СТАРАЕМСЯ УСЛЫШАТЬ БОЛЬ ЗАКАЗЧИКА
Разговор с профессионалом рынка труда в эпоху перемен.
Дмитрий Стрелков
журналист
13 января 2025
13 января 2025
Фото: Татьяна Осипова
erid: 2VtzqwzkCmy
Кадры решают всё! Этот лозунг, ставший популярным в нашей стране почти 90 лет назад, совершенно не потерял своей актуальности. В этом уверена директор по персоналу группы компаний «КОМИННОТЕХ» Татьяна Осипова. В беседе с корреспондентом «Сусанина» Дмитрием Стрелковым она рассказала о компании и о том, как сегодня поставлен процесс по поиску и предоставлению персонала, что отражает рынок труда сегодня и чего ждать в наступившем 2025 году.
Кадры решают всё! Этот лозунг, ставший популярным в нашей стране почти 90 лет назад, совершенно не потерял своей актуальности. В этом уверена директор по персоналу группы компаний «КОМИННОТЕХ» Татьяна Осипова. В беседе с корреспондентом «Сусанина» Дмитрием Стрелковым она рассказала о компании и о том, как сегодня поставлен процесс по поиску и предоставлению персонала, что отражает рынок труда сегодня и чего ждать в наступившем 2025 году.
О КОМПАНИИ
Фото: здание, в котором расположен офис ГК «КОМИННОТЕХ»
«Наша компания живет и работает на рынке труда более десяти лет. Пройден довольно длинный путь, — говорит Татьяна Осипова. — Так сложилось, что в стенах нашего офиса в разное время объединились уже состоявшиеся специалисты с многолетним опытом работы в аутсорсинге персонала — таких большинство. Сюда же притянулись и новички, которые пришли, научились и остались с нами всерьёз и надолго, что очень радует.
Сегодня наша команда — это опытные профессионалы, владеющие необходимым набором компетенций и имеющие чёткое видение работы.
Есть понимание того, что рынок труда сейчас очень непрост и неоднозначен, что он постоянно меняется и будет меняться. Нет статики! И сложно делать долгосрочные прогнозы. Сейчас хороша тактика коротких шагов. Поэтому вдвойне важно и приятно осознавать, что мы давно трудимся в команде единомышленников, в одной системе ценностей. Свежесть мысли, гибкий подход, использование современных цифровых технологий, понимание цели, стремление не усложнять, совместный поиск новых решений в старых вопросах, комплексный подход к проектной работе, введение специализации внутри больших процессов — всё это мы — ГК «КОМИНННОТЕХ» — комплексные инновационные технологии в области подбора и предоставления персонала на современном рынке».
— Какие услуги вы сейчас оказываете?
— На текущий момент мы оказываем два вида услуг. Во-первых, это предоставление труда персонала на предприятия Российской Федерации вахтовым методом. Наш рекрутинг активно и бесперебойно осуществляет массовый подбор кандидатов по заявкам на оборонные предприятия России, знаковые строительные объекты энергетики и промышленности, логистические компании и так далее. Успешно выполнен двухлетний контракт в области судостроения. Ежеквартально увеличивается заявка по контракту на строительство атомной электростанции.
Ежедневно на разных предприятиях страны трудятся более 1 000 наших работников.
Второй вид услуг — это классика жанра — поиск, подбор и предоставление персонала под запрос заказчика. Формат работы — индивидуально, внимательно, персонифицировано, штучно. Работодатели обращаются к нам со своей болью про персонал, при этом уже потеряв много времени на перебор рынка в поиске нужного специалиста. Мы объединяем наши усилия, учитываем ошибки, которые были совершены в предыдущих поисках, делаем скрин ситуации и приступаем к работе. Причём мы, оказывая услугу, стараемся исполнить заказ с попаданием в итоге не только профессионально, но и, желательно, личностно, как бы разглядывая искомого кандидата в 3D.
И когда реально всё совпадает — выбор сделан обеими сторонами — возникает целая гамма положительных эмоций от результата выполненной работы. Это нас наполняет и вдохновляет на новые поиски. Это, безусловно, ценно!
Сегодня наша команда — это опытные профессионалы, владеющие необходимым набором компетенций и имеющие чёткое видение работы.
Есть понимание того, что рынок труда сейчас очень непрост и неоднозначен, что он постоянно меняется и будет меняться. Нет статики! И сложно делать долгосрочные прогнозы. Сейчас хороша тактика коротких шагов. Поэтому вдвойне важно и приятно осознавать, что мы давно трудимся в команде единомышленников, в одной системе ценностей. Свежесть мысли, гибкий подход, использование современных цифровых технологий, понимание цели, стремление не усложнять, совместный поиск новых решений в старых вопросах, комплексный подход к проектной работе, введение специализации внутри больших процессов — всё это мы — ГК «КОМИНННОТЕХ» — комплексные инновационные технологии в области подбора и предоставления персонала на современном рынке».
— Какие услуги вы сейчас оказываете?
— На текущий момент мы оказываем два вида услуг. Во-первых, это предоставление труда персонала на предприятия Российской Федерации вахтовым методом. Наш рекрутинг активно и бесперебойно осуществляет массовый подбор кандидатов по заявкам на оборонные предприятия России, знаковые строительные объекты энергетики и промышленности, логистические компании и так далее. Успешно выполнен двухлетний контракт в области судостроения. Ежеквартально увеличивается заявка по контракту на строительство атомной электростанции.
Ежедневно на разных предприятиях страны трудятся более 1 000 наших работников.
Второй вид услуг — это классика жанра — поиск, подбор и предоставление персонала под запрос заказчика. Формат работы — индивидуально, внимательно, персонифицировано, штучно. Работодатели обращаются к нам со своей болью про персонал, при этом уже потеряв много времени на перебор рынка в поиске нужного специалиста. Мы объединяем наши усилия, учитываем ошибки, которые были совершены в предыдущих поисках, делаем скрин ситуации и приступаем к работе. Причём мы, оказывая услугу, стараемся исполнить заказ с попаданием в итоге не только профессионально, но и, желательно, личностно, как бы разглядывая искомого кандидата в 3D.
И когда реально всё совпадает — выбор сделан обеими сторонами — возникает целая гамма положительных эмоций от результата выполненной работы. Это нас наполняет и вдохновляет на новые поиски. Это, безусловно, ценно!
Фото: Татьяна Осипова
— Кадровые агентства, может быть, себя уже изжили?
— Да, действительно, многие работодатели могут так сказать в силу того, что ранее уже попадали в сомнительные сети некачественных поставщиков услуг и уходили из процесса «не солоно хлебавши». И соискатели зачастую вниманием были не избалованы, ведь выбор для работодателей был очень большой — поток! Я помню времена, когда большинство кадровых агентств брали плату за то, что кандидат заполнял анкету и попадал в базу данных агентства! Сейчас это вызывает улыбку.
Кстати, похвастаюсь эпизодом из личного опыта: в 2005 году мы были одними из первых в Ижевске (на тот момент ЦПП «Регион-Профи»), если не первыми в части отказа от таких сборов. Что это дало? Прекрасный эффект! К нам потянулись лучшие кандидаты, нас стали рекомендовать — заработала «цыганская почта», база реально интересных кандидатов росла на глазах, стали приходить в голову идеи новых форм работы. А казалось бы мелочь — бесплатное заполнение анкеты!
Хочу настойчиво подчеркнуть, что формат работы кадрового агентства ни в коем случае не изжил себя, а трансформировался в новые формы, ибо сегодня мы живём в эпоху большого кадрового голода, где качественная услуга в поиске специалиста нужна работодателю, как воздух! Сейчас надо внимательно, кропотливо и методично делать свою работу, учитывая новые вводные рынка.
Может быть, кто-то и изжил себя — сошёл с дистанции, но не мы. «КОМИННОТЕХ» вобрал в себя положительный опыт работы рекрутинговых агентств нулевых и десятых годов, усилился успешными коллегами-единомышленниками и встал на путь дальнейшего развития. Мы готовы к решению новых задач.
Наш центр подбора персонала — это место, где осуществляется поиск нужных кандидатов. Это территория, где решаются вопросы гибко, открыто и не дежурно. Клиентоориентированность — важнейший критерий, которым мы руководствуемся, подбирая персонал. Внимательные рекрутёры обладают уже большим поисковым опытом. Они практики и прекрасно ориентируются в рынке, всегда держат нос по ветру. Это очень ценно и круто! А поскольку совершенство не имеет границ, то мы продолжаем учиться быть более маневренными в своей услуге, постоянно находимся в поиске новых методов и форм работы. Мы, безусловно, открыты к свежим креативным экспериментам.
— Каковы особенности нынешнего дефицита кадров на рынке труда?
— В силу дефицита кадров поиск искомой кандидатуры, к сожалению, может затянуться. Это правда. Однако стараемся фокус внимания держать не на дефиците, а на том, кого ищем и чего мы должны достичь своими действиями. Включаемся максимально: не только размещаем объявления на популярных работных площадках, но и смело ищем холодным поиском, активно используем наработанный годами банк резюме соискателей — здесь всё разбито по группам и профессиям, что хорошо упрощает и структурирует поиск. Пользуемся своими фишками и методами. Подходим к сделке творчески. Цель — качественно исполнить заказ. Найти одного из множества.
Кого мы ищем? Сейчас это линейные руководители, офисный персонал, высококвалифицированный рабочий персонал (крайне востребован!), ИТР, специалисты в области бухучёта и финансов, экономисты, юристы, работники торговли и склада, производственники, крайне востребованы сейчас менеджеры по продажам в разных сферах; в дефиците конструкторы, инженеры, технологи. Также у нас есть прекрасный опыт, ресурсы и готовность работать по топ-менеджерам, но сейчас на них поступают единичные запросы.
Индивидуальный подбор персонала — это весьма востребованная на сегодняшний день услуга. Профицита, нужного персонала точно нет!
— Да, действительно, многие работодатели могут так сказать в силу того, что ранее уже попадали в сомнительные сети некачественных поставщиков услуг и уходили из процесса «не солоно хлебавши». И соискатели зачастую вниманием были не избалованы, ведь выбор для работодателей был очень большой — поток! Я помню времена, когда большинство кадровых агентств брали плату за то, что кандидат заполнял анкету и попадал в базу данных агентства! Сейчас это вызывает улыбку.
Кстати, похвастаюсь эпизодом из личного опыта: в 2005 году мы были одними из первых в Ижевске (на тот момент ЦПП «Регион-Профи»), если не первыми в части отказа от таких сборов. Что это дало? Прекрасный эффект! К нам потянулись лучшие кандидаты, нас стали рекомендовать — заработала «цыганская почта», база реально интересных кандидатов росла на глазах, стали приходить в голову идеи новых форм работы. А казалось бы мелочь — бесплатное заполнение анкеты!
Хочу настойчиво подчеркнуть, что формат работы кадрового агентства ни в коем случае не изжил себя, а трансформировался в новые формы, ибо сегодня мы живём в эпоху большого кадрового голода, где качественная услуга в поиске специалиста нужна работодателю, как воздух! Сейчас надо внимательно, кропотливо и методично делать свою работу, учитывая новые вводные рынка.
Может быть, кто-то и изжил себя — сошёл с дистанции, но не мы. «КОМИННОТЕХ» вобрал в себя положительный опыт работы рекрутинговых агентств нулевых и десятых годов, усилился успешными коллегами-единомышленниками и встал на путь дальнейшего развития. Мы готовы к решению новых задач.
Наш центр подбора персонала — это место, где осуществляется поиск нужных кандидатов. Это территория, где решаются вопросы гибко, открыто и не дежурно. Клиентоориентированность — важнейший критерий, которым мы руководствуемся, подбирая персонал. Внимательные рекрутёры обладают уже большим поисковым опытом. Они практики и прекрасно ориентируются в рынке, всегда держат нос по ветру. Это очень ценно и круто! А поскольку совершенство не имеет границ, то мы продолжаем учиться быть более маневренными в своей услуге, постоянно находимся в поиске новых методов и форм работы. Мы, безусловно, открыты к свежим креативным экспериментам.
— Каковы особенности нынешнего дефицита кадров на рынке труда?
— В силу дефицита кадров поиск искомой кандидатуры, к сожалению, может затянуться. Это правда. Однако стараемся фокус внимания держать не на дефиците, а на том, кого ищем и чего мы должны достичь своими действиями. Включаемся максимально: не только размещаем объявления на популярных работных площадках, но и смело ищем холодным поиском, активно используем наработанный годами банк резюме соискателей — здесь всё разбито по группам и профессиям, что хорошо упрощает и структурирует поиск. Пользуемся своими фишками и методами. Подходим к сделке творчески. Цель — качественно исполнить заказ. Найти одного из множества.
Кого мы ищем? Сейчас это линейные руководители, офисный персонал, высококвалифицированный рабочий персонал (крайне востребован!), ИТР, специалисты в области бухучёта и финансов, экономисты, юристы, работники торговли и склада, производственники, крайне востребованы сейчас менеджеры по продажам в разных сферах; в дефиците конструкторы, инженеры, технологи. Также у нас есть прекрасный опыт, ресурсы и готовность работать по топ-менеджерам, но сейчас на них поступают единичные запросы.
Индивидуальный подбор персонала — это весьма востребованная на сегодняшний день услуга. Профицита, нужного персонала точно нет!
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Фото: здание, в котором расположен офис ГК «КОМИННОТЕХ»
Давайте оглянемся назад. Лет на 5-7-9. Соискателей в фазе активного поиска работы было достаточно много — звонили по объявлениям, бойко ходили по собеседованиям, с волнением ждали ответа по итогу встречи. Огорчались отказу. У работодателя тогда был реально богатый выбор. Регулярно поднимались вопросы о том, что процент безработицы очень велик, говорили о явном дефиците рабочих мест. Сейчас же мы говорим о дефиците кадров.
Интересных людей, мотивированных на развитие, готовых к полной занятости в хорошем трудоспособном возрасте стало в разы меньше. На сегодняшний день ситуация такова, что при закрытии вакансии зачастую выбирает не работодатель, а соискатель. Слово безработица вышло из обихода. Только ленивый будет сидеть сложа руки. Сейчас любой человек может найти себе работу, только вот будет ли эта работа по душе — это уже другой вопрос.
В современных реалиях кадрового голода, к сожалению, среди соискателей стали формироваться новые несимпатичные тренды и привычки. Например, пообещать прийти на собеседование и в итоге не прийти вовсе, и даже не предупредить, и не взять по договорённости трубку, и даже не ответить на сообщение в мессенджере.
Другой популярный пример: выйти на работу на испытательный срок и через день-два потеряться без предупреждения… Словно уровень ответственности у большой части людей за свои слова и действия как-то притупился. Зато уровень запроса по зарплате часто необоснованно очень высок! В кандидате порой нет столько опыта и потенциала, сколько он сходу просит денег.
Интересных людей, мотивированных на развитие, готовых к полной занятости в хорошем трудоспособном возрасте стало в разы меньше. На сегодняшний день ситуация такова, что при закрытии вакансии зачастую выбирает не работодатель, а соискатель. Слово безработица вышло из обихода. Только ленивый будет сидеть сложа руки. Сейчас любой человек может найти себе работу, только вот будет ли эта работа по душе — это уже другой вопрос.
В современных реалиях кадрового голода, к сожалению, среди соискателей стали формироваться новые несимпатичные тренды и привычки. Например, пообещать прийти на собеседование и в итоге не прийти вовсе, и даже не предупредить, и не взять по договорённости трубку, и даже не ответить на сообщение в мессенджере.
Другой популярный пример: выйти на работу на испытательный срок и через день-два потеряться без предупреждения… Словно уровень ответственности у большой части людей за свои слова и действия как-то притупился. Зато уровень запроса по зарплате часто необоснованно очень высок! В кандидате порой нет столько опыта и потенциала, сколько он сходу просит денег.
Фото: рекрутёры за работой
Вот ещё одно довольно яркое наблюдение: кандидат, вступая в диалог о вакансии, сразу интересуется уровнем заработной платы, и если он на входе слышит цифру, не соответствующую его ожиданиям, то интерес к вакансии резко теряется. Кандидат уже не готов слушать содержание вакансии и о том, какие есть перспективы, ему становится неинтересно. И он уже не слушает, как он сам сможет влиять на уровень дохода в процессе погружения в предлагаемую работу, так как до желаемой цифры заработной платы надо будет пройти путь. А хочется быстрых денег, буквально здесь и сейчас.
Такие моменты, однозначно, говорят за потребительское начало в обществе. Всё это очень грустно.
— Почему же так происходит?
— Давайте попробуем подсветить картину, откуда взялся такой перекос в рынке?
Во-первых, сейчас мы проживаем демографическую яму. В 1990-х годах была очень низкая рождаемость, эффект которой мы в полной мере видим, проживаем и осознаём — людей нет. Образовался провал. Старое, опытное поколение с хорошим опытом и трудовыми традициями уже входит в уважаемый возраст, а новое поколение ещё только учится, набирает обороты.
Во-вторых, некоторая, довольно большая часть трудовых ресурсов отвлечена на цели СВО.
В-третьих, пандемия научила огромное количество людей работать удалённо. Очень модным сейчас стало слово дистант. Целый ряд соискателей ищет работу удалённо-дистанционную, замиксованную, одноразовую, проектную, по совместительству.
В-четвертых, понятия работа на фрилансе и самозанятость тоже крепко засели в головах у людей. Но справедливости ради, здесь надо сказать, что организовать свою занятость качественно и с желанным результатом получается далеко не у всех. Может быть, не хватает знаний и умений, может быть недостаточно сильна мотивация, может быть, не находятся партнёры и единомышленники, или же банально отсутствует опыт. Это ещё один вопрос трудовой занятости населения на данном этапе — тема хорошая, но отдельная.
Боль же основной массы работодателей заключается в том, чтобы найти специалиста к себе в штат на полную занятость с максимальной отдачей в рабочее время. Избытка искомого персонала нет!
Таким образом, события, происходящие в последние годы в мире и внутри страны, оказывают мощное и непосредственное влияние на состояние сегодняшнего рынка труда. К сожалению, не лучшее.
— Есть ли хорошие прогнозы?
— Из уверенно хорошего непременно надо подчеркнуть, что в свете последних событий на мировой арене у нас в России произошёл разворот в сторону отечественного производителя.
Оборонка работает на максимальных оборотах. Это знают все. И здесь задействовано множество не только опытных, узких специалистов, но и рабочих с низкой квалификацией. Максимальная занятость — неоспоримый факт.
Параллельно предприятиям ОПК всё активнее развиваются заводы, которые выпускают мирную отечественную продукцию. Российский производитель набирает силу! Создаются новые бизнесы, запускаются современные технологичные производства, прокачиваются разные проекты, а это значит, что неминуемо образовываются уже сейчас и ещё активнее будут создаваться впредь новые рабочие места.
Такие моменты, однозначно, говорят за потребительское начало в обществе. Всё это очень грустно.
— Почему же так происходит?
— Давайте попробуем подсветить картину, откуда взялся такой перекос в рынке?
Во-первых, сейчас мы проживаем демографическую яму. В 1990-х годах была очень низкая рождаемость, эффект которой мы в полной мере видим, проживаем и осознаём — людей нет. Образовался провал. Старое, опытное поколение с хорошим опытом и трудовыми традициями уже входит в уважаемый возраст, а новое поколение ещё только учится, набирает обороты.
Во-вторых, некоторая, довольно большая часть трудовых ресурсов отвлечена на цели СВО.
В-третьих, пандемия научила огромное количество людей работать удалённо. Очень модным сейчас стало слово дистант. Целый ряд соискателей ищет работу удалённо-дистанционную, замиксованную, одноразовую, проектную, по совместительству.
В-четвертых, понятия работа на фрилансе и самозанятость тоже крепко засели в головах у людей. Но справедливости ради, здесь надо сказать, что организовать свою занятость качественно и с желанным результатом получается далеко не у всех. Может быть, не хватает знаний и умений, может быть недостаточно сильна мотивация, может быть, не находятся партнёры и единомышленники, или же банально отсутствует опыт. Это ещё один вопрос трудовой занятости населения на данном этапе — тема хорошая, но отдельная.
Боль же основной массы работодателей заключается в том, чтобы найти специалиста к себе в штат на полную занятость с максимальной отдачей в рабочее время. Избытка искомого персонала нет!
Таким образом, события, происходящие в последние годы в мире и внутри страны, оказывают мощное и непосредственное влияние на состояние сегодняшнего рынка труда. К сожалению, не лучшее.
— Есть ли хорошие прогнозы?
— Из уверенно хорошего непременно надо подчеркнуть, что в свете последних событий на мировой арене у нас в России произошёл разворот в сторону отечественного производителя.
Оборонка работает на максимальных оборотах. Это знают все. И здесь задействовано множество не только опытных, узких специалистов, но и рабочих с низкой квалификацией. Максимальная занятость — неоспоримый факт.
Параллельно предприятиям ОПК всё активнее развиваются заводы, которые выпускают мирную отечественную продукцию. Российский производитель набирает силу! Создаются новые бизнесы, запускаются современные технологичные производства, прокачиваются разные проекты, а это значит, что неминуемо образовываются уже сейчас и ещё активнее будут создаваться впредь новые рабочие места.
Фото: рабочий процесс
Скорее всего, будут рождаться и новые профессии. Таким образом, мы настойчиво приходим к выводу, что поиск нужного персонала крайне востребован сейчас и ещё более актуален будет в наступившем году.
Рынок жадно ждёт молодых специалистов — выпускников вузов и среднеспециальных учебных заведений, но дефицит человеческих ресурсов говорит сам за себя — потребность в кадрах пока не перекрывается! Ситуация в ближайшей обозримой перспективе не изменится. И в наступившем году мы продолжим работать с тем, что есть сейчас. Потому и на повестке дня всех нынешних работодателей — борьба за лучшие кадры. Причём сейчас важен как массовый подбор, так и индивидуальная работа по поиску узких специалистов. В ближайшее время вопрос наличия нужного персонала будет звучать всё острее. Нет людей — нет функций, нет продукта, нет услуги.
— К вам обращаются только работодатели или может обратиться соискатель?
— Наш заказчик — это работодатель. Именно ему мы оказываем услугу по поиску и предоставлению того или иного персонала. Заключаем договор, согласовываем техническое задание либо заявку, что является основанием для поиска. Кто-то обращается к нам за единичной услугой, а кто-то остаётся в сотрудничестве на постоянной основе. Это удобно. Опытным путём доказано, что абонентское обслуживание на подборе — это вообще хороший вариант сотрудничества. Здесь мы хорошо начинаем понимать боль и запросы работодателя, знаем среднестатистический портрет его сотрудника, уровень зарплат, корпоративные стандарты. Психологический и профессиональный портрет искомого специалиста становится максимально понятен. Это приятно упрощает задачу и взаимодействие между сторонами.
Если заказчик является уже давним, то запрос может быть снят парой вопросов: «Кого ищем? И сколько у нас есть времени на поиск?» Всё — процесс запущен!
Очень приятно, когда работодатель формулирует потребность, ориентируя нас во времени. В этом случае есть место для творчества и вдумчивого подхода. Но когда звучит: «Дайте ещё вчера», то отрабатывать запрос сложнее, ведь бегом в текущем моменте не получается. Однако всё равно большая часть заказчиков просит людей здесь-сейчас и ещё вчера. Заранее — редко.
Рынок жадно ждёт молодых специалистов — выпускников вузов и среднеспециальных учебных заведений, но дефицит человеческих ресурсов говорит сам за себя — потребность в кадрах пока не перекрывается! Ситуация в ближайшей обозримой перспективе не изменится. И в наступившем году мы продолжим работать с тем, что есть сейчас. Потому и на повестке дня всех нынешних работодателей — борьба за лучшие кадры. Причём сейчас важен как массовый подбор, так и индивидуальная работа по поиску узких специалистов. В ближайшее время вопрос наличия нужного персонала будет звучать всё острее. Нет людей — нет функций, нет продукта, нет услуги.
— К вам обращаются только работодатели или может обратиться соискатель?
— Наш заказчик — это работодатель. Именно ему мы оказываем услугу по поиску и предоставлению того или иного персонала. Заключаем договор, согласовываем техническое задание либо заявку, что является основанием для поиска. Кто-то обращается к нам за единичной услугой, а кто-то остаётся в сотрудничестве на постоянной основе. Это удобно. Опытным путём доказано, что абонентское обслуживание на подборе — это вообще хороший вариант сотрудничества. Здесь мы хорошо начинаем понимать боль и запросы работодателя, знаем среднестатистический портрет его сотрудника, уровень зарплат, корпоративные стандарты. Психологический и профессиональный портрет искомого специалиста становится максимально понятен. Это приятно упрощает задачу и взаимодействие между сторонами.
Если заказчик является уже давним, то запрос может быть снят парой вопросов: «Кого ищем? И сколько у нас есть времени на поиск?» Всё — процесс запущен!
Очень приятно, когда работодатель формулирует потребность, ориентируя нас во времени. В этом случае есть место для творчества и вдумчивого подхода. Но когда звучит: «Дайте ещё вчера», то отрабатывать запрос сложнее, ведь бегом в текущем моменте не получается. Однако всё равно большая часть заказчиков просит людей здесь-сейчас и ещё вчера. Заранее — редко.
Фото: менеджер по подбору персонала Елена Петрова
Что же касается работы с соискателями — она идёт постоянно. К нам обращаются самые разные люди с разными запросами. Среднестатистический соискатель знает, что хочет, обращается адресно. Ведёт себя вполне самодостаточно. Имеет красивое резюме и реально хороший опыт и чувствует себя уверенно.
С некоторыми приходим к выводу, что лучше, например, скорректировать резюме — сделать из общего целевое, более узкое. Тогда поиск работы соискателя становится эффективнее. Также есть люди, которые совершенно не умеют себя презентовать, не могут сказать о своём опыте, хотя являются прекрасными специалистами. Здесь надо немножко помочь.
Бывает, что человек не умеет составить общее резюме о себе, не может оформить и выгрузить свой трудовой опыт на бумагу, затрудняется в выборе нужной фотографии. Таких ситуаций много. Некоторые теряются, оказываясь один на один с поиском работы, опускают руки. Их надо перенаправить, перезагрузить.
Происходит каждодневная внимательная поисковая работа. Иногда находим неожиданные для самих себя решения. Такой, знаете, психологически-творческий процесс. С соискателями мы работаем совершенно бесплатно, ибо это является частью той услуги, которую мы оказываем работодателю.
Двери нашего офиса открыты для всех!
— То есть слово «заранее» ещё не все знают?
— Слово это знают все! Но, повторюсь, просят людей «ещё вчера». А заранее, на опережение значительно реже. В идеале перед началом поиска надо обговорить с заказчиком потребность в персонале близкую и более дальнюю, обратить внимание на возможные нюансы, специфику бизнеса, места — сектора поиска (где искать), спланировать сроки, деньги, сколько мы должны посмотреть кандидатов (воронка сделки выглядит очень любопытно!), каких именно надо рассмотреть кандидатов — здесь в помощь всегда грамотно составленное техническое задание, что является основанием к поиску. И всё — поехали! Процесс идёт планово, терпеливо, без суеты.
— Можно сказать, что вы помогаете работодателю разобраться в реальных его потребностях?
— Да, определённый момент консалтинга неминуемо присутствует. Это часть оказания услуги. И не потому, что очень сильно хочется консультировать, а потому, что, работая на рынке труда уже с нулевых годов, наблюдаешь некоторые тенденции и закономерности. Приходится ситуативно прояснять обстоятельства и нюансы запроса в процессе поиска.
Взгляд со стороны, извне бывает крайне необходим. Через простые вопросы и уточнения вносятся значимые корректировки в процедурные моменты, они упрощают поиск. Мы же все с вами знаем, что, работая с человеческим фактором, надо быть аккуратными в деталях. Хотя на первый взгляд они кажутся излишними. Такой опыт мы проживали неоднократно. Важен не консалтинг ради консалтинга, а намерения заказчика вместе с исполнителем, не усложняя ситуации, открыто решить задачу. Важно! Очень важно всем учиться не усложнять!
— Мы проговорили о предоставлении персонала по городу. А как обстоит ситуация с рекрутингом на вахту?
— Говоря о вахте, отмечу, что успешно закрытая заявка зависит во многом от того, насколько силен в компании рекрутинг. Знаю не понаслышке о том, что во многих компаниях обесценивают работу рекрутёра. Будто он второй сорт. Хотя именно он является основным поставщиком человеческого ресурса на объект. Скажу вам, что Рекрутёр в нынешних реалиях — это звучит гордо! Это весьма востребованная профессия на сегодняшнем рынке.
В рамках нашей компании мы трудимся стабильно. Сейчас в отработке большие контракты с серьёзными предприятиями. В половине — это наши уважаемы старые заказчики, с которыми мы сотрудничаем уже по несколько лет. Численность заявок разная — от 10 до 300 и более человек.
С некоторыми приходим к выводу, что лучше, например, скорректировать резюме — сделать из общего целевое, более узкое. Тогда поиск работы соискателя становится эффективнее. Также есть люди, которые совершенно не умеют себя презентовать, не могут сказать о своём опыте, хотя являются прекрасными специалистами. Здесь надо немножко помочь.
Бывает, что человек не умеет составить общее резюме о себе, не может оформить и выгрузить свой трудовой опыт на бумагу, затрудняется в выборе нужной фотографии. Таких ситуаций много. Некоторые теряются, оказываясь один на один с поиском работы, опускают руки. Их надо перенаправить, перезагрузить.
Происходит каждодневная внимательная поисковая работа. Иногда находим неожиданные для самих себя решения. Такой, знаете, психологически-творческий процесс. С соискателями мы работаем совершенно бесплатно, ибо это является частью той услуги, которую мы оказываем работодателю.
Двери нашего офиса открыты для всех!
— То есть слово «заранее» ещё не все знают?
— Слово это знают все! Но, повторюсь, просят людей «ещё вчера». А заранее, на опережение значительно реже. В идеале перед началом поиска надо обговорить с заказчиком потребность в персонале близкую и более дальнюю, обратить внимание на возможные нюансы, специфику бизнеса, места — сектора поиска (где искать), спланировать сроки, деньги, сколько мы должны посмотреть кандидатов (воронка сделки выглядит очень любопытно!), каких именно надо рассмотреть кандидатов — здесь в помощь всегда грамотно составленное техническое задание, что является основанием к поиску. И всё — поехали! Процесс идёт планово, терпеливо, без суеты.
— Можно сказать, что вы помогаете работодателю разобраться в реальных его потребностях?
— Да, определённый момент консалтинга неминуемо присутствует. Это часть оказания услуги. И не потому, что очень сильно хочется консультировать, а потому, что, работая на рынке труда уже с нулевых годов, наблюдаешь некоторые тенденции и закономерности. Приходится ситуативно прояснять обстоятельства и нюансы запроса в процессе поиска.
Взгляд со стороны, извне бывает крайне необходим. Через простые вопросы и уточнения вносятся значимые корректировки в процедурные моменты, они упрощают поиск. Мы же все с вами знаем, что, работая с человеческим фактором, надо быть аккуратными в деталях. Хотя на первый взгляд они кажутся излишними. Такой опыт мы проживали неоднократно. Важен не консалтинг ради консалтинга, а намерения заказчика вместе с исполнителем, не усложняя ситуации, открыто решить задачу. Важно! Очень важно всем учиться не усложнять!
— Мы проговорили о предоставлении персонала по городу. А как обстоит ситуация с рекрутингом на вахту?
— Говоря о вахте, отмечу, что успешно закрытая заявка зависит во многом от того, насколько силен в компании рекрутинг. Знаю не понаслышке о том, что во многих компаниях обесценивают работу рекрутёра. Будто он второй сорт. Хотя именно он является основным поставщиком человеческого ресурса на объект. Скажу вам, что Рекрутёр в нынешних реалиях — это звучит гордо! Это весьма востребованная профессия на сегодняшнем рынке.
В рамках нашей компании мы трудимся стабильно. Сейчас в отработке большие контракты с серьёзными предприятиями. В половине — это наши уважаемы старые заказчики, с которыми мы сотрудничаем уже по несколько лет. Численность заявок разная — от 10 до 300 и более человек.
Фото: работа в разгаре
Мне очень приятно, что вот уже 3 года наш состав рекрутинга работает стабильно, без сбоев, без текучки. Мы становимся сильнее, профессиональнее. Девочки обрастают нужными компетенциями в профессии.
Ведь кто такой на самом деле рекрутёр? Прежде всего — опытный поисковик. Он, как правило, сильный и маневренный коммуникатор, он и психолог, и конфликтолог — ежедневно ведётся активная работа по отработке возражений и негатива с рынка, и кадровик — много приходится работать с личными документами кандидатов, он и продажник — надо так продать имеющуюся вакансию в работе, чтобы найденный кандидат захотел реально поехать на предлагаемые условия. Хочу заострить внимание на том, что все коммуникации наши девочки совершают максимально корректно, открыто и честно.
Этой осенью мы усилили рекрутинг на 10 человек. Объём работ увеличивается. Заявки есть, работа кипит. Профессионализм растёт. Это очень приятно. Даже в массовом подборе мы везём по заявкам на объекты не тех, кто нам попался случайно, а тех, кого попросили по заявке.
Вот в мировой практике есть книга рекордов Гиннеса, а в нашем случае — книга рекордов КОМИННОТЕХА. Один наш менеджер привёз на вахту 40 человек. Это, действительно, серьёзнейшая цифра по месяцу!
В нашей команде рекрутёров введена специализация, что позволяет вести точный, прицельный подбор под запрос. Совершенствуется система наставничества. Налицо профессиональный рост. Мои девочки уже опытные поисковики со своими личными победами. Уверенные и маневренные коммуникаторы с высоким уровнем стрессоустойчивости и умением работать в режиме многозадачности.
Также отмечу, что работа организована таким образом, что наши специалисты работают не только на холодном поиске, но в основе своей на входящем потоке откликов с рынка. Технология рекрутинга отработана и даёт свои плоды. Дело теперь за малым — совершенствовать работу, оттачивать мастерство.
Честность, порядочность, открытость, простота изложения информации — это всё про наш рекрутинг. Говорю об этом с гордостью, потому что это те критерии, которые помогают шагать дальше, не складывая камни за пазуху.
Мы открыты рынку, открыты заказчику, открыты друг другу, умеем расставлять приоритеты.
Ведь кто такой на самом деле рекрутёр? Прежде всего — опытный поисковик. Он, как правило, сильный и маневренный коммуникатор, он и психолог, и конфликтолог — ежедневно ведётся активная работа по отработке возражений и негатива с рынка, и кадровик — много приходится работать с личными документами кандидатов, он и продажник — надо так продать имеющуюся вакансию в работе, чтобы найденный кандидат захотел реально поехать на предлагаемые условия. Хочу заострить внимание на том, что все коммуникации наши девочки совершают максимально корректно, открыто и честно.
Этой осенью мы усилили рекрутинг на 10 человек. Объём работ увеличивается. Заявки есть, работа кипит. Профессионализм растёт. Это очень приятно. Даже в массовом подборе мы везём по заявкам на объекты не тех, кто нам попался случайно, а тех, кого попросили по заявке.
Вот в мировой практике есть книга рекордов Гиннеса, а в нашем случае — книга рекордов КОМИННОТЕХА. Один наш менеджер привёз на вахту 40 человек. Это, действительно, серьёзнейшая цифра по месяцу!
В нашей команде рекрутёров введена специализация, что позволяет вести точный, прицельный подбор под запрос. Совершенствуется система наставничества. Налицо профессиональный рост. Мои девочки уже опытные поисковики со своими личными победами. Уверенные и маневренные коммуникаторы с высоким уровнем стрессоустойчивости и умением работать в режиме многозадачности.
Также отмечу, что работа организована таким образом, что наши специалисты работают не только на холодном поиске, но в основе своей на входящем потоке откликов с рынка. Технология рекрутинга отработана и даёт свои плоды. Дело теперь за малым — совершенствовать работу, оттачивать мастерство.
Честность, порядочность, открытость, простота изложения информации — это всё про наш рекрутинг. Говорю об этом с гордостью, потому что это те критерии, которые помогают шагать дальше, не складывая камни за пазуху.
Мы открыты рынку, открыты заказчику, открыты друг другу, умеем расставлять приоритеты.
ПРОГНОЗ НА ГОД
Фото: выполнение плана
— Как вы думаете, каким будет рынок труда в 2025 году?
— Сейчас вакансий много, а людей нет. В 2025 году кадры по-прежнему будут очень нужны, они, как и всегда, будут решать всё.
В моменте явно оголена потребность в высококвалифицированном производственном персонале. На заводах происходит возрождение системы наставничества непосредственно на рабочих местах. И надо отметить, что желающие получить рабочую специальность таким образом есть.
Школа молодого специалиста при производствах — тоже хорошее подспорье для вчерашних студентов, они не сразу становятся опытными профессионалами, должно пройти время, и должен произойти переход от теоретической базы к практике. Раньше — во времена Советского Союза — в нашей стране это было распространённое явление. И сейчас пришла пора качественно усиливать ИТР-персонал. Говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Так что идёт возврат к старым добрым традициям производственного мастерства.
Но время неумолимо движется вперёд. У всех нас есть понимание того, что уже идёт закладка новых тенденций на рынке труда. Пока они ещё не проявлены. Они будут набирать свою силу посредством современных цифровых технологий и с активным участием большого количества будущих специалистов, которые уже лет через 5 станут активными участниками рынка. Что именно изменится — покажет только время. В начале я уже упомянула актуальность тактики коротких шагов.
— Всё более актуален вопрос о мигрантах, каков прогноз по рынку труда?
— Да, очень много мигрантов, которые хотят работать в России. Здесь, конечно, есть сложности, связанные с миграционным учётом, однако это дополнительная рабочая сила в экономике страны. Мы должны участвовать в этой нише и грамотно работать согласно букве закона. Несмотря на ужесточение в миграционной политике и волатильность валютного курса, мы поддерживаем наработанные связи и продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными коллегами. Это отдельный раздел в области работы с персоналом.
— Каково видение вашей работы в наступающем году?
— В 2025 году нашей целью является увеличение точек присутствия на рынке России в 1,5 – 2 раза. В связи с дефицитом рабочей силы мы намерены увеличить долю работы с иностранцами, отстроить максимально удобную логистику взаимодействия. Усилить работу по исполнению индивидуальных заказовИ, конечно же, оттачивать мастерство работы всей нашей команды.
— Сейчас вакансий много, а людей нет. В 2025 году кадры по-прежнему будут очень нужны, они, как и всегда, будут решать всё.
В моменте явно оголена потребность в высококвалифицированном производственном персонале. На заводах происходит возрождение системы наставничества непосредственно на рабочих местах. И надо отметить, что желающие получить рабочую специальность таким образом есть.
Школа молодого специалиста при производствах — тоже хорошее подспорье для вчерашних студентов, они не сразу становятся опытными профессионалами, должно пройти время, и должен произойти переход от теоретической базы к практике. Раньше — во времена Советского Союза — в нашей стране это было распространённое явление. И сейчас пришла пора качественно усиливать ИТР-персонал. Говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Так что идёт возврат к старым добрым традициям производственного мастерства.
Но время неумолимо движется вперёд. У всех нас есть понимание того, что уже идёт закладка новых тенденций на рынке труда. Пока они ещё не проявлены. Они будут набирать свою силу посредством современных цифровых технологий и с активным участием большого количества будущих специалистов, которые уже лет через 5 станут активными участниками рынка. Что именно изменится — покажет только время. В начале я уже упомянула актуальность тактики коротких шагов.
— Всё более актуален вопрос о мигрантах, каков прогноз по рынку труда?
— Да, очень много мигрантов, которые хотят работать в России. Здесь, конечно, есть сложности, связанные с миграционным учётом, однако это дополнительная рабочая сила в экономике страны. Мы должны участвовать в этой нише и грамотно работать согласно букве закона. Несмотря на ужесточение в миграционной политике и волатильность валютного курса, мы поддерживаем наработанные связи и продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными коллегами. Это отдельный раздел в области работы с персоналом.
— Каково видение вашей работы в наступающем году?
— В 2025 году нашей целью является увеличение точек присутствия на рынке России в 1,5 – 2 раза. В связи с дефицитом рабочей силы мы намерены увеличить долю работы с иностранцами, отстроить максимально удобную логистику взаимодействия. Усилить работу по исполнению индивидуальных заказовИ, конечно же, оттачивать мастерство работы всей нашей команды.
Уважаемые коллеги и работодатели! Дорогие заказчики!
Поздравляем вас с наступившим 2025 годом!
Желаем вам процветания в бизнесе, успешной реализации новых проектов со слаженно работающей сильной командой!
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