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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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По мосту в Ижевск

11:29, 06 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
По мосту в Ижевск
11:29, 06 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2887
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#мосты\n#Ижевск-265
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ижевск по праву можно назвать городом мостов. Расширившись за 265 лет, город обзавёлся не только надводными переправами, но и различными путепроводами, эстакадами и другими подобными сооружениями.

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Подчинённые человеком воды реки Иж
Источник фото: ИА «Сусанин»

Есть в Ижевске мосты малые и большие, пешеходные и автомобильные, проходящие над водными и над транспортными «артериями». К 265-летию города «Сусанин» прошёлся по трём, возможно, наиболее важным мостам в истории города, как построенным, так и незавершённым.

Первый Долгий

С момента основания ижевского железоделательного завода посёлок при нём разделился на две территориальные единицы: нагорную и заречную. Разделяла их мать-река Иж и завод-отец. Ощущение жителей двух этих районов, что на противоположной стороне находится совершенно другой город было тогда, присутствует и сегодня.

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Генплан Ижевского завода. 1808 год. 
Источник фото: ЦГА УР

Чтобы пролетарии двух ижевских сторон соединялись, а транспорт с грузами охватывал всю территорию населённого пункта, требовалась переправа. С момента основания Ижевска таковой была плотина. По ней и сегодня из Центра в Ленинский район проезжают тысячи машин. Однако в старину плотина была меньше и не могла обеспечить хорошую пропускную способность и для жителей, и для завода.

Поэтому в 1830-х годах на 500 метров ниже плотины был построен первый в Ижевске мост, который за протяжённость прозвали Долгим. Строительный отряд путей сообщения тогда возвел широкое деревянное мостовое сооружение, соединившее Нагорную часть по Узенькому (Интернациональному) переулку через заводскую территорию с Зарекой.

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Единственно верный Долгий мост ведёт к проходной завода «Ижсталь». Часто его путают с автомобильным путепроводом на улице Новоажимова
Источник фото: ИА «Сусанин»

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Ещё деревянный Долгий мост на фотографии, сделанной в 1912 году с собора Александра Невского
Источник фото: Национальный музей УР

Многие поколения рабочих ходили по Долгому мосту на завод и возвращались по нему домой. Отсюда в революционные годы начинались демонстрации, здесь же происходили события, определяющие вектор развития истории города.


Демонстрация на Долгом мосту 1 мая 1917 года
Источник фото: Центральный госархив УР

Так, 5 марта 1918 года (по новому стилю) на мосту произошло громкое политическое убийство. Неизвестными был застрелен популярный в Ижевске политик Аполлон Сосулин, которого за несколько дней до этого избрали председателем Ижевского совета.

Траурная процессия, нёсшая гроб с телом убитого, вылилась в демонстрацию с политическими лозунгами. Эти события стали симптомами политического кризиса, который через несколько месяцев обернётся кровавым антибольшевистским восстанием.


Траурная процессия с гробом Аполлона Сосулина проходит по плотине и направляется на Троицкое на кладбище 7 марта 1918 года
Источник фото: Национальный музей УР

Долгий мост на протяжении ещё долгих лет оставался деревянным. Таким он застал индустриализацию, Великую Отечественную войну и времена хрущёвской «оттепели». 

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Вдали виден старый Долгий мост. Снимок сделан с водосливов плотины в 1930 году.
Источник фото: Центральный госархив УР

Лишь в 1960-х годах, когда страна освоила массовое производство железобетона, старый Долгий мост был разобран и на его месте возведён новый, из более долговечного материала.

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Долгий мост в наши дни
Источник фото: ИА «Сусанин»

Мост над дорогой

Наверно, единственный мост в Ижевске, построенный не столько из утилитарных соображений, сколько для удобства и красоты — это пешеходная эстакада, проходящая над улицей Карла Маркса от Центральной площади вниз по эспланаде.

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В 2025 году начался ремонт пешеходного моста
Источник фото: ИА «Сусанин»

Мост начали строить весной 1977 года в рамках реконструкции первой очереди улицы имени знаменитого немецкого политэкономиста. Имевшийся здесь холм мешал нормальному движению трамваев, которым трудно было в неё въезжать и опасно спускаться. Было принято решение «срезать» холм, уменьшив угол подъёма дороги и трамвайных путей. Последние также подвергли реконструкции, увеличив до двух полос.


«Срезка» холма на месте будущего моста
Источник фото: Национальный музей УР

Чтобы компенсировать образовавшийся перепад высот, Центральную площадь и западную сторону улицы Карла Маркса решили соединить пешеходным мостом, который станет частью ижевской эспланады.


Начало строительства моста
Источник фото: Национальный музей УР

Мостостроители дали обязательство выполнить работу за сезон и сдать объект к 60-летию Октябрьской революции, которое праздновалось 7 ноября 1977 года.


Плакат, установленный на строительстве пешеходного моста
Источник фото: Национальный музей УР

Данное слово рабочие сдержали, и уже 5 ноября ижевчане смогли пройтись по новенькому пешеходному мосту.


Движение по мосту открыто
Источник фото: Национальный музей УР

За долгие годы эксплуатации конструкции сооружения начали разрушаться. Мост требовал капитального ремонта, который начался в феврале 2025 года. Если всё пойдёт по плану, то в ноябре ижевчане смогут, как и в 1977 году, прогуляться по обновлённой эстакаде, насладившись открывающимися с неё видами.


Источник фото: ИА «Сусанин»

«Делаем шаг на недостроенный мост»

Именно эта строчка одной из песен группы «Кино» возникает в голове, когда посещаешь одну из самых главных достопримечательностей Устиновского района — недостроенный мост (путепровод) в Старках.


Поглощаемая природой эстакада
Источник фото: Дмитрий Солодянкин (Заброшенные места Ижевска)

Это монументальное позднесоветское сооружение должно было стать продолжением улицы Автозаводской. Планировалось, что дорога соединит район Автозавода с Воткинским шоссе, разгрузив улицу 9 Января и проезд Копровый. Ширина путепровода рассчитана на шестирядное движение, также оставалось место для организации трамвайной линии. Первая свая будущего моста была залита в мае 1987 года.


Вырезка из «Удмуртской правды» от 26 мая 1985 года
Источник фото: Национальная электронная библиотека УР

Однако в конце 1980-х объект заморозили из-за нехватки средств. Страна столкнулась с более насущными вопросами бытия, и подобные проекты ушли на десятый план.


Вид недостроенного моста из космоса
Источник фото: Google Earth

Мост так и стоит наполовину недостроенным, уходя своим полотном в никуда. Возможно, однажды к этому проекту вернутся, и ценнейшая задумка будет воплощена в жизнь. В конце концов, простоял же деревянный Долгий мост больше ста лет и всё равно был обновлён, как и эстакада на Карла Маркса. 

Автозаводской путепровод хоть и относится к типу «следов более развитой цивилизации», но его появление было обусловлено объективной необходимостью пробить транспортный коридор из самого густонаселённого района к одной из главных логистических артерий региона — Воткинскому шоссе. Это даёт надежду, что эта необходимость однажды возникнет вновь. 

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11:29, 06 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2887
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#мосты\n#Ижевск-265

 

 

 


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