает.

— Очень важно сопровождение ребёнка в столь непростых условиях с нагрузками. В лицее действует кафедра психологии, специалистами кафедры разработаны программы поддержки лицеистов на всех этапах обучения.

— Тогда последний вопрос. Кроме лабораторного корпуса, чего бы вам хотелось сегодня?

— Хочется, чтобы те взрослые, от которых зависит создание условий для будущего, не забывали о том, что все мы не проживаем некий «пробник» жизни и второй жизни нам не дано, чтобы доделать отложенное на «потом». Хочется особого внимания со стороны властей, хочется, чтобы учредитель прислушивался к мнению педагогического сообщества, есть желание интегрировать возможности различных учреждений, хочется лучших условий для детей, хочется, чтобы все учителя были счастливы, ибо только счастливые люди могут воспитать счастливое поколение, уверенное в себе и готовое к новым свершениям во благо Родины.

* * *

Post Scriptum. От автора.

В последние месяцы для автора интервью вопрос о проблемах в образовании Ижевска и Удмуртии вновь актуализировался. Видимо, так совпало. На муниципальном уровне сейчас проблема — снос старых зданий, но нежелание местных властей строить новые здания.

Казалось бы, лицеи, являясь республиканскими, а не муниципальными, да ещё и занимающие приличные места в российских рейтингах, должны были бы жить и проблем не знать. Но я пообщался с сотрудниками прочих лицеев и, честно говоря, был ошарашен самой позицией властей, которые обычно говорят о поддержке всего локального.

Например, одному лицею на уровне правительства Удмуртии было сказано, что рассчитывать на допфинансирование из бюджета не нужно, потому что «ваши выпускники поступают в столичные вузы и не возвращаются развивать Удмуртию». В другой лицей приезжала столичная дама от образования и напрямую говорила учителям, что из-за высокого уровня образования в нашей провинции столичным лицеям приходится усложнять задания для своих детей. Дошло до того, что Москва готова выйти в этом плане с инициативой убрать в регионах демоверсию экзамена, чтобы мы, местные учителя, не знали, на какие задания «натаскивать». А в Москве демо пусть останется.

Ещё почти шесть лет назад были написаны две статьи (первая и вторая), которые как раз были посвящены вопросу оттока юных мозгов и потенциалу их возвращения. Если не читали, найдите время. Ведь ответы там есть, и они в большинстве своём не изменились.

Во-первых, «умные школьники» не готовы оставаться в Удмуртии не столько из-за симпатии к эфемерному понятию столицы, сколько из-за поисков вузов, которые готовы дать им качественное образование, которого в вузах малой Родины найти они не могут. Так может стоит развивать местные вузы, чтобы в них учились местные успешные школьники? А не «учить похуже», чтобы эти нереализованные наполняли бюджет. Но ижевских университетов нет ни в каких «сотне лучших вузов». И беда в том, что ничего самими вузами для этого толком не делается. Научные школы вымирают, диссертационные советы закрываются, все делают упор на СПО и гордятся тем, что потенциальный спонсор… покрасил лекционную аудиторию.

Во-вторых, рождённым в Удмуртии выпускникам столичных вузов уже естественной кажется инфраструктура. Причём это не про наличие модных бутиков, а просто про достойные дороги и тротуары, и самое для меня интересное — инфраструктура культурная. «Некуда сходить», — скажет ставший столичной штучкой студент. Но о развитии учреждений культуры, мне кажется, я реже чем раз в год точно не напоминаю.

Сделалось ли что-то за эти минувшие шесть лет в плане системных изменений? Да, что-то строится, кого-то присоединяют, чтобы использовать ограниченные ресурсы новых зданий. Но почему-то многие директора школ Ижевска после сдачи новых (обновлённых) зданий увольняются сами или уходят на СВО.

Команда в Администрации Ижевска, которая должна бы «прикладываться» к вопросу развития инфраструктуры, без особой ретивости пытается использовать потенциал Госзакупок. Но вот инвестпроекты там в первую очередь.

Часто говорим, что «хотим, как в Татарстане». Но почему-то их застройщики привыкли строить школу, если им город даёт под освоение для МКД муниципальную землю целыми кварталами. У нас же это пока дискуссия.

Как сказал мне один из собеседников: «Мы много говорим про дороги, но забываем о людях, которые по ним ходят».



