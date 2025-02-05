СИМБА, АЛЕКС И ДИЕГО: ЛЬВЫ НА АРЕНЕ ЦИРКА УДМУРТИИ
А ТАКЖЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ФОКУСЫ, НЕОБЫЧНЫЕ РОБОСОБАКИ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЕЗЬЯНКИ.
Источник: ИА «Сусанин»
Екатерина Сентемова
5 февраля 2025
erid: 2Vtzqvfbai8
С 25 января в Государственном цирке Удмуртии стартовала новая программа «Цирк со звёздами в королевстве Львов» (0+). В этом шоу собрано множество номеров, которые поразят зрителей.
Так, гостей цирка заставит понервничать иллюзионист, который проткнёт свою помощницу мечами и даже горящими факелами. Куда пропадает девушка и как она появляется вновь, останется загадкой для всех.
Помимо масштабной иллюзии, зрителей заворожит юная гимнастка, которая выполняет невероятные трюки прямо под куполом цирка. Её пластичность, грация и плавность удивляют.
Яркие краски представлению добавит жонглёр. Хрупкая девушка покажет, как умеет управляться с 10 обручами.
Так, гостей цирка заставит понервничать иллюзионист, который проткнёт свою помощницу мечами и даже горящими факелами. Куда пропадает девушка и как она появляется вновь, останется загадкой для всех.
Помимо масштабной иллюзии, зрителей заворожит юная гимнастка, которая выполняет невероятные трюки прямо под куполом цирка. Её пластичность, грация и плавность удивляют.
Яркие краски представлению добавит жонглёр. Хрупкая девушка покажет, как умеет управляться с 10 обручами.
Источник: ИА «Сусанин»
Конечно, ни одно цирковое шоу не может обойтись без всеми любимого клоуна. В этот раз на арене цирка Ижевска зрителей развлекает клоун Славик. Он уже полюбился не только детям, но и взрослым, которые с радостью вовлекаются в его авантюры.
«Самое главное для клоуна — донести радость не только детям, но и взрослым, чтобы в них тоже проснулся ребенок. Я очень люблю работать именно со взрослыми и стараюсь их чаще вовлекать в свои номера, чтобы люди вспомнили о своем детстве, беззаботности, о том, что не нужно всегда быть серьёзным и иногда надо просто расслабиться и посмеяться», — поделился клоун Вячеслав Шутов.
«Самое главное для клоуна — донести радость не только детям, но и взрослым, чтобы в них тоже проснулся ребенок. Я очень люблю работать именно со взрослыми и стараюсь их чаще вовлекать в свои номера, чтобы люди вспомнили о своем детстве, беззаботности, о том, что не нужно всегда быть серьёзным и иногда надо просто расслабиться и посмеяться», — поделился клоун Вячеслав Шутов.
Артист с 6 лет занимается в цирке, но также окончил музыкальный институт. На общей любви к музыке он объединился с ведущим программы, и недавно они создали музыкальный номер.
Источник: ИА «Сусанин»
Под популярную музыку артисты изображают звёзд российской эстрады, танцуют и веселят весь зал. У них даже получилось исполнить вместе со зрителями знакомую всем русскую народную песню «Калинка».
Но на пару минут цирк превратился в настоящий концерт, когда клоун заиграл на электрогитаре, а ведущий начал петь песню про цирк. Живой инструментальный звук, красивый голос и цепляющие стихи растрогали зал. И что особо важно, этот номер точно запомнился всем своей новизной и креативностью.
«Мы пускаем что-то новое в клоунаду, перемешиваем музыку, клоунаду, цирк, искусство, танцы — всё вместе. Мы стараемся публику удивлять, к тому же мы в Ижевске. Мы все, цирковые, знаем про ваш цирк, это очень большая площадка, на которой постоянно проходят фестивали. Мы знали, куда ехали и какая ответственность лежит на нас, как на артистах, ведь здесь зритель искушён, он видел много талантливых, профессиональных артистов. Даже из зарубежья приезжали ребята. Поэтому, конечно, надо удивлять и быть на уровне», — заявил Вячеслав Шутов.
Но на пару минут цирк превратился в настоящий концерт, когда клоун заиграл на электрогитаре, а ведущий начал петь песню про цирк. Живой инструментальный звук, красивый голос и цепляющие стихи растрогали зал. И что особо важно, этот номер точно запомнился всем своей новизной и креативностью.
«Мы пускаем что-то новое в клоунаду, перемешиваем музыку, клоунаду, цирк, искусство, танцы — всё вместе. Мы стараемся публику удивлять, к тому же мы в Ижевске. Мы все, цирковые, знаем про ваш цирк, это очень большая площадка, на которой постоянно проходят фестивали. Мы знали, куда ехали и какая ответственность лежит на нас, как на артистах, ведь здесь зритель искушён, он видел много талантливых, профессиональных артистов. Даже из зарубежья приезжали ребята. Поэтому, конечно, надо удивлять и быть на уровне», — заявил Вячеслав Шутов.
Источник: ИА «Сусанин»
Особый восторг зрителей вызвала стая дрессированных робособак. Четыре маленьких робота покорили зрителей. Они, как настоящие щенки, бегали и прыгали вокруг своей хозяйки, вставали на задние лапы и даже кувыркались.
«Знаете, очень понравилось. Несмотря на то, что не очень большой коллектив, они представили разные виды животных и очень много номеров. И есть то, что я видела в первый раз, роботы на меня произвели очень сильное впечатление», — рассказала жительница Ижевска Татьяна Минеева.
«Знаете, очень понравилось. Несмотря на то, что не очень большой коллектив, они представили разные виды животных и очень много номеров. И есть то, что я видела в первый раз, роботы на меня произвели очень сильное впечатление», — рассказала жительница Ижевска Татьяна Минеева.
Источник: ИА «Сусанин»
Помимо запрограммированных собак, в представлении участвовало много других животных. Любителей птиц привлекут амазонки с попугаями Ара. Эти яркие птицы выполняли кувырки через обручи, взбирались по лестницам и летали над зрителями.
Бурными овациями зритель встретил команду спортивных обезьян. Животные представили, что арена — это тренажерный зал, и устроили настоящую тренировку. Где ещё, как не в цирке, можно увидеть обезьяну, которая бежит на беговой дорожке, подтягивается на турнике или бросает мяч в корзину.
«Я смотрю на физиологические данные своих приматов. Допустим, кто-то прыгает больше всего в игре, тогда мы учим его переворачиваться. Сначала кувырочек, потом побыстрее, а потом обезьяна уже сама скачет. Когда я наблюдал в вольере, где они живут, что они там творят, оттуда у меня и складывались определенные трюки. Обезьяна должна быть подвижной, она физически ловка, и почему бы, так сказать, не пользоваться этим при постановке шоу», — поделился дрессировщик Роман Подляцкий.
Бурными овациями зритель встретил команду спортивных обезьян. Животные представили, что арена — это тренажерный зал, и устроили настоящую тренировку. Где ещё, как не в цирке, можно увидеть обезьяну, которая бежит на беговой дорожке, подтягивается на турнике или бросает мяч в корзину.
«Я смотрю на физиологические данные своих приматов. Допустим, кто-то прыгает больше всего в игре, тогда мы учим его переворачиваться. Сначала кувырочек, потом побыстрее, а потом обезьяна уже сама скачет. Когда я наблюдал в вольере, где они живут, что они там творят, оттуда у меня и складывались определенные трюки. Обезьяна должна быть подвижной, она физически ловка, и почему бы, так сказать, не пользоваться этим при постановке шоу», — поделился дрессировщик Роман Подляцкий.
Что самое удивительное, в представлении участвовали даже мамы-обезьянки со своими малышами. Крепко держась за маму, парочка ездила на самокате и скейтборде и даже удержалась на большом надувном мяче.
Источник: ИА «Сусанин»
«У нас работают и мамочки с детками. Дело в том, что правила в дикой природе суровые для всех — куда идет вожак, туда идет вся стая. Это чем хорошо? Маленькие обезьянки разминаются, у них крепнут ручки, ножки, мама и малыш чувствуют друг друга. А если она будет сидеть на месте и ничего не делать, то здоровья не будет», — пояснил дрессировщик обезьян Роман Подляцкий.
Непоседливые обезьяны очень понравились юным зрителям. Они поддерживали каждый кувырок и каждый прыжок этих непосед.
«Атмосфера довольно-таки горячая, зритель был сразу разожжён. Было интересно наблюдать за реакцией людей, когда выпускаешь на арену всех обезьян, или когда смотришь на определенного зрителя, и человек машет рукой, показывает, что ему нравится, вот это классно! Поэтому я не дрессировщик, я строитель, я строю из хаоса порядок», — заявил Роман Подляцкий.
После маленьких животных выступили пять египетских верблюдов. Эти неторопливые животные ходили по арене цирка, укладывались полежать и вставали на манеж, чтобы зрители успели рассмотреть их со всех сторон.
Непоседливые обезьяны очень понравились юным зрителям. Они поддерживали каждый кувырок и каждый прыжок этих непосед.
«Атмосфера довольно-таки горячая, зритель был сразу разожжён. Было интересно наблюдать за реакцией людей, когда выпускаешь на арену всех обезьян, или когда смотришь на определенного зрителя, и человек машет рукой, показывает, что ему нравится, вот это классно! Поэтому я не дрессировщик, я строитель, я строю из хаоса порядок», — заявил Роман Подляцкий.
После маленьких животных выступили пять египетских верблюдов. Эти неторопливые животные ходили по арене цирка, укладывались полежать и вставали на манеж, чтобы зрители успели рассмотреть их со всех сторон.
Источник: ИА «Сусанин»
Но гвоздём программы стали три алжирских льва. Их клички соответствуют именам знаменитых львов из мультфильмов: Симбу назвали в честь львёнка в мультфильме «Король лев» (0+), Алекс назван как один из главных героев в мультике «Мадагаскар» (6+), а Диего получил свою кличку от собрата в мультфильме «Ледниковый период» (0+).
Дрессировщик львов Андрей Мацыгин рассказал, что не использует в своей работе ни хлыста, ни палок, ни каких-либо подобных приспособлений. Он дрессирует животных, контактируя с ними и выражая свою любовь. Её он показал зрителям, когда с рук кормил своих подопечных и очень необычно угостил Диего куском мяса — лицо дрессировщика и морда льва были в сантиметрах друг от друга.
Дрессировщик львов Андрей Мацыгин рассказал, что не использует в своей работе ни хлыста, ни палок, ни каких-либо подобных приспособлений. Он дрессирует животных, контактируя с ними и выражая свою любовь. Её он показал зрителям, когда с рук кормил своих подопечных и очень необычно угостил Диего куском мяса — лицо дрессировщика и морда льва были в сантиметрах друг от друга.
Во время представления животные рычат, встают на задние лапы, ходят по тонкой жердочке, но иногда останавливаются, чтобы облизать Андрея Мацыгина, выразив свою привязанность.
Источник: ИА «Сусанин»
Но самым главным номером считается прыжок через огненное кольцо, который также выполняют некоторые мультяшные собратья львов. В этот момент накал страстей достиг пика, и все в зале затаили дыхание и ждали прыжка. В этот раз знаменитый трюк исполнил Симба.
«Они все втроём прыгают, просто я не люблю затягивать, поэтому во время представления прыгает кто-то один. Никто не боится выполнять этот трюк, так как мы постепенно к нему приходили. Ко льву подходишь, объясняешь, как в школе объясняют детям, и со временем всё получается», — делится Андрей Мацыгин.
Он отметил, что его подопечные очень любят работать на публику. И зрители могли это понять по Диего, который долго не хотел уходить и просил своими жестами аплодисментов.
«Они все втроём прыгают, просто я не люблю затягивать, поэтому во время представления прыгает кто-то один. Никто не боится выполнять этот трюк, так как мы постепенно к нему приходили. Ко льву подходишь, объясняешь, как в школе объясняют детям, и со временем всё получается», — делится Андрей Мацыгин.
Он отметил, что его подопечные очень любят работать на публику. И зрители могли это понять по Диего, который долго не хотел уходить и просил своими жестами аплодисментов.
Источник: ИА «Сусанин»
В результате и животные, и артисты получили море оваций от зрителей.
«Нам очень сильно понравилось, мы с Уфы специально приехали, чтобы посмотреть цирк. Всё впечатлило, все эмоции были как в детстве», — рассказала жительница Уфы Гульназ Бехтгольд.
Представление пришлось по вкусу как и приезжим зрителям, так и искушенным жителям Ижевска.
«Всё очень понравилось! Были и фокусы, и воздушная гимнастика, и классные ласковые львы, и обезьянки. Просто потрясающе», — рассказала ижевчанка Юлия Завражных.
Ну а отклик зрителей дал энергию цирковым артистам.
«В Ижевске очень шикарные зрители. Людям нравится моя работа, они благодарят нас, и я сам очень благодарен ижевскому зрителю за такую высокую оценку. Это очень приятно, безумно приятно», — делится дрессировщик львов Андрей Мацыгин.
«Нам очень сильно понравилось, мы с Уфы специально приехали, чтобы посмотреть цирк. Всё впечатлило, все эмоции были как в детстве», — рассказала жительница Уфы Гульназ Бехтгольд.
Представление пришлось по вкусу как и приезжим зрителям, так и искушенным жителям Ижевска.
«Всё очень понравилось! Были и фокусы, и воздушная гимнастика, и классные ласковые львы, и обезьянки. Просто потрясающе», — рассказала ижевчанка Юлия Завражных.
Ну а отклик зрителей дал энергию цирковым артистам.
«В Ижевске очень шикарные зрители. Людям нравится моя работа, они благодарят нас, и я сам очень благодарен ижевскому зрителю за такую высокую оценку. Это очень приятно, безумно приятно», — делится дрессировщик львов Андрей Мацыгин.
Артисты отмечают, что именно в Ижевске особая публика, которую хочется из раза в раз удивлять.
Источник: ИА «Сусанин»
«Я считаю, что у нас всё получается, потому что отклик зала и даёт оценку нашей работе. Не какие-то мнения ведущих, жюри и так далее, только отклик зала. Я всегда так говорил, если приз зрительских симпатий на концерте твой — значит, ты делаешь всё правильно. Зал очень хороший, это уже третий концерт, принимают нас очень хорошо, зрители легко идут на контакт», — поделился клоун Вячеслав Шутов.
Впереди ещё шесть выступлений, и у жителей Удмуртии есть возможность увидеть это наполненное эмоциями шоу. Здесь лирика, азарт, нежность и любовь переплетаются и создают невероятный коктейль эмоций, который надолго останется в памяти.
Впереди ещё шесть выступлений, и у жителей Удмуртии есть возможность увидеть это наполненное эмоциями шоу. Здесь лирика, азарт, нежность и любовь переплетаются и создают невероятный коктейль эмоций, который надолго останется в памяти.
Источник: ИА «Сусанин»
Реклама. АУК УР "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК УДМУРТИИ", ИНН 1841011877