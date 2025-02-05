СИМБА, АЛЕКС И ДИЕГО: ЛЬВЫ НА АРЕНЕ ЦИРКА УДМУРТИИ

С 25 января в Государственном цирке Удмуртии стартовала новая программа «Цирк со звёздами в королевстве Львов» (0+). В этом шоу собрано множество номеров, которые поразят зрителей.

Так, гостей цирка заставит понервничать иллюзионист, который проткнёт свою помощницу мечами и даже горящими факелами. Куда пропадает девушка и как она появляется вновь, останется загадкой для всех.

Помимо масштабной иллюзии, зрителей заворожит юная гимнастка, которая выполняет невероятные трюки прямо под куполом цирка. Её пластичность, грация и плавность удивляют.

Яркие краски представлению добавит жонглёр. Хрупкая девушка покажет, как умеет управляться с 10 обручами.