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Школьный бардак

17:45, 05 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Школьный бардак
17:45, 05 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1058
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#школы
Источник фото: Ян Стен «Школа для мальчиков и девочек», 1670
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Несколько замечаний по поводу оптимизации школ в Ижевске.

В 2025 году в Ижевске окончательно накалился вопрос с нехваткой школ. Откладываемое решение по судьбе ряда общеобразовательных учреждений вылилось из кулуарных обсуждений на просторы интернета с привлечением внимания широкой общественности. Одной из таких «болевых точек» является судьба школы №65, здание которой некогда находилось на улице Щедрина. Но его признали аварийным и снесли. В эту школу ходили дети из обширного частного сектора Первомайского района, микрорайона Болото.

Власти города изначально заверяли родителей учеников, что школа на новом месте появится. А до тех пор младшее звено перевели в школу №59 на улице Володарского, а старшее — в школу №20 на улице Леваневского. Но постройка нового здания всё откладывалась. Сначала администрации города «мешали» не обследованные подземные коммуникации, затем близость железнодорожной линии потребовала установку противошумовых экранов. Но в итоге было объявлено, что сам участок прежней школы слишком мал, чтобы на нём по современным требованиям возвести современное здание школы.

Поразившей многих стала новость, что по итогу школы №№20 и 65 решено объединить в одно юрлицо. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков в ходе одного из прямых эфиров подчеркнул, что это решение окончательное и с ним придётся смириться.

Родители учеников обеих школ озадачили горадминистрацию массой вопросов, но ответы были получены весьма общие. Тогда активные родители обратились в «Сусанин». Во избежание давления на родителей редакция оставит имена своих собеседниц «за скобками».

* * *

2 июня состоялась встреча родителей от обеих школ с представителями администрации Ижевска во главе с замглавы города по социальной политике Натальей Гвоздковой. Вначале родителям продемонстрировали планируемую наполняемость классов, где уточнили, что из 65-й школы в коллектив вольётся лишь 158 человек.

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Выступая перед собравшимися (аудиозапись есть в распоряжении редакции — прим. ред.), Наталья Гвоздкова призналась, что встречу необходимо было провести раньше, чтобы сгладить многие вопросы. Также она напомнила, что директор школы №20 Александр Кудрявцев почти два года находится на СВО. Перед своей отправкой он попросил поддержать Ирину Жуйкову, которую выбрал себе в преемницы на время службы. Но по прошествии двух лет сама Ирина Игоревна уже решила покинуть ответственный пост, желая заниматься другими проектами.

«Решение это было принято, и вместе с тем параллельно происходил процесс, что в дополнительном корпусе 20-й школы учится у нас старшее звено школы №65», — сказала Гвоздкова.

Она пояснила, что на сегодняшний момент ситуация разделилась на две части. Младшее звено за четыре года уже свыклось с обучением в 59-й. В старшем звене тоже происходило движение, кто-то уходил в другие школы, в результате осталось 158 детей с 5 по 9 классы из 65-й.

«Сами понимаете, что такое количество для школы практически невозможно, — пояснила Наталья Гвоздкова. — Для Ижевска минимум для школы — это 600 человек. <…> И было принято решение, что Ирина Игоревна больше не может возглавлять школу, а Павел Николаевич у нас остаётся без школы. Человек опытный, человек с 20-летним стажем директора, авторитетный руководитель. Обсудив, мы приняли решение, что Ирина Игоревна становится заместителем директора, возвращается на свою должность. Павел Николаевич становится исполняющим обязанности директора на период отсутствия основного руководителя. Александр Сергеевич у нас числится, он будет работать. К великому сожалению, есть информация, что он пропал без вести. Может быть, информация не дошла ещё. На возвращение Александра Сергеевича мы с вами все рассчитываем, все надеемся. Но на период отсутствия основного работника исполнять его обязанности будет Павел Николаевич Фефилов. С 6 июня он приступает к работе здесь, в школе №20».

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Второй корпус школы №20, «Яндекс Карты»

Также Наталья Гвоздкова заверила, что никого «за борт не выгоняют; все остаются учиться». Второй корпус же 20-ки, где до сих пор занимались ребята из 65-й, переоборудуют для проведения занятий по дополнительному образованию.

Со следующего учебного года в объединённой школе классы смешивать не будут. Все будущие первоклассники из мкрн Болото станут закреплены за школой №59. За школой №20 остаётся свой микрорайон.

Отметим, что общее количество детей в 20-ке уже составляет 1 362 человека, а после объединения достигнет полутора тысяч при проектной мощности в 825 человек. Школа уже четыре года учится в две смены. Пока что неясно, как получится уместить в две смены такое количество ребят. При этом необходимо учитывать, что в зону 20-й школы попадут ныне строящиеся крупные жилые комплексы — ЖК «Тетрис» (дата ввода в 1 квартале 2025 года) и ЖК «Соседи-2» (4 квартал 2026 года).

Также отметим, что в школе №20 сегодня трудится 71 педагог. В школе №65 — 20 педагогов. Десять из них переходят в 59-ю, ещё десять — в 20-ю.

* * *

В ходе последовавшего диалога (видеозаписи есть в распоряжении «Сусанина» — прим. ред.) произошло несколько «открытий» и для самой Натальи Гвоздковой.

Так, например, родители 65-й отметили, что :никаких комфортных условий для занятий во втором корпусе 20-й школы нет.

Также перед замглавы был поставлен вопрос — почему при сносе школы в Первомайском районе её учащихся направили именно в 20-ю школу, находящуюся в Ленинском районе. И почему не рассматривались другие школы, находящиеся ближе к месту бывшей 65-й.

«91-я и в тот период, и сейчас: у неё численность — 2 100 детей. В 59-й мы разместили только начальное звено, потому что всех бы мы там не разместили, ведь в том здании у нас уже сидит республиканская коррекционная школа №47, — ответствовала Наталья Гвоздкова. — Школа №10 на сегодняшний момент не пустая. Там обучаются различные диаспоры. У нас там огромное количество таджикской диаспоры».

Также переполненной Наталья Гвоздкова назвала и школу №23; а также подчеркнула, что необходимо открывать по городу ещё и классы для детей с ОВЗ. Поэтому в школе №10 как раз хотят открыть два класса коррекции. Правда, родители парировали, что в 10-й школе уже не первый год есть классы коррекции.

Месторасположения школ, о которых идёт речь в статье

В то же время руководитель МКУ «Ресурсный центр Управления образования Администрации города Ижевска» Наталья Шевякова рассказала собравшимся, что несмотря на то, что участок под снесённой 65-й мал, но в Генплане рассматривается вопрос о выделении дополнительного участка по соседству, что позволит построить там полноценное школьное здание. Сейчас администрация Ижевска решает вопрос о санитарной зоне у железной дороги.

«Параллельно у нас начался весьма активный процесс по строительству второго корпуса школы №91, — сообщила Наталья Шевякова. — На месте автостоянки по улице Красноармейской. Если мы не успеем в ближайшее время решить вопрос с РЖД, может, быстрее получится решить вопрос строительства второго корпуса 91-й».

Отвечая на вопрос родителей, Наталья Шевякова подчеркнула, что для решения «проблемы 65-й школы» за прошедшие с момента сноса годы рассматривались следующие потенциальные участки. Во-первых, район ЖК «Сказка» на перекрёстке улиц Карла Маркса и Чугуевского, где по планам должна быть школа и два детсада. Во-вторых, постройка второго корпуса школы №91.

Одна из родительниц 20-й школы указала Наталье Гвоздковой, что не проще ли было отправить 158 человек из 65-й в свободные помещения 10-й и не перегружать школу на Леваневского:

«Это вам не проще. А мы вам говорим, потому что вы пришли со своими правилами, вы говорите о новом директоре. Что он такой хозяйственный, такой классный. Почему он допустил, что его школа развалилась?».

«Дура!» — выпалила в ответ одна из мам школы №65.

* * *

«Сусанин» продолжит следить за судьбой школ юга Ижевска. К сожалению, это не единственные «проблемные» объекты образования.

Так, у перекрёстка улиц Ленина и Орджоникидзе была снесена школа №90. Администрация Ижевска заверяла, что новое здание будет построено через дорогу. Но по последним словам главы города Дмитрия Чистякова, пока у него есть лишь понимание, что педагогов утраченного здания можно будет перевести в новую школу на улицу Берша. Куда отправятся новые поколения детей из микрорайона Соцгород, мэр не озвучивает.

Ещё более печальная судьба республиканской коррекционной школы №39 с улицы Парковой. Несколько лет на самом высоком республиканском уровне делались заверения, что новое здание для школы по оригинальному проекту будет, и появится оно не очень далеко от прежнего места — в районе ипподрома. Но по последним данным, полученным от педагогического коллектива, детей-инвалидов хотят перевести в здание школы №67 на переулке Широком. Самих же учащихся этой небольшой школы хотят отправить в школу №28, что по соседству. И которая, по ижевской традиции, также уже переполнена.

Почему же в Ижевске при острой многолетней нехватке не строятся не просто школы, но столько необходимые коррекционные школы? Вопрос риторический. Может быть, ответ на него найдут компетентные органы.

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17:45, 05 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1058
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#школы

 

 

 


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