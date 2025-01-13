СТАРАЕМСЯ УСЛЫШАТЬ БОЛЬ ЗАКАЗЧИКА

Что же касается работы с соискателями — она идёт постоянно. К нам обращаются самые разные люди с разными запросами. Среднестатистический соискатель знает, что хочет, обращается адресно. Ведёт себя вполне самодостаточно. Имеет красивое резюме и реально хороший опыт и чувствует себя уверенно.



С некоторыми приходим к выводу, что лучше, например, скорректировать резюме — сделать из общего целевое, более узкое. Тогда поиск работы соискателя становится эффективнее. Также есть люди, которые совершенно не умеют себя презентовать, не могут сказать о своём опыте, хотя являются прекрасными специалистами. Здесь надо немножко помочь.



Бывает, что человек не умеет составить общее резюме о себе, не может оформить и выгрузить свой трудовой опыт на бумагу, затрудняется в выборе нужной фотографии. Таких ситуаций много. Некоторые теряются, оказываясь один на один с поиском работы, опускают руки. Их надо перенаправить, перезагрузить.



Происходит каждодневная внимательная поисковая работа. Иногда находим неожиданные для самих себя решения. Такой, знаете, психологически-творческий процесс. С соискателями мы работаем совершенно бесплатно, ибо это является частью той услуги, которую мы оказываем работодателю.



Двери нашего офиса открыты для всех!



— То есть слово «заранее» ещё не все знают?



— Слово это знают все! Но, повторюсь, просят людей «ещё вчера». А заранее, на опережение значительно реже. В идеале перед началом поиска надо обговорить с заказчиком потребность в персонале близкую и более дальнюю, обратить внимание на возможные нюансы, специфику бизнеса, места — сектора поиска (где искать), спланировать сроки, деньги, сколько мы должны посмотреть кандидатов (воронка сделки выглядит очень любопытно!), каких именно надо рассмотреть кандидатов — здесь в помощь всегда грамотно составленное техническое задание, что является основанием к поиску. И всё — поехали! Процесс идёт планово, терпеливо, без суеты.



— Можно сказать, что вы помогаете работодателю разобраться в реальных его потребностях?



— Да, определённый момент консалтинга неминуемо присутствует. Это часть оказания услуги. И не потому, что очень сильно хочется консультировать, а потому, что, работая на рынке труда уже с нулевых годов, наблюдаешь некоторые тенденции и закономерности. Приходится ситуативно прояснять обстоятельства и нюансы запроса в процессе поиска.



Взгляд со стороны, извне бывает крайне необходим. Через простые вопросы и уточнения вносятся значимые корректировки в процедурные моменты, они упрощают поиск. Мы же все с вами знаем, что, работая с человеческим фактором, надо быть аккуратными в деталях. Хотя на первый взгляд они кажутся излишними. Такой опыт мы проживали неоднократно. Важен не консалтинг ради консалтинга, а намерения заказчика вместе с исполнителем, не усложняя ситуации, открыто решить задачу. Важно! Очень важно всем учиться не усложнять!



— Мы проговорили о предоставлении персонала по городу. А как обстоит ситуация с рекрутингом на вахту?



— Говоря о вахте, отмечу, что успешно закрытая заявка зависит во многом от того, насколько силен в компании рекрутинг. Знаю не понаслышке о том, что во многих компаниях обесценивают работу рекрутёра. Будто он второй сорт. Хотя именно он является основным поставщиком человеческого ресурса на объект. Скажу вам, что Рекрутёр в нынешних реалиях — это звучит гордо! Это весьма востребованная профессия на сегодняшнем рынке.



В рамках нашей компании мы трудимся стабильно. Сейчас в отработке большие контракты с серьёзными предприятиями. В половине — это наши уважаемы старые заказчики, с которыми мы сотрудничаем уже по несколько лет. Численность заявок разная — от 10 до 300 и более человек.