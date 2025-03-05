СПОРТ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Спортом могут заниматься все, и это выражение вполне может считаться аксиомой. Многие виды спорта приспособлены для людей с особенностями, поэтому отсутствие руки не мешает гонкам на лыжах или бегу; если нет ноги, то можно с уверенностью заниматься волейболом или баскетболом на колясках, а без зрения получится играть в настольный теннис и даже хоккей.

В Удмуртии немало паралимпийских спортсменов, которые достигли высот. Например, Владислав Лекомцев стал заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом и трёхкратным бронзовым призёром Паралимпийских игр 2014 года по лыжным гонкам и биатлону, Владимир Каманцев является серебряным призёром Паралимпийских игр 2014 года в Сочи по следж-хоккею, а Надежда Пушпашева выиграла бронзу в настольном теннисе на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. И все они уроженцы Удмуртии.

Спорт многогранен, но в этом материале мы расскажем об адаптивных видах спорта для незрячих и слабовидящих людей, которыми можно заниматься в Удмуртии. Именно с этих секций начинают свою карьеру юные спортсмены, а затем благодаря амбициям и упорству достигают успехов.