СПОРТ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА ЗАНИМАЮТСЯ НЕЗРЯЧИЕ И СЛАБОВИДЯЩИЕ ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ.
Источник: пресс-служба ХК «Ижсталь»
Екатерина Сентемова
05 марта 2025
Спортом могут заниматься все, и это выражение вполне может считаться аксиомой. Многие виды спорта приспособлены для людей с особенностями, поэтому отсутствие руки не мешает гонкам на лыжах или бегу; если нет ноги, то можно с уверенностью заниматься волейболом или баскетболом на колясках, а без зрения получится играть в настольный теннис и даже хоккей.
В Удмуртии немало паралимпийских спортсменов, которые достигли высот. Например, Владислав Лекомцев стал заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом и трёхкратным бронзовым призёром Паралимпийских игр 2014 года по лыжным гонкам и биатлону, Владимир Каманцев является серебряным призёром Паралимпийских игр 2014 года в Сочи по следж-хоккею, а Надежда Пушпашева выиграла бронзу в настольном теннисе на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. И все они уроженцы Удмуртии.
Спорт многогранен, но в этом материале мы расскажем об адаптивных видах спорта для незрячих и слабовидящих людей, которыми можно заниматься в Удмуртии. Именно с этих секций начинают свою карьеру юные спортсмены, а затем благодаря амбициям и упорству достигают успехов.
В Удмуртии немало паралимпийских спортсменов, которые достигли высот. Например, Владислав Лекомцев стал заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом и трёхкратным бронзовым призёром Паралимпийских игр 2014 года по лыжным гонкам и биатлону, Владимир Каманцев является серебряным призёром Паралимпийских игр 2014 года в Сочи по следж-хоккею, а Надежда Пушпашева выиграла бронзу в настольном теннисе на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. И все они уроженцы Удмуртии.
Спорт многогранен, но в этом материале мы расскажем об адаптивных видах спорта для незрячих и слабовидящих людей, которыми можно заниматься в Удмуртии. Именно с этих секций начинают свою карьеру юные спортсмены, а затем благодаря амбициям и упорству достигают успехов.
ПЛАВАНИЕ
Источник: ИА «Сусанин»
В Удмуртии открыто отделение Всероссийской федерации спорта слепых, которое возглавляет тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту Валентин Голиков. Также он является тренером по плаванию и обучает в Ижевске как обычных ребят, так и детей с ограничениями по зрению.
«Я занимаюсь со слабовидящими ребятами и с тотально слепыми. Конечно, когда есть ограничения по зрению, приходится где-то больше объяснять, словесно и тактильно показывать, но в основном обучение строится как с обычными ребятами», — рассказал Валентин Юрьевич.
Сначала он вместе с воспитанниками прорабатывает все движения на суше, чтобы они поняли механику действий, и только потом спортсмены начинают тренировать их в воде.
Во всех видах соревнований по плаванию, кроме плавания на спине, участники стартуют, ныряя со стартовой тумбы. Но в Паралимпийских соревнованиях можно нырнуть стоя около тумбы, из положения сидя, с воды или с помощью ассистента, который помогает держать баланс на тумбе.
«Я занимаюсь со слабовидящими ребятами и с тотально слепыми. Конечно, когда есть ограничения по зрению, приходится где-то больше объяснять, словесно и тактильно показывать, но в основном обучение строится как с обычными ребятами», — рассказал Валентин Юрьевич.
Сначала он вместе с воспитанниками прорабатывает все движения на суше, чтобы они поняли механику действий, и только потом спортсмены начинают тренировать их в воде.
Во всех видах соревнований по плаванию, кроме плавания на спине, участники стартуют, ныряя со стартовой тумбы. Но в Паралимпийских соревнованиях можно нырнуть стоя около тумбы, из положения сидя, с воды или с помощью ассистента, который помогает держать баланс на тумбе.
Источник: ИА «Сусанин», Валентин Голиков
Спортсмены плавают в бассейнах длиной 25 м или 50 м. Чтобы пловец не столкнулся с бортиком дорожки, используется специальное приспособление — палка с мягким сферическим наконечником. Когда участник находится в метре от борта, помощник касается этой палкой тела спортсмена, и, чувствуя это прикосновение, участник или разворачивается вдоль дорожки, чтобы плыть дальше, или финиширует.
Отметим, что воспитанники Валентина Голикова достигают высоких результатов. Например, пловец Егор Кузьмин в 2023 году стал чемпионом России по плаванию, а затем выступил на Открытом чемпионате Европы по плаванию в Португалии и принял участие в Паралимпийских играх в Париже.
«Сейчас уровень паралимпийского плавания такой, что нужно тренироваться на уровне мастеров спорта по здоровому плаванию. То есть очень высокий уровень. Я стараюсь не обращать внимания на какие-то ограничения, и я с ним как со здоровым спортсменом занимаюсь», — рассказал Валентин Голиков.
Отметим, что воспитанники Валентина Голикова достигают высоких результатов. Например, пловец Егор Кузьмин в 2023 году стал чемпионом России по плаванию, а затем выступил на Открытом чемпионате Европы по плаванию в Португалии и принял участие в Паралимпийских играх в Париже.
«Сейчас уровень паралимпийского плавания такой, что нужно тренироваться на уровне мастеров спорта по здоровому плаванию. То есть очень высокий уровень. Я стараюсь не обращать внимания на какие-то ограничения, и я с ним как со здоровым спортсменом занимаюсь», — рассказал Валентин Голиков.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Сразу трём видам спорта обучают детей с инвалидностью по зрению в Якшур-Бодьинской школе-интернате. С ними занимается тренер сборной команды Удмуртии по адаптивной физической культуре и спорту Николай Михайлов.
«В этой школе я работаю уже 35-й год и ребят всё время привлекаю к спорту. Бегаем, гуляем, катаемся на лыжах, и всё больше и больше ребят увлекаются, видят, как старшие классы занимаются и выступают на больших соревнованиях», — заявляет Николай Михайлов.
Если слабовидящие спортсмены бегают по дорожке в одиночестве, то для тотально слепых легкоатлетов есть небольшое отличие — они бегают в паре с ведущим. Ведущий — это опытный видящий спортсмен, который бежит рядом со слепым атлетом, подсказывает ему на поворотах и даёт советы по поводу темпа и дистанции.
«В этой школе я работаю уже 35-й год и ребят всё время привлекаю к спорту. Бегаем, гуляем, катаемся на лыжах, и всё больше и больше ребят увлекаются, видят, как старшие классы занимаются и выступают на больших соревнованиях», — заявляет Николай Михайлов.
Если слабовидящие спортсмены бегают по дорожке в одиночестве, то для тотально слепых легкоатлетов есть небольшое отличие — они бегают в паре с ведущим. Ведущий — это опытный видящий спортсмен, который бежит рядом со слепым атлетом, подсказывает ему на поворотах и даёт советы по поводу темпа и дистанции.
Источник: ИА «Сусанин», Якшур-Бодьинская школа-интернат
Напарники могут просто бежать рядом или быть «связаны» веревкой длиной до 50 см. Очень важно, чтобы спортсмены во время бега подстраивались друг под друга и синхронизировались, у них должен быть один темп и даже шаг. К такому виду бега приходится привыкать, чтобы понимать напарника с полуслова. Но со временем, когда бегуны находят общий язык, вместо стандартных «лево», «право», «бежим быстрее» у них появляются свои сигналы, понятные только им.
Научить ребёнка с ограничением по зрению даже простому бегу бывает непросто. Сначала ему нужно объяснить, как двигаться, и только потом нарабатывать скорость.
«Слабовидящих намного сложнее учить лёгкой атлетике, особенно тех, кто ни разу не видел, как бегают другие. Нужно каждому показать, как нога поднимается, как прыгать, как тело двигается. Учимся по шрифту Брайля, они читают пальцами, а я показываю нужное положение тела», — рассказывает Николай Михайлов.
Юные легкоатлеты регулярно ездят в другие города, где занимают призовые места, берут медали на Всероссийских соревнованиях, а также ездят на тренировочные сборы в Сочи.
Научить ребёнка с ограничением по зрению даже простому бегу бывает непросто. Сначала ему нужно объяснить, как двигаться, и только потом нарабатывать скорость.
«Слабовидящих намного сложнее учить лёгкой атлетике, особенно тех, кто ни разу не видел, как бегают другие. Нужно каждому показать, как нога поднимается, как прыгать, как тело двигается. Учимся по шрифту Брайля, они читают пальцами, а я показываю нужное положение тела», — рассказывает Николай Михайлов.
Юные легкоатлеты регулярно ездят в другие города, где занимают призовые места, берут медали на Всероссийских соревнованиях, а также ездят на тренировочные сборы в Сочи.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Источник: ИА «Сусанин»
В лыжных гонках как тотально слепой, так и слабовидящий спортсмен участвуют в паре с ведущим. Они вместе тренируются, во время заездов подают друг другу сигналы и подбадривают. В лыжных гонках напарники ничем не связаны и бегут друг за другом. Но если спортсмен тотально слепой, то на крутых спусках ведущий подаёт ему палку, чтобы напарник не сбился с пути.
«Есть очень крутые спуски, во время которых разрешается палку подавать, потому что на крутом повороте проехать довольно сложно. Я сам лично пробовал по пологому спуску проехать с закрытыми глазами, это страшно», — делится тренер Николай Михайлов.
«Есть очень крутые спуски, во время которых разрешается палку подавать, потому что на крутом повороте проехать довольно сложно. Я сам лично пробовал по пологому спуску проехать с закрытыми глазами, это страшно», — делится тренер Николай Михайлов.
Источник: ИА «Сусанин»
Отметим, что при участии в соревновании каждая пара стартует отдельно, чтобы не было путаницы на старте и во время прохождения дистанции. Все тотально слепые участники должны надевать черные непроницаемые очки, так как некоторые из них могут быть чувствительны к свету.
Чтобы научиться ездить на лыжах, изначально ведётся работа в зале. В спортзале Якшур-Бодьинской школы-интерната установлен тренажёр для рук, с помощью которого можно оттачивать монотонные движения и повышать свою выносливость. Когда юные спортсмены понимают механику действий, то тогда выходят на улицу. Рядом со школой есть лыжная база и стадион, где ученики занимаются. Тренировки бывают разные: интенсивные, на выносливость, также ребята катаются на лыжероллерах или играют в спортивные игры.
Чтобы научиться ездить на лыжах, изначально ведётся работа в зале. В спортзале Якшур-Бодьинской школы-интерната установлен тренажёр для рук, с помощью которого можно оттачивать монотонные движения и повышать свою выносливость. Когда юные спортсмены понимают механику действий, то тогда выходят на улицу. Рядом со школой есть лыжная база и стадион, где ученики занимаются. Тренировки бывают разные: интенсивные, на выносливость, также ребята катаются на лыжероллерах или играют в спортивные игры.
БИАТЛОН
Занятия лёгкой атлетикой и лыжными гонками в Якшур-Бодьинской школе-интернате являются факультативными. Дети посещают тренировки после уроков, чтобы усовершенствовать свои навыки. А когда они осваивают лыжи, некоторые начинают интересоваться биатлоном.
Николай Михайлов является мастером спорта по биатлону, поэтому с радостью вовлекает ребят в любимый спорт. В этом помогает современное оборудование — лазерная винтовка. Именно из неё незрячие биатлонисты «стреляют» по мишеням.
Николай Михайлов является мастером спорта по биатлону, поэтому с радостью вовлекает ребят в любимый спорт. В этом помогает современное оборудование — лазерная винтовка. Именно из неё незрячие биатлонисты «стреляют» по мишеням.
Спортсмен должен находиться на расстоянии 10 м от мишени, а чтобы прицелиться, ему нужны наушники.
Источник: ИА «Сусанин»
Как только начинаешь наводить винтовку, раздается монотонный писк, чем он тоньше и быстрее, тем ближе к центру мишени, а когда лазер оказывается прямо в центре, спортсмен слышит протяжный писк.
Попасть из такой винтовки в мишень довольно сложно, так как нужно время, чтобы приноровиться к её использованию. Тренер сборной команды Удмуртии по адаптивной физической культуре и спорту Николай Михайлов рассказал, что даже знаменитому биатлонисту из Удмуртии Ивану Черезову было тяжело попасть в мишени.
«Если желание есть, то ребятам не страшно начинать, а наоборот интересно. Все сложности впереди. Мы же постепенно начинаем, играем, даём небольшую нагрузку, и постепенно они вовлекаются. Потом нагрузка увеличивается, но ребята к этому привыкают и дальше идут в профессиональный спорт», — пояснил Николай Михайлов.
Попасть из такой винтовки в мишень довольно сложно, так как нужно время, чтобы приноровиться к её использованию. Тренер сборной команды Удмуртии по адаптивной физической культуре и спорту Николай Михайлов рассказал, что даже знаменитому биатлонисту из Удмуртии Ивану Черезову было тяжело попасть в мишени.
«Если желание есть, то ребятам не страшно начинать, а наоборот интересно. Все сложности впереди. Мы же постепенно начинаем, играем, даём небольшую нагрузку, и постепенно они вовлекаются. Потом нагрузка увеличивается, но ребята к этому привыкают и дальше идут в профессиональный спорт», — пояснил Николай Михайлов.
Источник: ИА «Сусанин», Якшур-Бодьинская школа-интернат
Его воспитанники начинают завоёвывать медали, учась в школе, а затем решают связать со спортом свою жизнь. Ребята каждый год становятся призёрами Первенства России, получают специальную стипендию и соревнуются в составе сборных Удмуртии и России.
«Ребята, которые выпустились, сейчас учатся в институтах. После уроков они всегда бежали на тренировку, несмотря на интересные мероприятия в школе. И теперь они продолжают учиться по этой же линии, в институт физкультуры поступили на спортфак, вошли в сборную России, а начинали с 4 класса еле-еле кое-как, и вот шаг за шагом выросли до этого» — рассказал Николай Михайлов.
«Ребята, которые выпустились, сейчас учатся в институтах. После уроков они всегда бежали на тренировку, несмотря на интересные мероприятия в школе. И теперь они продолжают учиться по этой же линии, в институт физкультуры поступили на спортфак, вошли в сборную России, а начинали с 4 класса еле-еле кое-как, и вот шаг за шагом выросли до этого» — рассказал Николай Михайлов.
ВЕЛОСПОРТ-ТАНДЕМ
Велоспорт для слепых и слабовидящих людей также является парным видом спорта. Пара должна состоять из пилота — опытного сидящего спортсмена — и участника с инвалидностью по зрению. Пилот всегда садится впереди, чтобы направлять напарника и быть его «глазами».
«У пары получается ответственность равнозначная. Я отвечаю, допустим, за то, что я вижу, а всё остальное поровну», — комментирует тренер спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту в Ижевске Екатерина Константинова.
Источник: ИА «Сусанин»
Во время заездов пара должна контактировать друг с другом, давать объяснения, куда ехать, нужно ли стартовать быстрее или вообще не крутить педали, приготовиться к подъему или расслабить спину. Иногда спортсмены приходят к такой слаженности, что используют только сигналы или даже действуют интуитивно.
«У них должна быть синхронность действий, пилот должен угадывать все движения спортсмена и наоборот, это залог успеха. Всё это накатывается километрами, сотнями часов», — рассказал тренер по велоспорту-тандем Алексей Васильев.
Велоспорту детей с ограниченными возможностям по зрению обучают в школе олимпийского резерва в Ижевске. Сначала дают общие знания — о травмах, болезнях и ПДД, затем добавляется СФП — специальная физическая подготовка. СФП состоит из спецупражнений, развивающих ряд качеств.
«У них должна быть синхронность действий, пилот должен угадывать все движения спортсмена и наоборот, это залог успеха. Всё это накатывается километрами, сотнями часов», — рассказал тренер по велоспорту-тандем Алексей Васильев.
Велоспорту детей с ограниченными возможностям по зрению обучают в школе олимпийского резерва в Ижевске. Сначала дают общие знания — о травмах, болезнях и ПДД, затем добавляется СФП — специальная физическая подготовка. СФП состоит из спецупражнений, развивающих ряд качеств.
Источник: ИА «Сусанин»
«Нужно не просто что-то сказать, нужно донести именно и тактильно, и на словах, чтобы по ощущениям человек понимал, что он делает, потому что многое человек не видит, и объяснить нужно другими способами. Тогда подходишь, показываешь, что вот физиологически ногу нужно поднять, что-нибудь потянуть, руки сюда поставить, заставить закрыть глаза, полностью отрешиться, чтобы человек почувствовал, то он делает именно внутренне», — поделилась тренер спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту Екатерина Константинова.
Чем больше спортсмен участвует в соревнованиях и увеличивает уровень своего мастерства, тем более сложные упражнения он выполняет. Также велосипедисты составляют план тренировки на велосипеде в зависимости от задачи, это может быть скоростная работа или, например, работа на выносливость.
В результате из юных велосипедистов в Удмуртии вырастают профессиональные спортсмены, которые выигрывают медали на Чемпионатах России и Паралимпийских соревнованиях.
Чем больше спортсмен участвует в соревнованиях и увеличивает уровень своего мастерства, тем более сложные упражнения он выполняет. Также велосипедисты составляют план тренировки на велосипеде в зависимости от задачи, это может быть скоростная работа или, например, работа на выносливость.
В результате из юных велосипедистов в Удмуртии вырастают профессиональные спортсмены, которые выигрывают медали на Чемпионатах России и Паралимпийских соревнованиях.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС — ШОУДАУН
Такой вид настольного тенниса сочетает в себе настольный теннис и воздушный хоккей. Для игры нужен специальный стол, огороженный бортиками. Перегородка посередине него стеклянная и не касается поверхности, так как служит защитой игроков. А по противоположным бортам стола вырезаны ворота, куду сопернику нужно загнать шар.
Если в обычном настольном теннисе мяч скачет по столу, то тут его нужно катать и забивать в ворота. Сам мяч крупнее и имеет внутри железные шарики, которые при перекатывании издают звук.
Так как мяч тяжелый и катится быстро, то он может повредить руки игроков, поэтому теннисисты надевают противоударные перчатки. Из-за того что в настольный теннис могут играть как слабовидящие, так и тотально слепые спортсмены, для уравнивания шансов на время игры все должны надевать непроглядные маски.
Если в обычном настольном теннисе мяч скачет по столу, то тут его нужно катать и забивать в ворота. Сам мяч крупнее и имеет внутри железные шарики, которые при перекатывании издают звук.
Так как мяч тяжелый и катится быстро, то он может повредить руки игроков, поэтому теннисисты надевают противоударные перчатки. Из-за того что в настольный теннис могут играть как слабовидящие, так и тотально слепые спортсмены, для уравнивания шансов на время игры все должны надевать непроглядные маски.
Источник: подростково-молодёжный клуб «Ника» в Ижевске, ИА «Сусанин»
И, конечно, одним из главных атрибутов игры является паддл. Ракетка также видоизменилась и вместо крупной формы стала овальной и вытянутой.
В Удмуртии в этот вид настольного тенниса начали играть в октябре 2016 года. Тогда подростково-молодёжный клуб «Ника» в Ижевске выиграл грант, на который смог купить специальный стол и нужное оборудование. Далее игра стала набирать популярность и в других районах республики.
Несмотря на то, что игрой заинтересовались в разных уголках Удмуртии, только в Ижевске есть единственный в регионе зал, занесённый в реестр спортивных объектов России. Только в нём можно проводить городские и республиканское соревнования по настольному теннису для спортсменов с инвалидностью по зрению.
В Удмуртии в этот вид настольного тенниса начали играть в октябре 2016 года. Тогда подростково-молодёжный клуб «Ника» в Ижевске выиграл грант, на который смог купить специальный стол и нужное оборудование. Далее игра стала набирать популярность и в других районах республики.
Несмотря на то, что игрой заинтересовались в разных уголках Удмуртии, только в Ижевске есть единственный в регионе зал, занесённый в реестр спортивных объектов России. Только в нём можно проводить городские и республиканское соревнования по настольному теннису для спортсменов с инвалидностью по зрению.
Несмотря на то, что этот вид спорта развивают в Удмуртии только 9 лет, в республике уже есть спортсмены, которые достойно показывают себя на соревнованиях.
Источник: ИА «Сусанин»
Например, 16-летний ижевчанин Богдан Зайцев начал играть в настольный теннис в возрасте 7-8 лет. С тех пор он регулярно тренируется, выигрывает местные состязания и ездит на Всероссийские и даже международные соревнования. В 2025 году его уже пригласили выступить в Беларуси.
Сами спортсмен не могут объяснить, как они понимают, куда катится мячик. Этому тяжело научиться и нужно много тренировок, но со временем начинает срабатывать интуиция, слух становится более четким, и учишься разгадывать тактику соперника. Поэтому спортсмены уверяют, чтобы понять этот вид спорта, нужно просто сыграть в шоудаун.
Сами спортсмен не могут объяснить, как они понимают, куда катится мячик. Этому тяжело научиться и нужно много тренировок, но со временем начинает срабатывать интуиция, слух становится более четким, и учишься разгадывать тактику соперника. Поэтому спортсмены уверяют, чтобы понять этот вид спорта, нужно просто сыграть в шоудаун.
ХОККЕЙ
Все в Ижевске знают о местной хоккейной команде «Ижсталь», но не многие в курсе, что есть еще и детская одноимённая сборная, в которой играют ребята от 7 до 17 лет с ограничениями по зрению. Такую команду создали в конце 2020 года по инициативе самих детей, вдохновлённых взрослыми хоккеистами. В результате детскую адаптивную команду «Ижсталь» создали в Ижевске при спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Удмуртии.
Источник: пресс-служба ХК «Ижсталь», команда по хоккею для незрячих «Ижсталь»
Отметим, что в России не так много подобных детских команд, сейчас их около 10, и «Ижсталь» одна из них. А в 2021 году она была одной из 4 подобных команд.
Правила и оборудование адаптивного хоккея для незрячих подстроили под специфику игроков. Хоккеисты ездят стоя и ориентируются на звук шайбы. Она увеличена в несколько раз и имеет внутри 8 шарикоподшипников, которые звенят во время движения.
А чтобы не сталкиваться друг с другом во время погони за шайбой, игроки стучат клюшками об лёд, обозначая свое местоположение.
Правила и оборудование адаптивного хоккея для незрячих подстроили под специфику игроков. Хоккеисты ездят стоя и ориентируются на звук шайбы. Она увеличена в несколько раз и имеет внутри 8 шарикоподшипников, которые звенят во время движения.
А чтобы не сталкиваться друг с другом во время погони за шайбой, игроки стучат клюшками об лёд, обозначая свое местоположение.
Если шайба в этом виде спорта стала крупнее, то ворота наоборот уменьшились в высоту примерно на 30 см.
Источник: пресс-служба ХК «Ижсталь»
За ними должен стоять тотально слепой игрок. Если выйдет слабовидящий, то он должен надеть повязку, чтобы вратари ориентировались только на слух и свои осязательные способности.
Время матча также стало короче. Период длится 15 минут, а перерывы — по две минуты. Подробнее об этом виде спорта можно узнать в нашем материале.
«Сусанин» снимал юных хоккеистов в 2021 году, с тех пор игроки «Ижстали» выросли и многому научились. Например, в 2023 году команда стала чемпионом на турнире «Симбирский кубок» (0+). А сейчас спортсмены готовятся к Международному Фестивалю адаптивного хоккея в Сочи (0+).
Время матча также стало короче. Период длится 15 минут, а перерывы — по две минуты. Подробнее об этом виде спорта можно узнать в нашем материале.
«Сусанин» снимал юных хоккеистов в 2021 году, с тех пор игроки «Ижстали» выросли и многому научились. Например, в 2023 году команда стала чемпионом на турнире «Симбирский кубок» (0+). А сейчас спортсмены готовятся к Международному Фестивалю адаптивного хоккея в Сочи (0+).
В Удмуртии есть разные виды спорта для слепых и слабовидящих детей, где они могут развиваться, социализироваться и становиться сильнее. А пример «Ижстали» показывает, что при достаточной инициативе и настойчивости можно создать свою команду в новом для региона виде спорта.
Чтобы стать частью большой команды спортсменов с нарушениями зрения, нужно обратиться в отделение Всероссийской федерации спорта слепых в Удмуртии.
Чтобы стать частью большой команды спортсменов с нарушениями зрения, нужно обратиться в отделение Всероссийской федерации спорта слепых в Удмуртии.