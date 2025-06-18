О задачах и перспективах работы делегации республики на международном форуме.

В северной столице России стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум (18+). Он будет длиться четыре дня — с 18 по 21 июня. ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Директор Корпорации развития Удмуртской Республики Эмиль Бикмеев рассказал «Сусанину», для чего республика ездит на этот форум, каковы реальные результаты встреч и каковы реальные планы на будущее.

Кстати, отметим, что в этом году Удмуртия едет на ПМЭФ без стенда. Данный формат поездки был опробован ранее, например, на ПМЭФ-2021, и это не помешало эффективности работы.





Актуальность участия

Эмиль Бикмеев подчеркнул, что ПМЭФ изначально задумывался и продолжает функционировать во многом как площадка для нетворкинга — процесса установления и поддержания профессиональных и личных связей для обмена информацией, опытом и возможностями.





«С одной стороны, форум традиционно собирает руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, представителей правительств, глав субъектов России и международных организаций, что создаёт «концентрацию» потенциальных партнёров в одном месте, — отметил собеседник. — С другой стороны, именно на площадках форума традиционно заключаются сотни инвестиционных и межрегиональных соглашений. Таким образом, ПМЭФ сочетает в себе сразу два ключевых формата — деловые сессии и круглые столы, где обсуждаются стратегические вопросы, и параллельно — множество двусторонних B2B-/B2G-переговоров, итогом которых становятся подписанные документы».

Отметим, что в настоящее время отсутствует официальная статистика, касающаяся среднего временного периода проведения инвестиционных переговоров (от момента первого контакта до заключения соглашения на Петербургском международном экономическом форуме). Это обусловлено тем, что каждый инвестиционный проект имеет уникальные характеристики, включая объём, сложность, юридические и финансовые аспекты.

Основной акцент делается на эффективность данных мероприятий для социально-экономического развития регионов. За последние четыре года делегация Удмуртии, возглавляемая главой республики Александром Бречаловым, провела более 70 встреч и заключила свыше 30 соглашений, что свидетельствует о высокой результативности проводимых переговоров.

«Переговоры и заключение соглашений представляют собой ключевые этапы в процессе формирования стратегического курса развития республики, — подчеркнул Эмиль Бикмеев. — Приоритетное внимание уделяется детальному анализу перспектив и разработке эффективных механизмов взаимодействия. Осуществляется активный поиск и установление взаимовыгодных деловых контактов».





Заблаговременная подготовка

Самое сложное в подготовке к ПМЭФ — это глубокая, детальная проработка соглашений. Необходимо обеспечить, чтобы соглашение отражало реальные договорённости, закреплённые конкретными обязательствами сторон. Это требует серьёзной предварительной работы: согласования условий, правовой экспертизы, синхронизации с региональными и федеральными структурами, а также точной оценки ресурсов и сроков исполнения.





«Процесс планирования мероприятий на ПМЭФ следующего года стартует в рамках текущего форума, — рассказал Эмиль Бикмеев. — Все установленные деловые контакты оперативно интегрируются в рабочий процесс. Команда республики, Корпорация развития и компании инициируют реализацию планируемых соглашений. По достижении консенсуса относительно условий сотрудничества осуществляется разработка графика подписания документов. Часть соглашений будет оформлена непосредственно на следующих ПМЭФ, в то время как другие документы могут быть подписаны до начала форума, например, в рамках специализированных мероприятий, таких как "Сделано в Удмуртии"».

Детализированные сведения о данных соглашениях будут опубликованы после официального подписания на официальном сайте Администрации главы и правительства, а также на сайте Корпорации развития УР.

«Мы осуществляем поездку с целью презентации наших инвестиционных возможностей. Мы везём образцы продукции и контактные данные компаний, готовых к сотрудничеству на всероссийском уровне», — подчеркнул директор КР УР.

Он также сообщил, что на ПМЭФ привезли каталог продукции от Удмуртии. В нём 58 компаний по направлениям: машиностроение, металлообработка, приборостроение, нефтесервисная промышленность, гидравлическое оборудование, химическая промышленность, упаковка, дерево и деревообработка, производство мебели, агропродукция, информационные технологии.





Каталог приехал вместе с делегацией и будет предоставляться потенциальным инвесторам. В нём содержится информация о компаниях и о том, что они производят, контактная информация. Каталог собирает Корпорация развития УР, и он распространяется не только через ПМЭФ, но и через другие крупные события, например, на «Сделано в Удмуртии».

Каталог формируется ежегодно, чтобы в него попасть, нужно обратиться в КР УР.





Наша команда

Команда от региона собирается по принципу максимальной эффективности, ведь на ПМЭФ дорога каждая минута. Поэтому вместе с руководителем УР на форум приехали министр экономики Удмуртии Анна Слугина, постоянный представитель Главы УР при президенте страны Дарья Сунцова и глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин.

Для чего же на ПМЭФ ездят представители районов республики? Эмиль Бикмеев пояснил, что форумы такого уровня предоставляют возможность районным руководителям представить информацию о локальных проектах (агропромышленный комплекс, туризм, инфраструктура) крупным инвесторам без посредников, в кратчайшие сроки.

«ПМЭФ является эффективной площадкой для поиска партнёров, обмена профессиональным опытом и установления деловых контактов. В этот раз в форуме принимает участие Владимир Головин, глава Увинского района, который обладает значительным потенциалом в сфере туризма, включая географический центр Удмуртской Республики, источник «Викурдан», а также санаторий «Ува». На территории района осуществляется добыча торфа, нефти, строительных материалов (глины, песка), минеральных вод, лечебных грязей и артезианских вод», — отметил директор Корпорации развития УР.





В 2024 году участие в ПМЭФ принял глава Сарапула— Виктор Шестаков. В рамках форума была организована встреча с Татьяной Бакальчук, руководителем компании Wildberries, на которой обсуждались планы по строительству логистического центра. Он был запущен в работу 9 июня по адресу в Сарапуле: Ижевский тракт, 22.

Также состоялась встреча с Ириной Макиевой, руководителем направления городского развития в ВЭБ РФ, в ходе которой был представлен отчёт о реализации последнего из трёх совместных комплексных проектов, включающих строительство новой инженерной инфраструктуры и подъездных путей к ООО «Восточный», ООО «Сарапульский электромеханический завод» и ООО «Сарапульский завод растительных масел».

Виктор Шестаков также принял участие в ряде панельных дискуссий, посвященных вопросам продвижения территорий, разработки мастер-планов и развития креативных индустрий, которые являются актуальными для Сарапула.





Результативная работа

Оглядываясь назад и анализируя результаты прошлогодних встреч на ПМЭФ, можно обозначить, например, что в Сарапуле реализуются три крупных проекта, соглашение о запуске которых было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Это промышленный технопарк инженерных климатических систем и электроники «Русклимат ИКСЭл — Сарапул», строительство питомника по выращиванию хвойных саженцев «Удан» и новый логистический центр «Вайлдберриз».

«Русклимат ИКСЭл — Сарапул» был запущен в работу 6 июня 2024 года. В технопраке уже расположились четыре резидента: компании «Национальные зарядные системы», «ПМК», «Сириус» и завод «ИЗТТ-Сарапул».





Компания «Сириус» произвела почти 20 000 единиц тепловой техники. Сейчас специалисты «Сириуса» разрабатывают пять перспективных моделей тепловой техники, производство которой будет запущено уже в этом году.

«ПМК» увеличила номенклатуру изделий в 10 раз. Компания обеспечивает комплектующими предприятия холдинга «Русклимат» в Киржаче, Ижевске и Сарапуле.

На площадке завода «ИЗТТ-Сарапул» только в 2024 году изготовили более 600 000 единиц продукции.

К запуску готовится питомник хвойных саженцев «Удан». Компания получила земельный участок без торгов и статус резидента ТОР «Сарапул». Возведены 10 теплиц, подведены все необходимые коммуникации, завершается строительство административно-бытового корпуса и создание резервной системы водоснабжения.





Новый логистический центр «Вайлдберриз» сможет обрабатывать до 800 тыс. единиц товара в сутки. Его вместимость — более 34 млн товаров единовременно. Площадка позволит покупателям из Удмуртии в кратчайшие сроки получать заказанные товары, для предпринимателей — это оптимизация логистических цепочек и возможность хранения своей продукции.

В Глазове идёт строительство первого крупного в России завода по производству крупнотоннажных постоянных редкоземельных магнитов. Соглашение об этом на площадке ПМЭФ-2023 подписали Глава Удмуртии Александр Бречалов, президент компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и генеральный директор «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Высокотехнологичное производство появится на территории промышленного парка в Глазове. Площадь — более 20 гектаров, при необходимости она может быть увеличена и до 60 гектаров. Потенциал — создание более 200 высококвалифицированных рабочих мест.

В Ижевске на предприятии ГК «Римера» осваивают выпуск техники, необходимой для развития российской горнорудной отрасли. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ.

Второй важный промышленный проект, перенесённый с полей ПМЭФ в Ижевск — строительство завода по производству высоконагруженных элементов и конструкций строительных лесов для возведения высотных сооружений. В мае 2025 года Александр Бречалов и директор завода «Союз» Олег Смирнов заложили первый камень в строительство нового цеха горячего цинкования.





Ещё один результат встреч на ПМЭФ-2024 для Ижевска — замена 42 км теплосетей и завершение значимого инфраструктурного проекта на ижевской ТЭЦ-2. Речь идет о модернизации четвёртого энергоблока Ижевской ТЭЦ-2 и о продолжающемся строительстве третьего водогрейного котла Ижевской ТЭЦ-1. Завершение работ запланировано на 2025 год.

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«В чём же заключаются планы максимум и минимум для делегации Удмуртии на ПМЭФ-2025?», — спросил «Сусанин» директора Корпорации развития УР.

«Есть только план максимум — команда едет с намерением заключить все планируемые соглашения и провести все бизнес встречи и переговоры», — резюмировал Эмиль Бикмеев.

Глава Удмуртии с полей ПМЭФ призвал писать свои запросы в комментариях его страницы ВК — какие рынки, какие форматы работы интересны; их попробуют проработать.





Фото предоставлены Корпорацией развития УР и администрацией главы и правительства УР.